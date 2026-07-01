“Haría de animal, de escoba o de lo que sea”: Emma Thompson explicó por qué se sumó a Las ovejas detectives

Emma Thompson contó en SmartLess que guarda los Óscar en el lavabo y los BAFTA en una estantería alta de su casa en Londres (Prime Video)

Los Óscar en el lavabo y una ola de calor en el norte de Londres marcaron el paso de Emma Thompson. Pasó por Smartless, el pódcast, donde encadenó bromas sobre sus premios, el hielo en Estados Unidos, la fama y varios momentos de su carrera.

En Smartless, Thompson contó que guarda los Óscar en el lavabo “para ponerlos en su sitio”, que vive en la misma calle del norte de Londres desde los seis años y que la ciudad atravesaba temperaturas de 35°C en Londres mientras ella hablaba sin aire acondicionado.

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Recordó su trabajo en Harry Potter, Sense and Sensibility, la serie Down Cemetery Road y la película Las ovejas detectives, además de reflexionar sobre selfies, crianza y aburrimiento.

“Los Óscar están en el lavabo, porque así se mantienen en su sitio”, dijo Thompson a Smartless. “Los Globos y los BAFTA y todo eso están en una estantería muy alta, en algún sitio donde no pueda verlos”, agregó.

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Emma Thompson situó la entrevista de SmartLess en una ola de calor de 35°C en Londres y la vinculó con una ironía sobre el cambio climático (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La actriz habló desde Londres, donde situó la charla en plena ola de calor: “Estoy en Londres, donde viví toda mi vida. Viví en esta calle desde que tenía seis años, así que son 41 años”.

“De repente nos llegó una ola de calor, que obviamente no tiene nada que ver con el cambio climático”, ironizó. “Pero en Londres estamos a 35°C, y las cosas se están muriendo delante de ti. Mascotas, electrodomésticos, flores, todo se marchita”, agregó.

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Nuevos proyectos y crianza

Thompson habló de trabajos recientes y de personajes que conectaron con cuestiones personales. Sobre Down Cemetery Road, serie basada en un libro de Mick Herron, dijo que Zoe le atrajo por su falta de docilidad.

Emma Thompson dijo que en Down Cemetery Road le atrajo Zoe por su falta de docilidad y por el contraste con su propia educación obediente (Matt Towers)

“Esta mujer no es una niña buena”, afirmó. “Yo crecí para ser muy buena, muy obediente”, agregó. En contraste, definió a Zoe como alguien “sin disculpas” y “desde luego nada educada”.

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Más tarde defendió el valor del trabajo para público infantil, una idea que vinculó a las películas que hizo para niños: “Siempre considero a los niños el público sagrado”.

Añadió que son “las personas para las que tenemos que hacer lo mejor de nuestro trabajo”. En ese tramo de la conversación también dijo que escribió Nanny McPhee y que el musical llegará al West End al año siguiente, con música de Gary Clark.

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También habló de Las ovejas detectives, un proyecto cuya premisa, dijo, bastó para aceptar: “Es sobre un pastor al que asesinan, y sus ovejas resuelven el crimen”.

La actriz explicó que aceptó Las ovejas detectives por su premisa sobre un pastor asesinado y unas ovejas que resuelven el crimen (Prime Video)

“Esa es la frase de presentación. Uno solo dice: ‘Sí, estaré en eso. Haría de oveja, o de escoba. Haría cualquier cosa’”, añadió Thompson en Smartless.

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La charla derivó además hacia la crianza, las pantallas y el aburrimiento. Thompson contó que durante años le dijeron a su hija que la televisión estaba averiada y que no tuvo teléfono hasta los 13 años, aunque también defendió el uso del iPad en viajes largos.

Al hablar del tiempo muerto, dijo: “Perdimos nuestra relación con el aburrimiento”, señaló. Y después remató: “El aburrimiento le hace bien a la imaginación”.

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Fama, selfies y confusiones con admiradores

Sobre la fama, Thompson dijo que el metro de Londres no suele plantearle problemas: “Nadie te presta atención en el Tube. Todos están mirando sus teléfonos”.

Emma Thompson habló sobre crianza, pantallas y aburrimiento, y sostuvo que el aburrimiento favorece la imaginación (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Aun así, distinguió entre el reconocimiento al trabajo y la lógica de la celebridad: “La gente tiene una relación con un papel concreto que hayas hecho, o quizá con un par de ellos. Yo puedo pasar no necesariamente inadvertida, pero desde luego nunca fue un problema”.

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Cuando la conversación pasó a las selfies, explicó dónde pone el límite: “Cuando estás comprando salchichas con tu hija, no quieres que se acerquen y te digan: ‘¿Puedo hacerme una selfi?’”.

Explicó que casi nunca se niega, aunque a veces lo hace si está con la familia: “No le diría que no a un niño, pero a veces, si estoy con la familia, digo: ‘¿Le importaría mucho? Estoy con mi familia’”.

Sobre la fama y las selfies, Emma Thompson dijo que el reconocimiento en el metro de Londres no suele afectarla y que a veces pone límites cuando está con su familia (REUTERS/Henry Nicholls)

“Cada vez que dije que no, que fueron muy pocas, la gente se lo tomó muy bien”, añadió. Thompson dijo que quienes se acercan suelen entender lo que están pidiendo.

Entre las escenas más cómicas, recordó una confusión repetida con otras actrices: “Muchas veces me dijeron: ‘Dios mío, eres…’, y entonces dicen el nombre de una actriz completamente distinta”.

De Cambridge a Harry Potter

La actriz volvió después a sus orígenes y resumió su vocación inicial con una frase directa: “Iba a ser comediante. Eso era lo que quería ser”.

Emma Thompson sostuvo que Harry Potter tuvo un peso limitado en su carrera y dijo que trabajó unos 30 días en toda la saga

Al hablar de Harry Potter, dijo que el peso real de esa saga en su trayectoria fue limitado: “En mi carrera, que ya es bastante larga, pasé unos 30 días en total en Harry Potter, en toda mi vida”.

Sobre Sybill Trelawney, insistió en que la base estaba en los libros de J.K. Rowling. “Está escrito en los libros. Creo que es casi ciega y profundamente neurótica”.

La actriz describió cómo encara un personaje cuando debe fijar el tono. “Lo único que puedes hacer es lanzarte y esperar que tus instintos sean los correctos”. A la vez, admitió el temor que acompaña a una elección fuerte al incorporarse a un proyecto ya en marcha. “¿Estoy en otra película?”.

La actriz relativizó su autoría en Sense and Sensibility y dijo que Jane Austen escribió la obra que ella adaptó (Captura de video)

Cuando le preguntaron por Sense and Sensibility, rebajó cualquier idea de autoría plena con una broma. “Yo la adapté. Jane Austen la escribió. La plagié sin piedad”.

Después explicó cómo llegó al proyecto. La productora Lindsay Doran le escribió tras ver un sketch suyo “sobre el pene victoriano” y le propuso adaptar una novela de Austen. “Pensé: interesante transición. Bueno, voy a intentarlo”.

Thompson dejó abierta la puerta a una charla mucho más larga, pero el calor londinense la empujaba a salir al jardín para buscar un poco de alivio.