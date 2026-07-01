Los programas de intercambio y becas con Estados Unidos han beneficiado a más de ocho mil salvadoreños

La embajada de Estados Unidos, la OIM y la Cancillería salvadoreña impulsan la reintegración de retornados y el reconocimiento de estudios en el extranjero. /(Cortesía Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Más de ocho mil salvadoreños han accedido a oportunidades de formación y desarrollo profesional a través de programas de intercambio educativo y becas promovidos por Estados Unidos, lo que ha generado un impacto duradero tanto en el ámbito académico como en el fortalecimiento democrático y la reducción de la migración irregular.

Estas iniciativas han sido un pilar en la relación bilateral y un motor de cambio para cientos de jóvenes y profesionales.

Naomi Fellows, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, afirmó en entrevista matutina que los programas de intercambio tienen una trayectoria de más de ochenta años en el país.

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“Llevamos ochenta y tres años haciendo programas de intercambio, no solamente becas, sino también intercambios más pequeños o más grandes para gente de todo nivel”, explicó Fellows en el espacio televisivo.

Los beneficiarios de estas iniciativas han participado en programas como Fulbright y Humphrey, además de otras modalidades orientadas a la capacitación académica, técnica y de liderazgo en diferentes áreas.

“Es importante que lo que ellos aprendan sea de beneficio para su propio país. Y en los ochenta y tres años que llevamos haciendo programas de intercambio, hemos enviado a más de ocho mil salvadoreños a los Estados Unidos a programas”, expresó.

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El intercambio académico fortalece la democracia en El Salvador con herramientas para el sector público, la academia, la empresa privada y las organizaciones civiles./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Fellows, un promedio de setenta salvadoreños por año viaja a Estados Unidos para cursar estudios universitarios, realizar investigaciones o recibir formación especializada. La política de estos programas prioriza la selección de personas comprometidas con su país y con el retorno a El Salvador para replicar los conocimientos adquiridos.

“Para nosotros es tan importante que la gente que llevemos sea gente que ya ha aportado a su país y que va a continuar aportando”, subrayó.

El intercambio académico contribuye de manera directa al fortalecimiento de la democracia salvadoreña. Los participantes regresan con herramientas y experiencias que les permiten integrarse en el sector público, la academia, la empresa privada y organizaciones civiles, promoviendo valores de participación, transparencia y servicio. Estos programas han favorecido la creación de redes de liderazgo joven que influyen positivamente en la vida pública nacional.

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A la par del impacto educativo, la cooperación en becas y formación ha incidido en la disminución de la migración irregular. Fellows argumentó que ofrecer acceso a oportunidades legales y seguras para estudiar o capacitarse en Estados Unidos reduce la presión migratoria y alienta a los jóvenes a buscar su desarrollo dentro del país.

“Si tenemos oportunidades en los Estados Unidos, salvadoreños puedan tomar ventaja de ellas, pero puedan tomarlas de una manera legal”, afirmó la diplomática.

Un promedio de 70 salvadoreños por año viaja a Estados Unidos para cursar estudios universitarios, investigar o recibir formación especializada./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La embajada de Estados Unidos trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores y entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para facilitar la reintegración de los retornados y el reconocimiento de estudios realizados en el extranjero.

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Esta colaboración busca que quienes han participado en programas académicos o laborales puedan insertarse de manera productiva en la economía salvadoreña. El crecimiento de sectores como el turismo y los servicios ha absorbido parte del talento formado en el exterior.

El fomento de la educación y la movilidad académica no solo impacta a los beneficiarios directos, sino que fortalece los vínculos entre las sociedades de El Salvador y Estados Unidos. Las redes de exbecarios han impulsado proyectos comunitarios, iniciativas de innovación y espacios de diálogo sobre democracia y derechos ciudadanos. Fellows enfatizó la importancia de que el aprendizaje adquirido en el extranjero se traduzca en beneficios concretos para el país.

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Los programas de intercambio continuarán durante los próximos años, con el objetivo de mantener el flujo de talento y conocimiento entre ambos países y de consolidar la cooperación bilateral en materia educativa y social.