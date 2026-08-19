Estados Unidos amplió los cargos contra una red de hackers vinculada a Irán por un plan de piratería informática masiva

Guardar

Las autoridades de Estados Unidos ampliaron el martes la acusación contra una amplia red de hackers vinculada a Irán y elevó a 17 el número de sospechosos imputados por una presunta campaña de ciberataques dirigidos a universidades, empresas y agencias gubernamentales. El Departamento de Justicia presentó una nueva acusación que involucra a ocho personas adicionales, mientras que nueve de los 17 acusados ya habían sido procesados en 2018.

Los fiscales ofrecieron una recompensa de USD 10 millones por información que conduzca a la detención de cinco de los sospechosos, identificados como Behzad Mesri, Mojtaba Galekuhi, Arman Kahzadian, Keyvan Fayaz y Saber Shahbazi Ballojeh. Todos están vinculados al Instituto Mabna, una organización con sede en Irán que, según los investigadores, realizó operaciones de hackeo en nombre del régimen iraní y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

PUBLICIDAD

La campaña, que se ejecutó principalmente entre 2013 y 2017, tuvo como objetivo principal robar datos científicos y propiedad intelectual. El caso ampliado abarca ahora el ataque a 144 universidades estadounidenses y 178 extranjeras, así como al menos 42 empresas de EEUU, 11 firmas internacionales, cinco agencias gubernamentales estadounidenses y dos ONG.

Según el Departamento de Justicia, los hackers intentaron vulnerar más de 100.000 cuentas de profesores y lograron sustraer unos 31,5 terabytes de datos, entre ellos artículos científicos, tesis y otros trabajos de investigación.

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington (AP/Andrew Harnik/Archivo)

“Más de ocho años después de hacer pública la acusación original, estos cargos dejan claro que el paso del tiempo no nos disuadirá de identificar y perseguir a quienes atacan a Estados Unidos desde el extranjero”, afirmó el fiscal Jamie McDonald para el Distrito Sur de Nueva York.

PUBLICIDAD

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció en 2018 sanciones contra los nueve individuos inicialmente imputados, así como contra un décimo sospechoso presuntamente implicado en un intento de extorsión a la cadena HBO, de la que robó el guion de un episodio inédito de la serie “Game of Thrones” (Juego de Tronos).

El ataque iraní contra el FBI

La filtración de correos electrónicos pertenecientes al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, generó preocupación en los círculos de seguridad de Estados Unidos luego de que un grupo informático vinculado al régimen de Irán afirmara, el pasado 27 de marzo, haber accedido y divulgado imágenes y documentos personales del funcionario. Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a Reuters la existencia de la brecha de seguridad en la cuenta personal de Patel, aunque evitó detallar el alcance del ataque.

PUBLICIDAD

El grupo denominado Handala Hack Team se atribuyó el ciberataque y publicó en su sitio web fotografías de Patel, junto con su presunto currículum y archivos extraídos de correos personales y laborales. El material filtrado incluyó mensajes enviados entre 2010 y 2019. Reuters revisó una muestra representativa de los documentos publicados, aunque no pudo verificar de inmediato la autenticidad de todos ellos.

El director del FBI, Kash Patel, participa en una conferencia de prensa, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Handala Hack Team, considerado por investigadores occidentales como una identidad utilizada por unidades de ciberinteligencia del régimen iraní, difundió imágenes y documentos vinculados a la actividad profesional de Patel. El grupo también aseguró haber hackeado a Stryker, una empresa de dispositivos médicos con sede en Michigan, el pasado 11 de marzo, y afirmó haber eliminado una gran cantidad de datos.

PUBLICIDAD

Entre la información divulgada figuran correos electrónicos personales y de trabajo, así como fotografías y documentos vinculados a la carrera del funcionario estadounidense. La publicación se realizó en la página web del grupo, que destacó a Patel entre sus “víctimas exitosas”.

(Con información de AFP)