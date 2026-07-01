Honduras

Nasry Asfura pide a Marco Rubio una salida humanitaria para miles de hondureños tras el fin del TPS en Estados Unidos

El presidente de Honduras, solicitó la búsqueda de una solución que permita proteger a miles de hondureños afectados por la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS)

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Asfura señaló que miles de beneficiarios del TPS llevan más de 20 años en Estados Unidos y aportaron con trabajo, impuestos, empresas y bienes.
Asfura señaló que miles de beneficiarios del TPS llevan más de 20 años en Estados Unidos y aportaron con trabajo, impuestos, empresas y bienes.

En una carta oficial, el presidente hondureño Nasry Asfura pidió al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio una transición ordenada para los hondureños que perderán la protección del TPS y reafirmó el interés de Honduras en mantener una relación de cooperación, confianza y entendimiento con ese país.

En la misiva, Asfura reconoce que el TPS fue concebido como un beneficio temporal y expresa el respeto de su Gobierno por las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses en materia migratoria. A la vez, sostiene que el escenario actual obliga a buscar mecanismos legales y administrativos que permitan garantizar una transición ordenada para las familias hondureñas.

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El gobernante señaló que miles de beneficiarios del TPS han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años, lapso en el que contribuyeron al crecimiento económico de ese país mediante su trabajo, el pago de impuestos, la creación de empresas y la adquisición de bienes.

A su juicio, un cambio repentino en su estatus migratorio podría generar la separación de familias, la pérdida de empleos y dificultades económicas para quienes han construido su vida en territorio estadounidense.

El pedido de transición

Ante esa situación, Asfura pidió el respaldo de Marco Rubio para que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las instituciones competentes, se analice la posibilidad de establecer un período adicional de transición o cualquier mecanismo administrativo que ofrezca resultados similares y permita atender la situación de manera gradual.

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Según expuso el mandatario, el objetivo principal es dar a los hondureños tiempo suficiente para recibir asesoría legal especializada, conocer si reúnen los requisitos para acceder a otras alternativas migratorias contempladas por la legislación de Estados Unidos y resolver asuntos relacionados con sus familias, empleos, estudios y patrimonio antes de una eventual salida del país.

También planteó que mantener temporalmente las autorizaciones de trabajo favorecería tanto a los trabajadores como a los empleadores estadounidenses, al evitar interrupciones laborales y permitir que cualquier proceso de retorno se realice de forma voluntaria, organizada y con mayor coordinación entre ambos gobiernos.

El pedido a Marco Rubio incluyó un período adicional de transición para que los hondureños accedan a asesoría legal y evalúen otras alternativas migratorias en Estados Unidos.
El pedido a Marco Rubio incluyó un período adicional de transición para que los hondureños accedan a asesoría legal y evalúen otras alternativas migratorias en Estados Unidos.

El impacto para Honduras

En otro apartado de la carta, el presidente señaló que la experiencia acumulada por los hondureños durante años de residencia en Estados Unidos representa capital humano para Honduras.

Agregó que muchos adquirieron conocimientos técnicos, habilidades empresariales, dominio del idioma inglés y experiencia en distintos sectores productivos, capacidades que podrían convertirse en un motor para el desarrollo nacional si existen condiciones adecuadas para su reinserción.

El presidente de Honduras advirtió que un cambio repentino del estatus migratorio por el fin del TPS podría separar familias y provocar pérdida de empleos.
El presidente de Honduras advirtió que un cambio repentino del estatus migratorio por el fin del TPS podría separar familias y provocar pérdida de empleos.

A la vez, advirtió que el regreso de miles de compatriotas demandará políticas que faciliten su incorporación al mercado laboral, así como oportunidades de inversión, emprendimiento y acceso al financiamiento para aprovechar ese potencial en beneficio de la economía hondureña.

Como parte de su propuesta, Asfura planteó la creación de un equipo bilateral de alto nivel integrado por representantes de ambos gobiernos, con participación de la Cancillería hondureña y de la Embajada de Honduras en Washington. Su misión sería coordinar tanto el proceso de transición migratoria como una agenda de cooperación económica.

El mandatario aseguró que su administración está preparada para presentar una cartera prioritaria de proyectos de inversión y establecer mecanismos transparentes de ejecución y seguimiento que fortalezcan la relación bilateral y generen beneficios para ambos países.

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