Todos los rumores del iPhone 18 Pro: memoria RAM de 12GB, nuevos colores y el chip A20 Pro

La nueva gama de celulares de Apple traería cambios más allá de su apariencia visual. (Foto: REUTERS/Priyanshu Singh)

Faltan meses para conocer la próxima generación de teléfonos de Apple, pero los rumores alrededor de la línea iPhone 18, sobre todo a su versión Pro, ya comienzan a perfilar un escenario con novedades técnicas y de diseño.

Según reportes de Nikkei Asia, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max serán los grandes protagonistas del otoño de 2026, mientras el modelo estándar se retrasaría hasta la primavera de 2027, rompiendo una tradición de décadas para la compañía de Cupertino.

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Aunque no existe información oficial y todo lo filtrado debe considerarse especulativo, la cantidad de datos compartidos por voces como Ming-Chi Kuo y Mark Gurman permite armar un retrato aproximado de lo que podría ofrecer esta gama.

El salto generacional apunta a mejoras notables en el interior, con especial atención a la cámara, el procesador y la memoria RAM, mientras el diseño exterior mantendría la línea de la generación anterior, aunque con detalles renovados.

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Cuáles cambios traerá el diseño del iPhone 18 Pro

Los colores ya no serían los mismos de la versión iPhone 17. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

La línea iPhone 18 Pro mantendrá el diseño general de la generación anterior, según filtraciones. El celular contará con una estructura de aluminio y un módulo de cámara elevado, replicando las dimensiones de pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas.

El cambio más visible estará en la parte trasera. Apple habría trabajado para eliminar el efecto bicolor entre el cristal y el marco de aluminio, logrando un acabado más uniforme y sobrio.

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Además, los colores marcarán la nueva identidad del producto. El acabado protagonista será un cereza oscuro, mientras que el negro regresará tras un año de ausencia. El azul claro, que recuerda al Sierra Blue del iPhone 13 Pro, y el clásico plata completarán la paleta.

Qué procesador y memoria RAM incorporaría los iPhone 18 Pro

Los modelos Pro contarían con una memoria RAM de 12GB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento técnico más destacado de la nueva generación será el chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros por la empresa taiwanesa TSMC. Filtraciones apuntan que este componente podría ofrecer hasta un 15% más de velocidad y un 30% más de eficiencia energética frente al actual A19 Pro.

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También, el nuevo diseño integraría la memoria RAM junto al procesador, en vez de apilarla, optimizando la gestión de recursos y la disipación térmica.

La memoria RAM será otro factor diferenciador. Ming-Chi Kuo sostiene que los modelos Pro y plegable de la gama iPhone 18 ofrecerán 12GB de RAM, mientras las versiones estándar se quedarán en 9GB.

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Apple considera que esta cifra asegura el rendimiento necesario para ejecutar las funciones de inteligencia artificial avanzadas, un apartado que la compañía busca potenciar en sus próximos lanzamientos.

Cómo sería la cámara del iPhone 18 Pro

La cámara del iPhone tendría cambios para mejorar la toma de fotos y creación de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las filtraciones sobre la cámara apuntan a una de las actualizaciones más ambiciosas de los últimos años en la gama iPhone. Según Applesfera, la principal novedad sería la incorporación de una apertura variable controlada manualmente.

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El proveedor Sunny Optical ya habría iniciado la fabricación de los actuadores responsables de este mecanismo, que permitirá ajustar la apertura de la lente principal en función de la luz ambiente.

La cámara principal dispondría de un sensor apilado de tres capas desarrollado por Samsung, lo que ampliaría el rango dinámico y reduciría el ruido en las imágenes.

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El teleobjetivo, por su parte, ganaría una apertura mayor, mejorando la captura de luz en condiciones adversas y la velocidad de obturación. La interfaz de iOS 27 ya contempla la posibilidad de controlar la apertura desde los ajustes rápidos de la cámara, no solo en el modo Retrato.

Qué capacidad de batería se espera que tenga el iPhone 18 Pro

La nueva referencia daría mayor autonomía a los usuarios que la versión anterior, iPhone 17. (Foto: Europa Press)

El filtrador conocido como Digital Chat Station ha revelado en Weibo que el iPhone 18 Pro Max podría incorporar una batería con una capacidad estimada de entre 5.100 y 5.200 mAh, superando los 5.088 mAh del modelo anterior. Esta mejora, combinada con la eficiencia del chip A20 Pro, permitiría una mayor autonomía en el dispositivo de mayor tamaño.

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Por el momento, no existen datos concretos sobre la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro estándar, aunque se espera que registre avances respecto a la generación previa.

Asimismo, la conectividad sería reforzada gracias al nuevo módem C2, compatible con 5G mmWave e Internet vía satélite. Estos avances buscan posicionar a la gama iPhone 18 como referencia en rendimiento y versatilidad, aunque hasta la fecha Apple no ha confirmado oficialmente ninguno de estos detalles.