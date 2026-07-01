Honduras: CREE ocifializa nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica

El Gobierno mantendrá subsidios para amortiguar el alza en los recibos de energía.

La tarifa eléctrica en Honduras subirá 12,48% en el tercer trimestre de 2026 después de que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica autorizara un ajuste que se aplicará en las facturas de julio, agosto y septiembre. El Gobierno anunció subsidios para amortiguar el impacto en algunos sectores.

Con la revisión tarifaria, el precio máximo promedio de la energía pasará de 5,32 a 5,98 lempiras por kilovatio hora (kWh), en medio del aumento de los costos de generación que afrontó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en los últimos meses.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE, el ajuste responde al aumento de los precios internacionales de los combustibles usados para la generación térmica. Entre marzo y mayo, el precio promedio del diésel fue 74,2% superior a las proyecciones usadas para el cálculo tarifario, mientras que el búnker registró un alza del 51,9% frente a lo estimado.

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Qué factores impulsaron el ajuste

El organismo regulador explicó que el aumento de la demanda de energía obligó a la ENEE a comprar una mayor cantidad de electricidad generada mediante plantas térmicas, cuya producción es más costosa que la de otras fuentes disponibles dentro del sistema eléctrico nacional.

La CREE atribuyó el ajuste de la tarifa eléctrica al alza de los combustibles, con un diésel 74,2% por encima de lo proyectado y un búnker 51,9% mayor a lo estimado.

A esos factores se sumó la depreciación del lempira frente al dólar, equivalente al 0,41%, lo que elevó el costo de adquisición de combustibles y de la energía contratada en moneda extranjera.

Como consecuencia, la ENEE informó costos adicionales cercanos a USD 113 millones, recursos que, según el mecanismo regulatorio vigente, deben recuperarse mediante ajustes en la tarifa eléctrica.

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La estatal pidió que el incremento no fuera trasladado en su totalidad durante este trimestre. Por eso, la CREE autorizó recuperar USD 64 millones entre julio y septiembre, mientras que los USD 49 millones restantes serán diferidos para futuras revisiones tarifarias.

Cómo funcionarán los subsidios

Frente al aumento aprobado, el Gobierno informó que mantendrá un esquema temporal de subsidios para reducir el impacto económico sobre los consumidores.

Las autoridades detallaron que los usuarios residenciales con un consumo mensual de hasta 150 kilovatios hora recibirán un subsidio equivalente al 100% del diferencial tarifario, por lo que el incremento no se reflejará en sus facturas.

Los hogares cuyo consumo oscile entre 151 y 500 kilovatios hora recibirán un subsidio del 50% sobre el aumento autorizado.

La medida también alcanzará a usuarios de baja tensión. Quienes tengan un consumo mensual de hasta mil kilovatios hora obtendrán un alivio del 100% del diferencial tarifario, mientras que quienes consuman entre 1.000 y 3.000 kilovatios hora recibirán una compensación del 50%.

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El déficit energético de Honduras podría alcanzar los 1,000 megavatios para 2030, según un informe del Estado de País.(Cortesía: Freepik)

Consumidores molestos

Tras el anuncio distintos hondureños expresaron su preocupación y molestia a infobae por el nuevo ajuste y señalaron que llega en un contexto de aumento del costo de vida.

“Cada mes todo está más caro. La canasta básica, el transporte y ahora nuevamente la energía, todo sube y nada baja, así no podemos” expresó Esther Cerrato, residente de Tegucigalpa.

Dennis Sosa, quien es propietario de un pequeño negocio afirmó que el impacto también alcanzará al sector comercial. “Muchos somos emprendedores no tenemos chances para absorber ese aumento, esto ya no se puede”, señaló.

La dependencia de la generación térmica y la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles siguen representando un desafío para la estabilidad financiera del sistema eléctrico nacional, una situación que podría seguir presionando futuras revisiones tarifarias señala la CREE.

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