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“La hipótesis del amor”: Un vistazo a la esperada adaptación de la novela de Ali Hazelwood

Prime Video revela el trailer de la comedia romántica universitaria que aspira a conquistar a la audiencia global.

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Lo analizamos. Los resultados fueron claros. La Hipotesis del Amor llega a Prime Video el 23 de septiembre. (Prime Video)

Prime Video ha puesto fin a meses de especulaciones y expectativas intensas al revelar el primer tráiler oficial de La Hipótesis del Amor, la esperada adaptación cinematográfica del fenómeno literario de Ali Hazelwood. Con el estreno fijado para el próximo 23 de septiembre de 2026, la plataforma de streaming busca consolidar su dominio en el terreno del romance contemporáneo con esta apuesta de alto perfil.

La película, dirigida por Claire Scanlon con un guion firmado por Sarah Rothschild, traslada a la pantalla la compleja dinámica entre Olive Smith y Adam Carlsen. Lili Reinhart asume el rol de la estudiante de doctorado cuya vida académica da un giro inesperado cuando, en un impulso por convencer a su entorno de que ha superado una ruptura, finge un romance con el intimidante pero carismático profesor Carlsen, interpretado por Tom Bateman.

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Dos personas sentadas en un banco de parque de listones negros; una mujer con bata blanca y gafas de seguridad, y un hombre con camiseta oscura y barba, se miran sonrientes
El primer tráiler de ‘La Hipótesis del Amor’ muestra una química innegable entre sus protagonistas. (Prime Video)

Lo que inicialmente se presenta como un acuerdo táctico bajo condiciones estrictas —la “hipótesis” que da título a la obra— pronto comienza a erosionar las barreras profesionales de los protagonistas. La narrativa, que ha conquistado a legiones de lectores por su exploración de la presión en el ámbito científico y la discriminación de género en la academia, encuentra en esta versión fílmica un espacio para profundizar en la vulnerabilidad de sus personajes.

Para Prime Video, el proyecto no es solo una adición a su catálogo, sino una pieza clave de su estrategia comercial. La plataforma ha priorizado la adquisición de propiedades intelectuales con bases de fans consolidadas, y La Hipótesis del Amor se posiciona como el estreno más relevante para su división de ficción romántica en el segundo semestre del año.

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Una mujer de cabello rojizo recogido, con una bata blanca de laboratorio, se inclina para observar un ratón en un recinto transparente sobre una mesa oscura
Lili Reinhart asume el papel de Olive Smith en la ambiciosa adaptación de Prime Video. (Prime Video)

El proceso de producción no ha estado exento de escrutinio. Desde que se anunció el elenco, la base de lectores de Hazelwood mantuvo un debate activo sobre si Reinhart y Bateman lograrían capturar la esencia de sus contrapartes literarias, especialmente considerando las raíces de la obra en el universo fanfiction. Sin embargo, el lanzamiento del tráiler parece haber despejado las dudas. Las primeras imágenes, que destacan una química palpable y una estética que respeta la atmósfera universitaria de la novela, han generado una reacción predominantemente positiva en redes sociales, transformando el escepticismo inicial en entusiasmo.

Lili Reinhart se ha consolidado como una de las figuras más versátiles de su generación tras alcanzar la fama mundial como Betty Cooper en la exitosa serie Riverdale.

Primer plano de un hombre con barba y una mujer besándose tiernamente con los ojos cerrados; ella le rodea el cuello con los brazos
La adaptación promete ser fiel al espíritu del best-seller de Ali Hazelwood. (Prime Video)

Más allá de su faceta interpretativa, la actriz y productora estadounidense destaca por su compromiso con temas de salud mental y su capacidad para dotar de profundidad emocional a personajes complejos. Su participación en La Hipótesis del Amor marca un paso estratégico en su carrera, reafirmando su habilidad para liderar producciones románticas de gran escala que conectan profundamente con el público juvenil actual.

Con un elenco secundario que incluye a Rachel Marsh, Nicholas Duvernay y Jaboukie Young-White, La Hipótesis del Amor aspira a trascender su nicho literario para alcanzar a una audiencia global. La apuesta es clara: demostrar que el romance ambientado en los pasillos de un laboratorio puede ser tan cinematográfico y emocionante como cualquier otro éxito de taquilla. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, la expectativa crece no solo por ver la resolución de la trama, sino por comprobar si la química en pantalla de sus protagonistas es suficiente para convertir a este título en el nuevo estándar del género.

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