El Salvador: Ormusa alerta sobre desigualdades económicas y falta de servicios para mujeres en La Paz

La población en edad de trabajar en La Paz ascendió a 174.374 personas, de las cuales 74.596 fueron mujeres y 99.778 hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación económica y social de las mujeres en el departamento de La Paz, El Salvador, muestra desigualdades que afectan su bienestar y el de sus familias. Según datos del Observatorio Seguridad Humana de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), publicados en el boletín de abril a junio de 2026, persisten desafíos estructurales, como la brecha en el acceso al empleo y a servicios básicos.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, citado por ORMUSA, la población en edad de trabajar radicada en La Paz asciende a 174,374 personas. De este total, los hombres representan el 57.2% (99,778 personas) y las mujeres el 42.8% (74,596 personas).

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La diferencia en la participación laboral es notoria: por cada 100 mujeres activas en el mercado laboral o en búsqueda de empleo, existen aproximadamente 134 hombres en la misma condición. Esta brecha evidencia una mayor inserción masculina y revela desigualdades estructurales que dificultan el acceso equitativo de las mujeres al empleo.

Una balanza antigua de dos platillos muestra la desproporción en las cargas de trabajo entre hombres y mujeres, con el lado femenino más bajo por tareas domésticas y responsabilidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de participación específica por sexo refuerza esta desigualdad: solo 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en actividades económicas o buscan empleo, mientras que en el caso de los hombres la proporción asciende a 8 de cada 10. Esta diferencia se atribuye, en parte, a la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, que recae de manera significativa sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de autonomía económica y desarrollo profesional.

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Condiciones laborales y precarización

El Censo de Población y Vivienda 2024 indica que, en La Paz, 54,288 mujeres se encuentran ocupadas, de las cuales 16,368 trabajan por cuenta propia. Esto muestra una importante participación femenina en actividades productivas y de generación de ingresos, aunque muchas lo hacen bajo condiciones precarias o informales. La carencia de ingresos y la escasez de empleos de calidad agravan la vulnerabilidad de las mujeres y de sus hogares, quienes deben enfrentar múltiples desafíos para cubrir necesidades básicas.

Las dificultades económicas se ven agravadas por brechas en el acceso a servicios esenciales. En La Paz, 32,800 hogares no cuentan con servicio de agua potable por cañería, 2,831 viviendas carecen de electricidad y 57,541 hogares no disponen de servicio público de recolección de basura. Estas carencias incrementan la carga de trabajo doméstico y de cuidado, que continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.

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Ormusa atribuyó parte de la desigualdad laboral en La Paz a la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas que recayeron sobre las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de servicios básicos no solo afecta la calidad de vida, sino que también perpetúa las desigualdades en el bienestar y desarrollo de las familias.

Factores asociados y consecuencias

Entre los factores que acentúan la desigualdad destacan la limitada disponibilidad de empleos, las restricciones en el acceso a formación y oportunidades laborales, y la persistente distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico. Estas condiciones dificultan la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, impactando directamente en su autonomía económica y en las condiciones de vida personal y familiar.

La organización advierte que estas brechas reflejan desigualdades estructurales de género que requieren respuestas integrales para garantizar condiciones de vida dignas y promover el desarrollo equitativo. La organización destaca la necesidad de fortalecer políticas públicas que amplíen el acceso a servicios esenciales, fomenten la generación de empleo digno para las mujeres y promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

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