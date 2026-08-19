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Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

La UCR destinó ₡41,398 millones (US$90.39 millones) al sistema de becas en 2026 y asegura que los beneficios se determinan individualmente según la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Más de 23,000 estudiantes reciben actualmente una beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica. Fuente: Universidad de Costa Rica
Más de 23,000 estudiantes reciben actualmente una beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica. Fuente: Universidad de Costa Rica
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Más de 23,000 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) reciben actualmente algún tipo de beca socioeconómica, un beneficio cuyo monto y combinación de ayudas varía de acuerdo con las condiciones particulares de cada persona.

La institución salió al paso de algunas declaraciones públicas difundidas durante las últimas semanas sobre su sistema de becas, debido a que, según señaló, se han mencionado montos o realizado generalizaciones que no reflejan el funcionamiento real del programa.

Por medio de la iniciativa informativa “Dato por dato”, la UCR presentó información elaborada a partir de los registros de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) y del Observatorio de Datos Institucionales (ObDI), con el objetivo de ofrecer cifras verificables sobre uno de los principales mecanismos de apoyo para estudiantes en condición de vulnerabilidad.

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Uno de los principales puntos aclarados por la Universidad es que no existe un monto único de beca para todas las personas beneficiarias.

La institución explicó que cada solicitud es analizada individualmente y que la ayuda que recibe cada estudiante depende de factores relacionados con su situación socioeconómica y académica, así como de los requisitos establecidos para acceder a los diferentes beneficios.

La UCR destinó ₡41.398 millones al sistema de becas durante 2026, la cifra más alta registrada por la institución. Fuente: Universidad de Costa Rica
La UCR destinó ₡41.398 millones al sistema de becas durante 2026, la cifra más alta registrada por la institución. Fuente: Universidad de Costa Rica

Una beca puede incluir varios beneficios

El sistema contempla mucho más que una exoneración del pago de matrícula.

Dependiendo de la categoría y de las condiciones particulares de cada estudiante, una beca puede incluir una exoneración de hasta el 100% del pago de matrícula, además de diferentes apoyos económicos destinados a cubrir necesidades asociadas con la permanencia en la Universidad.

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Entre estos beneficios se encuentran montos para gastos de carrera, alimentación, reubicación geográfica, residencias estudiantiles, transporte, pobreza extrema y excelencia académica.

La UCR también ofrece beneficios adicionales vinculados con servicios y necesidades específicas, entre ellos odontología, optometría, préstamo de libros y préstamo de dinero.

Esto significa que dos estudiantes con una misma categoría de beca pueden recibir apoyos económicos diferentes si sus circunstancias particulares no son iguales.

La Universidad señaló que los datos de OBAS correspondientes a julio de 2026, con información reflejada a mayo de este año, permiten observar distintos perfiles de estudiantes de tiempo completo con becas de las categorías 4 y 5, consideradas las de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

En estos casos, el apoyo mensual puede variar de acuerdo con la combinación de beneficios que corresponda a cada persona y con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución, además de la exoneración total de la matrícula cuando corresponda.

Durante el primer semestre de 2026, la UCR asignó 4,697 nuevas becas, de las cuales 3,887 fueron para estudiantes de nuevo ingreso. Fuente: Universidad de Costa Rica
Durante el primer semestre de 2026, la UCR asignó 4,697 nuevas becas, de las cuales 3,887 fueron para estudiantes de nuevo ingreso. Fuente: Universidad de Costa Rica

La inversión aumentó 91% en una década

La UCR también destacó el crecimiento de los recursos destinados a este sistema durante la última década.

Entre 2016 y 2025, la inversión anual en becas estudiantiles pasó de ₡20,789 millones (US$45.39 millones) a ₡39,755 millones (US$86.80 millones), lo que representa un incremento cercano al 91%.

Para 2026, el presupuesto institucional destinado al sistema de becas alcanzó los ₡41,398 millones (US$90.39 millones), cifra que la Universidad calificó como histórica.

El aumento de recursos se produjo pese a que, durante ese mismo periodo, el crecimiento del financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue considerablemente menor.

La institución también reportó que durante el primer semestre de 2026 fueron asignadas 4,697 nuevas becas. De ese total, 3,887 correspondieron a estudiantes de nuevo ingreso.

Las cifras reflejan, según la Universidad, el alcance que tiene actualmente el programa para facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes que enfrentan dificultades económicas.

Las categorías 4 y 5 concentran los beneficios destinados a estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Fuente: Universidad de Costa Rica
Las categorías 4 y 5 concentran los beneficios destinados a estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Fuente: Universidad de Costa Rica

₡514 millones adicionales para estudiantes con mayor vulnerabilidad

Para el segundo ciclo lectivo de 2026, la UCR aprobó además una inversión adicional de ₡514 millones (US$1.12 millones) para fortalecer los beneficios dirigidos principalmente a estudiantes de las categorías 4 y 5.

Entre los ajustes se incluyó un incremento en los beneficios destinados a alimentación, así como un aumento del 5% en el beneficio de residencias estudiantiles.

También se aplicaron ajustes de entre 2% y 4% en el beneficio de reubicación geográfica, dependiendo de la sede universitaria.

Otro de los cambios corresponde al mecanismo utilizado para calcular el primer depósito relacionado con gastos de carrera.

A partir del segundo ciclo de 2026, este cálculo garantiza al menos el 85% del monto mensual desde el inicio del ciclo lectivo, en lugar del mecanismo proporcional utilizado anteriormente.

La medida busca que quienes dependen de estos recursos puedan disponer de una mayor proporción del beneficio desde las primeras semanas del periodo académico.

Becas con mayor peso en algunas sedes

La dimensión del sistema también varía según la ubicación de los centros universitarios.

La UCR informó que en algunas de sus sedes regionales más del 93% de las personas estudiantes reciben algún tipo de beca socioeconómica, lo que evidencia el peso que tienen estos programas para garantizar el acceso a la educación superior fuera de la sede central.

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