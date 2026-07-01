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Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

El actor de 79 años compartió en una entrevista que la enfermedad ya afecta su memoria, su habla y su movilidad

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Danny Glover
Danny Glover reveló que padece Alzheimer desde 2022 y dijo que la enfermedad afecta su movilidad, su habla y su memoria (REUTERS)

Danny Glover reveló este miércoles que padece Alzheimer desde 2022, el mismo año en que recibió un Oscar honorífico, y que la enfermedad ha comenzado a afectar su movilidad, su habla y su memoria.

El actor de 79 años hizo el anuncio en una entrevista exclusiva con el programa Today, de la cadena NBC.

“Podría vivir con esto, en cierto sentido”, dijo al programa. “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”.

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A pesar del diagnóstico, el artista de Hollywood se mantiene activo: asiste a eventos y participa en actividades comunitarias en San Francisco, su ciudad natal.

Su familia, según dijo, es su principal sostén. “Absolutamente. Me respaldan”, afirmó en la entrevista.

El actor recibió el diagnóstico en 2022, el mismo año en que la Academia le entregó un Oscar honorífico (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor recibió el diagnóstico en 2022, el mismo año en que la Academia le entregó un Oscar honorífico (REUTERS/Mario Anzuoni)

La hija del actor, Mandisa Glover, también habló con Holt y explicó las razones detrás de la decisión de hacer pública la enfermedad.

“Creo que es muy importante para él tener control sobre su propia narrativa, sobre la historia de su propia vida. El momento es ahora. ¿Qué mejor momento que este para que hable por sí mismo?”, declaró a Today.

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Y agregó: “Es importante porque a veces la gente hace preguntas, y yo no quiero ser deshonesta y decir ‘Oh, sí, todo está bien, todo está genial’”, añadió.

Cabe destacar que Danny Glover fue diagnosticado con la enfermedad “poco después” de recibir el Oscar honorífico en 2022. Desde entonces, sus movimientos, su discurso y su memoria han experimentado un deterioro progresivo.

Danny Glover - Arma mortal
La trayectoria de Glover incluye papeles en "Arma letal", "El color púrpura" y una labor humanitaria (Captura de video)

El actor, con más de 170 créditos en cine y televisión a lo largo de casi cuatro décadas, es conocido por su papel del detective Roger Murtaugh en la saga Arma letal, junto a Mel Gibson.

También protagonizó películas de peso dramático como Lugares en el corazón (1984) y El color púrpura (1985).

Sobre la primera, que considera su trabajo más personal, recordó que su madre, Carrie Glover, sufrió un accidente automovilístico el mismo día en que le comunicaron que había obtenido el papel. “Es por mi madre”, dijo en la entrevista difundida por Today.

Ahora, en alianza con la Asociación del Alzheimer (AA), Danny Glover busca elevar la conciencia pública sobre la enfermedad y contribuir a la recaudación de fondos para su investigación.

La AA trabaja con él y señala que acciones como mantenerse físicamente activo, controlar la presión arterial y el sueño, y mantener vínculos sociales pueden incidir en el curso de la enfermedad.

Danny Glover - El color púrpura
Tras su diagnóstico, Danny Glover se alió con la Asociación del Alzheimer para impulsar la conciencia pública y la recaudación de fondos para la investigación (Captura de video)

La organización también advierte que el deterioro cognitivo puede comenzar hasta 15 años antes de un diagnóstico formal de demencia.

Según datos de la AA, más de 7 millones de estadounidenses mayores de 65 años viven con Alzheimer, y las personas negras tienen el doble de probabilidades de desarrollar esta u otra forma de demencia en comparación con las personas blancas.

La trayectoria de Glover va más allá de las pantallas. Fue embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 1998 y 2004, y desde ese año ejerce el mismo cargo en UNICEF.

Su activismo le valió el Premio Humanitario Jean Hersholt en la ceremonia de los Oscar de 2021, donde rindió homenaje a sus padres como fuente de inspiración.

“La justicia es nuestra responsabilidad colectiva”, señaló Glover en la misma entrevista. “Lo que aprendí de mis padres durante la mayor parte de mi vida es la capacidad de las personas para cambiar por sí mismas. Se convierten en los arquitectos de su propio cambio”.

El artista se mantiene activo en eventos y actividades comunitarias en San Francisco pese al avance del Alzheimer (REUTERS/Brendan McDermid)
El artista se mantiene activo en eventos y actividades comunitarias en San Francisco pese al avance del Alzheimer (REUTERS/Brendan McDermid)

Su hermano menor, Martin Glover, quien trabajó junto a él durante años, forma parte ahora del círculo de apoyo más cercano.

“Me tomó bajo su ala y lo quiero con toda mi alma. Y ahora estoy aquí para ayudarlo. Es mi turno”, expresó Martin en declaraciones al programa.

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