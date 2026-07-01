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Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

El ministro Israel Katz dijo que la presencia militar seguirá sin plazo definido en áreas de amortiguamiento, mientras Doha acoge contactos indirectos entre Washington y Teherán para sostener la tregua regional

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Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza. (REUTERS/ARCHIVO)
Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza. (REUTERS/ARCHIVO)

Israel anunció que su ejército permanecerá “indefinidamente” en las denominadas zonas de seguridad establecidas dentro de Líbano, Siria y la Franja de Gaza, según declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, durante una ceremonia militar el miércoles. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán su presencia en estos territorios con el objetivo de proteger a la población israelí de amenazas yihadistas.

El ministro detalló que el ejército no se retirará de las zonas de seguridad en la frontera norte y sur, subrayando que “las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período indefinido con el fin de proteger a nuestros habitantes y nuestras comunidades de los elementos yihadistas”. Katz reiteró que cualquier ataque de la república islámica de Irán sería respondido con “toda la fuerza”.

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Las declaraciones de Katz tienen lugar mientras representantes de Estados Unidos e Irán mantienen discusiones indirectas en Qatar, mediadas por diplomáticos, para implementar un acuerdo alcanzado a mediados de junio que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluyendo el conflicto en Líbano. Un diplomático citado por AFP indicó que las conversaciones técnicas entre las delegaciones estaban programadas para el miércoles en Doha.

Israel estableció una zona de amortiguamiento de unos 10 kilómetros en territorio libanés y la presentó como clave para proteger a las comunidades del norte.
Israel estableció una zona de amortiguamiento de unos 10 kilómetros en territorio libanés y la presentó como clave para proteger a las comunidades del norte.

El martes, el ejército israelí informó la eliminación de un miembro del grupo terrorista Hezbollah en la localidad de Manzala, en el sur de Líbano, cerca de la zona de seguridad establecida por Israel. Un portavoz militar detalló que el individuo representaba “una amenaza para las fuerzas” y que, tras identificarlo, fue atacado y eliminado.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza proveniente del grupo terrorista libanés y no permitirán que atenten contra la seguridad de los ciudadanos israelíes. La ofensiva se produce tras declaraciones del primer ministro Netanyahu, quien sostuvo que Israel no se retirará del sur de Líbano mientras Hezbollah mantenga presencia armada en la región.

Durante una visita a las tropas desplegadas en el sur del Líbano, Netanyahu, acompañado por el ministro Katz y altos mandos militares, insistió: “No abandonaremos el sur de Líbano hasta que la amenaza haya sido eliminada. Y mientras Hezbolá permanezca aquí, armado y amenazándonos, nosotros también permaneceremos aquí”.

Netanyahu afirmó que Israel neutralizó a 9.000 combatientes de Hezbollah desde marzo y que la milicia conserva unos 12.000 cohetes y misiles.
Netanyahu afirmó que Israel neutralizó a 9.000 combatientes de Hezbollah desde marzo y que la milicia conserva unos 12.000 cohetes y misiles.

Estrategia de zonas de amortiguamiento y balance militar

Israel estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros dentro de territorio libanés, desalojando a la población civil y realizando operaciones contra infraestructuras y túneles empleados por Hezbolá, según información castrense. Las autoridades consideran que esta franja es esencial para proteger a las comunidades del norte frente a ataques.

Netanyahu comparó la estrategia en el sur de Líbano con la aplicada en Gaza, afirmando que se han creado zonas de seguridad fuera del territorio israelí. Ante los soldados, manifestó: “Lo principal que hicimos —y esto es lo que ustedes están haciendo aquí— es crear zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del suyo”.

Según Netanyahu, desde marzo, Israel ha neutralizado a 9.000 combatientes de Hezbollah y la milicia conserva unos 12.000 cohetes y misiles, cifra que representa cerca del 8% de un arsenal estimado originalmente en 150.000 proyectiles.

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