El Salvador

El Salvador: partidos tradicionales muestran señales de desgaste y menor vínculo con la ciudadanía, según analistas

Especialistas sostienen que el distanciamiento social y la falta de renovación interna han puesto a los partidos tradicionales de El Salvador ante el desafío de redefinir su relación con la población.

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El panorama político de El Salvador refleja un desgaste de los partidos tradicionales de cara a las elecciones de 2027. (EFE/ Rodrigo Sura)
El panorama político de El Salvador refleja un desgaste de los partidos tradicionales de cara a las elecciones de 2027. (EFE/ Rodrigo Sura)

El panorama político en El Salvador muestra un profundo desgaste de los partidos tradicionales, reflejado en la creciente distancia entre las estructuras partidarias y la ciudadanía. Así lo analizaron los especialistas Isaac Ortega, Carlos Araujo y Vladimir Melara en Diálogo, donde desglosaron el impacto de la falta de renovación, el desencanto social y las dificultades para construir nuevas alternativas de cara a las elecciones de 2027.

El desgaste de fuerzas históricas como ARENA y FMLN es evidente en las encuestas y en la percepción social. Los analistas coinciden en que estos partidos no han logrado renovar sus cuadros ni sumar nuevas voces capaces de responder a las preocupaciones del electorado. La tendencia a reciclar figuras y la ausencia de apertura para liderazgos emergentes refuerzan la imagen de estructuras cerradas, desconectadas de las necesidades actuales.

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En el contexto actual, la economía ha desplazado a la seguridad como principal inquietud de la población, pero la oferta partidaria no ha conseguido conectar con estas demandas. La narrativa política sigue girando en torno a las marcas y no a las personas, lo que dificulta la incorporación de perfiles independientes o con trayectorias ajenas al desgaste institucional. A esto se suma la dificultad para competir contra el aparato gubernamental y los recursos del oficialismo, que consolidan su hegemonía.

La figura presidencial y la hegemonía oficialista

El análisis de los panelistas subraya el papel determinante de la figura presidencial en la política salvadoreña. La popularidad del mandatario no solo absorbe los logros, sino también los errores de otras instituciones del Estado. Este efecto de arrastre fortalece el dominio de Nuevas Ideas y limita el margen de acción de los partidos de oposición.

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ARENA y FMLN no lograron renovar sus cuadros ni incorporar nuevas voces, según el análisis sobre la política de El Salvador. (Foto: Canal 12)
ARENA y FMLN no lograron renovar sus cuadros ni incorporar nuevas voces, según el análisis sobre la política de El Salvador. (Foto: Canal 12)

Los expertos advierten que esta situación genera una brecha cada vez mayor entre el Ejecutivo y el resto de las instancias políticas. El liderazgo presidencial condiciona la campaña y la aprobación de diputados y alcaldes, relegando a la oposición a un segundo plano y dificultando la competencia con propuestas realmente alternativas.

Las reformas recientes, como la modificación de fechas electorales, han buscado capitalizar el arrastre de la figura central, profundizando la dependencia de los liderazgos partidarios respecto al Ejecutivo. Esto refuerza la percepción de que el sistema político actual gira en torno a una sola figura, mientras las demás fuerzas luchan por recuperar espacio.

Renovación, cercanía y desafíos internos en los partidos

A pesar del desencanto con la oferta política tradicional, la ciudadanía expresa en las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) una expectativa por mayor cercanía y transparencia. Un 67% de los consultados considera que Nuevas Ideas debería seguir gobernando, mientras que el 22,7% preferiría ver surgir un nuevo partido distinto a los actuales.

La figura presidencial fortalece la hegemonía de Nuevas Ideas y reduce el margen de acción de la oposición en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)
La figura presidencial fortalece la hegemonía de Nuevas Ideas y reduce el margen de acción de la oposición en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

Sin embargo, este reclamo de renovación no se traduce en apoyo automático a la oposición. La falta de mecanismos internos para la inscripción de nuevos perfiles, así como el predominio de las cúpulas, limitan la posibilidad de que emerjan voces frescas y representativas. Las reformas legales que pretendían democratizar la selección de candidatos aún no han conseguido transformar las prácticas excluyentes.

Los analistas advierten que la percepción de prácticas poco transparentes, tanto en la designación de candidaturas como en la participación de la diáspora, refuerza la desconfianza ciudadana. Si los partidos tradicionales no logran abrir espacios reales para la renovación y la cercanía, la desconexión con la ciudadanía podría profundizarse de cara a las elecciones de 2027.

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