Panamá se incorpora a Pax Silica, una iniciativa entre gobiernos impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos

Incorporación a la iniciativa representa para el país una oportunidad tendiente a atraer nuevas inversiones, afirman desde el Ministerio de Comercio e Industrias. (Cortesía)

Panamá se incorporó a Pax Silica en vías de reafirmar su estrategia para consolidarse como un destino de inversión, innovación y desarrollo tecnológico.

Pax Silica es una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que promueve la cooperación entre gobiernos para fortalecer la innovación, el desarrollo de tecnologías estratégicas y la resiliencia de las cadenas de suministro.

La iniciativa fomenta la colaboración en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y otras tecnologías críticas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades, facilitar la inversión y promover ecosistemas tecnológicos confiables.

“La participación de Panamá en Pax Silica fortalece nuestra relación bilateral y promueve nuestro compromiso compartido de desarrollar cadenas de suministro seguras, resilientes y confiables”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

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Estados Unidos, dijo, da la bienvenida a Panamá, “al tiempo que trabajamos juntos para reducir las vulnerabilidades críticas en las cadenas de suministro, ampliar la cooperación tecnológica con socios de confianza, fortalecer una infraestructura segura para la inteligencia artificial y generar nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento económico”.

FOTO DE ARCHIVO: Panamá desarrolla una estrategia nacional para fortalecer sus capacidades en semiconductores y otras tecnologías emergentes. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo

Pax Silica cuenta actualmente con 24 signatarios, con Panamá uniéndose a Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, la Unión Europea, Finlandia, Alemania, Grecia, India, Israel, Japón, Kazajistán, Países Bajos, Noruega, Catar, la República de Corea, Singapur, Suecia, Panamá, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

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Taiwán ha respaldado los principios de la Declaración Pax Silica mediante la Declaración Conjunta sobre la Declaración Pax Silica y la Cooperación entre Estados Unidos y Taiwán en materia de Seguridad Económica.

Autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias indicaron que la adhesión a esta iniciativa refleja la confianza internacional en el país y en su capacidad para participar en el desarrollo de las industrias que marcarán el crecimiento económico de las próximas décadas.

La incorporación, de acuerdo con informes del citado ministerio, forma parte de la visión para impulsar una economía más diversificada, competitiva e innovadora, capaz de atraer inversiones de alto valor agregado, fortalecer el talento nacional y generar nuevas oportunidades para los panameños.

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Para el ministro del ramo, Julio Moltó, la incorporación de Panamá a Pax Silica “refleja la confianza en nuestro país y confirma que estamos avanzando en la dirección correcta. Impulsamos una estrategia para atraer inversión, fortalecer la innovación y generar empleos de calidad que amplíen las oportunidades para los panameños”.

"Nuestro compromiso es seguir formando talento, impulsando la investigación y fortaleciendo un ecosistema de innovación”, destacó el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría.

Este paso, agregó, representa para el país una oportunidad tendiente a atraer nuevas inversiones, fortalecer sectores estratégicos de alto valor agregado, impulsar la transferencia de conocimiento y crear empleos especializados y mejor remunerados para los panameños.

Como parte de esa visión, la información oficial añade que la nación desarrolla una estrategia nacional para fortalecer sus capacidades en semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y otras tecnologías emergentes, sectores llamados a transformar la economía mundial durante las próximas décadas.

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“Para ello, Panamá impulsa una inversión de $105 millones durante los próximos cuatro años destinada a formación de talento, infraestructura y atracción de inversiones. Además, más de un centenar de panameños participan actualmente en programas de becas, capacitación y pasantías especializadas, mientras continúan las alianzas con empresas tecnológicas de alcance global como Intel, Oracle, Qualcomm y AMD”, indica una nota de prensa ministerial.

“La incorporación de Panamá a Pax Silica también reconoce el trabajo que el país viene realizando para fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas”, manifestó el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega Barría.