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Zoilamérica Ortega Murillo sobre Nicaragua: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen”

La exiliada política, hija de Rosario Murillo, dio su testimonio a Teletica y explicó el perdón sin olvido pero señalando el impacto de las decisiones familiares que hunden a su país

Zoilamérica Ortega Murillo Nicaragua
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Zoilamérica Ortega Murillo, hija de la llamada “copresidenta” de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó en una entrevista con Teletica, que perdonó a su madre pese a sentir que fue “intercambiada por poder” tras la denuncia de abuso sexual que presentó contra Daniel Ortega en 1998.

Durante la conversación con la televisora costarricense, Zoilamérica relató cómo el proceso de perdón, la maternidad y la vida fuera de su país han marcado su existencia. Declaró: “Mis padres han elegido un camino de abuso de poder, de dictadura, de crimen y eso me toca verlo desde un lado de mi humanidad”. La entrevistada subrayó que, aunque decidió perdonar, no olvida las consecuencias de las acciones de Ortega y Murillo.

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El relato de Zoilamérica Ortega Murillo giró en torno a la ruptura definitiva con su madre tras la denuncia pública contra el régimen nicaragüense. Según lo transmitido por Teletica, la distancia entre madre e hija se profundizó al punto de que Zoilamérica sintió que su madre fue capaz de intercambiarla al mejor estilo de la trata de personas, es decir, “por poder entrego a mi hija”. La entrevistada definió ese episodio como una “acta de defunción de la maternidad” por parte de Murillo.

La exiliada política explicó a Teletica que el proceso de asimilar la falta de respaldo de su madre fue largo. “No hay cosa más antinatural que convencerte de que tu madre no te quiere”, expresó. Para Zoilamérica Ortega Murillo, el poder político alcanzado por sus padres terminó desplazando los vínculos familiares y generó una dinámica en la que “el temor a perder el poder se convierte en brújula para defenderlo”.

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Caricatura de Rosario Murillo en primer plano, sosteniendo una estructura de andamios que se eleva sobre la silueta de Daniel Ortega sentado; banderas del FSLN al fondo.
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, es caricaturizada sosteniendo una estructura de poder que se apoya en la silueta difuminada de Daniel Ortega, con banderas del FSLN al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maternidad y el exilio

En el diálogo con la periodista María Jesús Prada, la entrevistada abordó también su experiencia como madre de tres hijos. Zoilamérica narró que la maternidad se transformó en una vía de sanación y aprendizaje, y admitió que debió luchar contra el miedo y las heridas emocionales antes de lograr una relación afectiva plena con sus hijos. “Fui enseñada por estos hijos a ser mamá. Cada uno de ellos ha sido mi escuela de ser mamá”, afirmó.

En la entrevista fue la decisión de Zoilamérica de no ocultar a sus hijos la historia familiar ni las denuncias públicas. “Lo saben todo”, aseveró, y conocen los motivos de la ruptura con sus abuelos. La nicaragüense añadió que optó por relatar los hechos sin convertir a los miembros de su familia en “monstruos” frente a las nuevas generaciones.

Familia Ortega Nicaragua
Daniel Ortega junto a los hijos con quienes vive en Nicaragua. Foto de archivo

El reencuentro y la idea de volver

Respecto a un eventual mensaje para Murillo, Zoilamérica Ortega Murillo manifestó que piensa principalmente en sus hermanos y sobrinos al imaginar un reencuentro. “A veces pienso que ya no me va a escuchar”, reconoció. Explicó que su mayor preocupación recae en las consecuencias que las decisiones políticas pueden dejar sobre los descendientes de la familia Ortega Murillo y expresó el deseo de evitar que esa historia se repita.

En la parte final, la entrevistada mostró una bandera de Nicaragua que guarda en su exilio, símbolo del anhelo de regresar junto a su familia. Según el testimonio recogido por Teletica, el retorno al país es un compromiso familiar, condicionado no solo a un cambio político, sino a la reconstrucción de la familia.

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