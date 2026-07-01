Revelaron que Rusia autorizó un entrenamiento militar secreto de sus fuerzas por parte de China

Revelaron que Rusia autorizó en 2025 un entrenamiento militar secreto de sus fuerzas por parte de China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rusia autorizó en 2025 un programa de entrenamiento militar secreto de sus fuerzas por parte de China, una decisión avalada personalmente por el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y que involucró al menos a cuatro generales de ambos países, según dos funcionarios europeos y documentos consultados por Reuters.

En agosto de 2025, un decreto interno firmado por Belousov dispuso el viaje de una delegación militar rusa a China para participar en ejercicios en instalaciones del Ejército Popular de Liberación (EPL). Un informe confidencial detalló que en noviembre se realizó un curso de tres semanas sobre protección radiológica, química y biológica en una base militar de Beijing, donde soldados rusos recibieron instrucción teórica y práctica sobre “reconocimiento químico”, “reconocimiento radiológico” y defensa de sistemas de ventilación ante contaminaciones.

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China ha sido un gran aliado de Rusia desde el incio de la invasión a UCrania (REUTERS/ARCHIVO)

Los documentos revisados por Reuters incluyeron fotografías de militares rusos asistiendo a clases con instructores chinos, observando un modelo de reactor nuclear y participando en simulaciones de protección ante amenazas no convencionales. Uno de los funcionarios europeos destacó que la atención a estas áreas subraya la naturaleza estratégica de la colaboración, dada la sensibilidad que revisten para las fuerzas armadas de cualquier nación.

El Ministerio de Defensa de Rusia y el de China no respondieron a solicitudes de comentarios. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China sostuvo que las acusaciones son “totalmente infundadas” y reiteró su postura de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, presentándose como mediador de paz.

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Según el mismo material, el acuerdo que sustentó el entrenamiento fue firmado el 2 de julio por el mayor general ruso Rustam Khusainov y el coronel superior chino Sun Dayun. Además, el coronel general Rustam Muradov, subjefe de las fuerzas terrestres rusas, encabezó la delegación, mientras que el mayor general chino Li Jinsun dirigió la apertura de uno de los cursos. El mayor general ruso Vitaly Gerasimov participó en una capacitación en Bengbu, según la lista de participantes incluida en los documentos.

Soldados rusos recibieron en Beijing un curso de tres semanas sobre protección radiológica, química y biológica en una base militar china. (AP/ARCHIVO)

El 15 de junio, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Bruselas confirmó la existencia del entrenamiento militar a través de canales propios y evalúa las implicaciones del caso. El bloque, compuesto por 27 estados, debate internamente si debe adoptar nuevas medidas ante la colaboración militar entre Moscú y Pekín, considerando los lazos comerciales que tradicionalmente orientan la relación con China. La UE ya ha sancionado empresas chinas que, según sostiene, apoyan el esfuerzo bélico ruso.

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Polémica y diferencias entre Rusia y China

El Kremlin rehusó comentar el reporte de Reuters sobre la instrucción, aunque criticó la difusión de “informaciones falsas” por parte de medios occidentales. Desde Moscú, Andrei Kartapolov, presidente del comité de defensa de la Duma, calificó la noticia como “un completo disparate” y aseguró que el ejército ruso no tiene nada que aprender de China.

Moscú negó la versión sobre la instrucción militar, mientras informes internos rusos valoraron el equipamiento chino pero señalaron la falta de experiencia de combate del EPL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rusia acumula más de cuatro años de experiencia de combate en Ucrania, mientras que China, pese a contar con una fuerza militar numerosa y tecnológicamente avanzada, no ha participado en conflictos bélicos en décadas. Informes militares internos rusos elogiaron la calidad del equipamiento y el nivel teórico de los instructores chinos, aunque remarcaron la falta de experiencia real de combate del EPL.

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El entrenamiento militar secreto de fuerzas rusas por parte de China fue aprobado por altos mandos de ambos países en 2025, con la participación directa de generales y la realización de cursos sobre defensa radiológica, química y biológica, según documentos revisados por Reuters. Mientras Moscú y Beijing niegan cualquier cooperación de este tipo, la Unión Europea ha confirmado la existencia de los entrenamientos y debate posibles respuestas políticas y comerciales ante el fortalecimiento de la alianza militar entre sus principales rivales estratégicos.