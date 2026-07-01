Las fuerzas de seguridad decomisan 154 kilos de cocaína ocultos en una camioneta interceptada en frontera de Honduras con Nicaragua

Oficiales de policía retiran paquetes de droga envueltos en cinta de la parte trasera de una camioneta blanca en un puesto de control fronterizo entre Nicaragua y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Namasigüe, Choluteca, fuerzas de seguridad de Honduras decomisaron 154 kilogramos de cocaína ocultos en una camioneta durante un control rutinario, según detalló una nota del periódico 100% Noticias.

El vehículo fue trasladado al puesto de control de Pavana, donde expertos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas usaron escáneres de fibra óptica para revisar posibles compartimentos ocultos. Foto cortesía.

De acuerdo con la publicación, el operativo terminó con la detención de dos mujeres de Copán y con la derivación de un menor de edad a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Los agentes interceptaron la camioneta en la frontera sur con Nicaragua y detectaron irregularidades bajo los asientos, lo que llevó a una inspección más minuciosa.

Procedimiento policial y detenciones

El vehículo fue trasladado al puesto de control de Pavana, donde expertos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas usaron escáneres de fibra óptica para revisar posibles compartimentos ocultos.

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Allí hallaron 154 paquetes rectangulares de aproximadamente un kilogramo cada uno, camuflados en “caletas”.

l operativo terminó con la detención de dos mujeres de Copán y con la derivación de un menor de edad a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Foto cortesía.

Las pruebas de campo confirmaron que el contenido era cocaína. Las autoridades arrestaron a dos mujeres originarias del departamento de Copán, quienes fueron remitidas al Ministerio Público bajo cargos de tráfico de drogas. El menor de edad que las acompañaba fue entregado a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

El cargamento fue enviado a laboratorios de Medicina Forense, donde se analizarán la pureza y el valor estimado de la droga. A la vez, los organismos de inteligencia buscan establecer el origen y el destino final del estupefaciente.

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Otros decomisos en Honduras y Centroamérica

Según datos oficiales, en 2025 las autoridades hondureñas decomisaron alrededor de 1,562 kilogramos de cocaína y eliminaron al menos un millón de arbustos de coca.

Un mapa estilizado de Centroamérica con Honduras destacada, ilustra las rutas del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos, utilizando diversas modalidades de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Centroamérica, las rutas terrestres y marítimas continúan siendo utilizadas para trasladar cargamentos de droga hacia México y Estados Unidos.

En marzo de 2026, fuerzas de seguridad de Guatemala interceptaron un camión con más de 250 kilogramos de cocaína en el departamento de Izabal, próximo a la frontera con Honduras.

En el mismo período, la policía de Costa Rica incautó cerca de 500 kilogramos de cocaína en contenedores marítimos con destino a Europa.

Las autoridades hondureñas intensificaron los operativos en puntos estratégicos, como los departamentos de Colón, Gracias a Dios y Choluteca, además del litoral atlántico. De acuerdo con informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los decomisos de cocaína aumentaron desde 2023, al igual que la destrucción de laboratorios clandestinos y pistas de aterrizaje ilegales.

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Un control rutinario en la frontera sur de Honduras permitió hallar 154 paquetes rectangulares camuflados en compartimentos bajo los asientos, tras una revisión con escáneres de fibra óptica en el puesto de Pavana Foto cortesía.

El alcance regional del narcotráfico

La ubicación geográfica de Honduras, vecina de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la convierte en un paso para el tránsito de droga proveniente de Sudamérica. Los expertos señalan que la frontera sur es especialmente vulnerable porque la porosidad del territorio y la limitación de recursos permiten que organizaciones criminales adapten sus métodos para evadir controles.

Las fuerzas de seguridad recurrieron a tecnología, como escáneres móviles y drones de vigilancia, para detectar camiones, lanchas rápidas y aeronaves empleadas en el traslado de narcóticos. Los decomisos recientes muestran que el tráfico no solo implica a grandes cárteles, sino también a redes familiares y transportistas locales.

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El Ministerio Público de Honduras informó que, tras cada incautación, se abren nuevas líneas de investigación para identificar a los responsables y posibles vínculos internacionales. Los cargamentos incautados suelen ser sometidos a pruebas para conocer su origen y su pureza, datos que luego se comparten con organismos regionales.

Las acciones policiales apuntan a incautar droga y desmantelar las estructuras logísticas y financieras que sostienen el tráfico. La coordinación entre agencias nacionales y la colaboración con países vecinos han sido claves en los operativos y en la reducción del flujo de cocaína en la región.