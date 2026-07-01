Un buque portacontenedores encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta impuesta por el régimen de Irán

Un buque portacontenedores encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta iraní. (REUTERS)

Un barco encalló en el estrecho de Ormuz tras desviarse de la ruta aprobada por Irán, según informó la televisora estatal iraní el miércoles. La embarcación, identificada como un buque portacontenedores extranjero, no contaba con autorización de las autoridades iraníes para el trayecto que eligió y quedó varada debido a las aguas poco profundas. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el navío ni su bandera de origen.

El incidente se produce en un contexto de tensión creciente en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados a nivel global. Desde la guerra con Estados Unidos, Irán ha insistido en su derecho a controlar el paso de barcos por la zona, en contraste con la postura de Washington y varios estados árabes del golfo Pérsico, que consideran el estrecho como una vía internacional.

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La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de Irán, ha reiterado que cualquier embarcación que no siga la denominada “Ruta de la Autoridad” podría enfrentar “incidentes irreparables”. El reporte televisivo indicó que las navieras deben atenerse estrictamente a las instrucciones de la Guardia en el estrecho de Ormuz. En los últimos días, dos barcos fueron atacados por la República Islámica por salir sin el permiso exigido por Teherán, incluido uno que transportaba petróleo crudo de Qatar.

Irán reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz, una vía clave para el petróleo y el gas natural comercializados a nivel global.

En el pacto provisional alcanzado entre Irán y Estados Unidos, ambas partes acordaron permitir el tránsito de barcos sin tarifas durante 60 días, aunque Irán mantiene su exigencia de controlar las rutas y, posteriormente, cobrar por el paso. Esta postura ha alterado décadas de usos en la navegación de la zona. El intento de Omán y una agencia de Naciones Unidas para habilitar una ruta alternativa cerca de la costa omaní provocó nuevos ataques en Oriente Medio el pasado fin de semana.

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El barco encallado “quedó varado con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando”, detalló la televisión estatal iraní.

Negociaciones en Qatar y panorama diplomático

El incidente coincide con la presencia en Doha de Steve Witkoff, enviado estadounidense para Oriente Medio, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, quienes participan en conversaciones sobre el final permanente de la guerra con Irán. Las negociaciones técnicas entre diplomáticos de la región comenzaron el miércoles en Qatar, según dos funcionarios que solicitaron anonimato. Las discusiones buscan resolver los puntos pendientes para facilitar un acuerdo entre los líderes, aunque persisten diferencias sobre el control del estrecho y la situación en Líbano.

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La Guardia Revolucionaria advirtió que las embarcaciones que no sigan la “Ruta de la Autoridad” podrían enfrentar incidentes irreparables. (EFE/ARCHIVO)

Qatar, mediador en el proceso, reconoció una reunión entre la delegación estadounidense y el ministro de Exteriores, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, centrada en el pacto provisional y los esfuerzos diplomáticos para reforzar la seguridad y estabilidad regional. También se abordó la situación en Líbano, donde Irán exige la retirada de Israel del sur del país y el cese de los combates entre Hezbollah, respaldado por Teherán, y las fuerzas israelíes.

Teherán no reconoció oficialmente el inicio de las negociaciones, pero el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, confirmó que “el trabajo para tratar de alcanzar un fin permanente a la guerra continúa”. Qalibaf advirtió que, si no se implementan los acuerdos alcanzados, Irán está “preparado para la guerra”.

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Tráfico marítimo y seguridad regional

El bloqueo y los ataques recientes han reducido el tráfico en el estrecho de Ormuz, aunque varios países informan que sus embarcaciones han logrado cruzarlo. El Ministerio de Exteriores de Tailandia señaló que 10 de 11 barcos con bandera tailandesa o fletados por operadores de ese país han salido del estrecho de forma segura. Funcionarios de Corea del Sur reportaron que todas menos dos de las 26 embarcaciones que estaban varadas han dejado la zona sin incidentes.

Qatar confirmó contactos diplomáticos sobre el estrecho de Ormuz y Líbano, mientras Irán exige la retirada de Israel del sur libanés. (REUTERS/ARCHIVO)

Dron derribado en Bagdad

El miércoles, las autoridades iraquíes derribaron un dron sobre la Zona Verde de Bagdad, área de alta seguridad donde se ubican embajadas y edificios gubernamentales. Dos funcionarios de seguridad, bajo condición de anonimato, indicaron que el dron no estaba armado y aparentemente era usado para vigilancia. Ningún grupo se adjudicó la operación.

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Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, milicias iraquíes alineadas con Teherán han realizado ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El dron derribado representa el primer incidente de seguridad en Bagdad desde el acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán.