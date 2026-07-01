Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Un miembro de un equipo antibombas trabaja en Mónaco, un día después del atentado que hirió gravemente a un oligarca ucraniano y a dos familiares. (Valery Hache/AFP)

La policía de Mónaco continuaba este miércoles en la búsqueda del sospechoso de haber colocado una bomba en un paquete que hirió gravemente a un multimillonario de origen ucraniano y a otras dos personas, en un ataque sin precedentes que sacudió al principado, uno de los territorios más seguros del mundo.

Según fuentes citadas por medios locales, el objetivo del atentado fue Vadym Yermolaiev, empresario nacido en Ucrania, residente permanente de Mónaco desde al menos 2021 y ciudadano de Chipre. El hombre de 58 años es un multimillonario sancionado por Kiev que, según trascendió, acumula una larga lista de enemigos en su país de origen.

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Fortuna hecha en Dnipro

Vadym Yermolaiev, el multimillonario ucraniano sancionado por Kiev, fue blanco de un atentado con bomba en Mónaco el lunes.

Yermolaiev construyó su fortuna en el sector de la construcción en Dnipro, ciudad industrial ucraniana, donde se convirtió en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios a través de su conglomerado Alef. Es uno de tantos empresarios post-soviéticos que aprovecharon el caos posterior a la disolución de la URSS en 1991 para amasar riqueza rápidamente, muchas veces por medios cuestionados.

Un empresario de Dnipro que habló con la AFP bajo condición de anonimato lo describió como una persona “ambiciosa” que “empezó de cero” y “cambió la cara de la ciudad”, aunque aclaró que no se caracterizaba por mantener buenas relaciones. “Se hizo tantos enemigos que podrían estar haciendo fila para dispararle”, señaló la misma fuente, sin dar más precisiones.

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En 2021, la edición ucraniana de la revista Forbes estimó su fortuna en 220 millones de dólares, lo que lo ubicaba como la persona número 45 más rica del país.

Sancionado por su vínculo con Crimea

Un policía trabaja en el edificio residencial de Mónaco donde ocurrió la explosión el lunes, que dejó tres heridos, entre ellos un multimillonario ucraniano. (Alexandre Dimou/REUTERS)

Yermolaiev mantiene una relación compleja con Ucrania. Condenó públicamente la invasión rusa y expresó su respaldo al ejército, pero en 2017 explicó a Forbes que había optado por la ciudadanía chipriota en busca de “protección internacional”, cuestionando la imparcialidad de la justicia y el sistema tributario ucraniano.

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En diciembre de 2023, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, le impuso sanciones por diez años tras acusarlo de comerciar vinos y bebidas espirituosas en la Crimea anexada por Rusia. El empresario negó las acusaciones, asegurando en 2024 que no posee ni administra ninguna empresa en la península. También afirmó haber donado unos 2 millones de dólares al esfuerzo bélico ucraniano desde el inicio de la invasión rusa.

Pese a esas donaciones, en 2022 fue señalado por medios locales como parte de un grupo de oligarcas y empresarios que habrían abandonado el país antes de la invasión, apodado sarcásticamente el “Batallón de Mónaco”. Un ataque con misiles rusos contra el aeropuerto de Dnipro destruyó posteriormente su jet privado.

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Padre de cuatro hijos y uno de los benefactores de la comunidad judía de Dnipro, su hijo Artur Yermolaiev fue condenado este año en Estonia por fraude, tras declararse culpable de operar un esquema de estafas telefónicas que robó unos 100 millones de euros a víctimas de distintos países europeos.

El ataque

Un vehículo policial permanece junto al cordón de seguridad cerca del edificio en Mónaco donde se produjo la explosión el lunes. (Alexandre Dimou/REUTERS)

La explosión ocurrió el lunes alrededor de las 21:00 (hora local) en un edificio residencial cercano a la frontera con Francia, y dejó a un hombre y una mujer gravemente heridos, además de un adolescente de 13 años con heridas leves. La esposa de Yermolaiev declaró el martes al canal público ucraniano Suspilne que no se encontraba en la vivienda al momento del ataque y que no resultó herida, por lo que la identidad de la mujer hospitalizada continúa sin confirmarse

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El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, indicó que el caso se investiga como “intento de homicidio”, aunque descartó que se trate de un acto “terrorista”.

El dispositivo, descrito como una bomba trampa, contenía tornillos y perdigones, según el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand, quien remarcó que no existían indicios previos de amenazas contra la familia. Un sospechoso fue captado por cámaras de seguridad huyendo hacia el municipio francés de Beausoleil. El príncipe Alberto II calificó el hecho como un “crimen atroz” que “conmocionó a toda la comunidad monegasca”.

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