Transportistas en Honduras desmienten supuesto acuerdo con el Gobierno sobre las tarifas del transporte público

Representantes del sector transporte desmintieron que exista un convenio con el Gobierno para mantener las tarifas pese a las rebajas en los combustibles. (FOTO: RADIO HRN)

Una publicación que circula en redes sociales asegurando que el Gobierno de Honduras y los transportistas acordaron no reducir el precio del pasaje pese a las recientes rebajas en los combustibles ha sido desmentida por representantes del sector y por verificaciones periodísticas.

El contenido viral utiliza una imagen que atribuye a las autoridades y al transporte público un supuesto acuerdo para mantener las tarifas actuales, aun cuando los precios de los carburantes han disminuido en las últimas semanas.

Sin embargo, el dirigente del transporte Jorge Lanza confirmó que no existe ningún acuerdo entre el Gobierno y el sector transporte para evitar una eventual reducción en las tarifas.

PUBLICIDAD

“Gobierno y transporte de buses acuerdan no bajar el pasaje aunque bajen los combustibles”, señala el texto difundido en redes sociales.

No obstante, diversas investigaciones determinaron que la imagen utilizada como prueba fue alterada y no corresponde a la información original.

<b>Imagen fue manipulada</b>

Una búsqueda de la publicación original permitió identificar que el arte gráfico pertenece a una publicación difundida por un medio de comunicación nacional el 27 de junio.

Jorge Lanza aclaró que la publicación difundida en redes sociales fue alterada y contiene información falsa. (Foto: Cortesía)

En ese contenido, Jorge Lanza señalaba que el sector transporte estaría dispuesto a discutir una posible rebaja del pasaje cuando el galón de combustible alcance los 75 lempiras.

La publicación original no menciona ningún acuerdo entre transportistas y el Gobierno para mantener las tarifas.

Por el contrario, el mensaje fue modificado posteriormente para difundir información falsa en redes sociales.

<b>No existe acuerdo oficial</b>

Las verificaciones realizadas en medios de comunicación y fuentes oficiales no encontraron evidencia de un convenio entre el Gobierno y el sector transporte.

Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) tampoco arrojó información relacionada con un supuesto acuerdo.

Jorge Lanza reiteró que la reducción actual en el precio de los combustibles todavía no representa un alivio suficiente para los costos operativos de las unidades.

PUBLICIDAD

“La reducción de aproximadamente 14 lempiras por galón aún es insuficiente para aliviar los costos de operación”, manifestó.

<b>Transportistas mantienen postura</b>

Wilmer Cálix recordó que la tarifa del transporte urbano permanece en 13 lempiras desde 2018 y que actualmente no existe ninguna decisión para modificarla. (Foto: Cortesía)

El directivo del transporte urbano, Wilmer Cálix, también se pronunció sobre el tema y aclaró que actualmente no existe ninguna decisión relacionada con aumentos o disminuciones en la tarifa.

Según explicó, el pasaje urbano se mantiene en 13 lempiras desde el año 2018.

“Nosotros como transporte urbano cobramos 13 lempiras desde 2018 y ya estamos en 2026 sin que haya habido un incremento”, indicó.

Los dirigentes sostienen que las tarifas deben analizarse considerando diversos factores económicos y no únicamente las variaciones semanales de los combustibles.

<b>Combustibles sí registran rebajas</b>

La Secretaría de Energía anunció recientemente nuevas disminuciones en los precios de varios derivados del petróleo.

Las rebajas oscilan entre dos y cuatro lempiras dependiendo del combustible y la región del país.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial sobre modificaciones en las tarifas del transporte público.

Las autoridades continúan aplicando subsidios y mecanismos de estabilización para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo.

Aunque la Secretaría de Energía anunció nuevas rebajas en los combustibles, no se ha informado oficialmente sobre cambios en el precio del pasaje. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

<b>Llamado a verificar la información</b>

Sobre el hecho ambas partes recomiendan verificar el origen de las publicaciones que circulan en redes sociales antes de compartirlas.

Las imágenes manipuladas y los contenidos descontextualizados suelen generar desinformación y confusión entre la población.

Por ello, tanto las autoridades como representantes del transporte reiteraron que no existe un acuerdo entre el Gobierno y el sector para impedir una eventual reducción del pasaje

PUBLICIDAD