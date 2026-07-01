Detienen provisionalmente a un hondureño por una presunta estafa con criptomonedas en El Salvador

Un hombre hondureño es escoltado por la Policía Nacional Civil frente a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tras su detención por una presunta estafa con criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó este martes detención provisional e instrucción formal contra el hondureño Denis Esteban G. C., de 50 años, acusado de estafa, amenazas y captación ilegal de fondos del público, según informó este martes el portal de Centros Judiciales El Salvador. El caso apunta a un perjuicio patrimonial preliminar de $350.000.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los procesados no estaban autorizados por las entidades regulatorias como proveedores de servicios de activos digitales. En la audiencia inicial, el juez consideró que los indicios presentados acreditaban la existencia del ilícito y la probable participación del imputado, además del riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia.

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La acusación sostiene que Denis Esteban actuó junto con la también procesada Valeria Lisseth A. R., de 26 años, y que usaron una sociedad fantasma llamada Trade Corporation Capital S. A. de C. V. para captar personas por redes sociales y ofrecer inversiones en monedas digitales con promesas de ganancias.

La denuncia por la inversión y las amenazas

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una víctima fue persuadida para invertir $976.920,02. Según el escrito, cuando pidió la devolución del capital y de las ganancias supuestamente generadas, los imputados se negaron a pagar y comenzaron a amenazarla de muerte.

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador escoltan a un hombre hondureño esposado frente a la Corte Suprema de Justicia, mientras ciudadanos muestran carteles y periódicos sobre la detención por estafa cripto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juzgado aún no resolvió la situación jurídica de Aragón Rivas porque figura en el proceso en calidad de ausente.

Casos similares de estafas en el país

Este año, en enero, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador inició la audiencia preliminar contra tres hermanos identificados como Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada en el denominado “Caso Forex”, donde hasta ahora se han contabilizado 500 víctimas y un monto defraudado superior a USD $2.5 millones.

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Las investigaciones fiscales han demostrado que este tipo de esquemas fraudulentos se han multiplicado con la expansión de las plataformas digitales y la facilidad de acceso a mecanismos internacionales de transferencia.

A pesar de las tres órdenes de captura y la alerta de difusión internacional de Interpol, hasta hace un año los imputados permanecían fugitivos de la justicia salvadoreña. Las autoridades prevén que la actual audiencia preliminar se extienda durante toda la semana, mientras continúan recibiendo denuncias y ampliando el expediente de investigación.

La Fiscalía General de la República de El Salvador llevó a cabo la audiencia preliminar contra tres hermanos acusados de estafa agravada en el Caso Forex. Foto cortesía FGR

En marzo de 2025, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que Gerardo Alfredo Escrich Torres continúe en detención provisional y abrió instrucción formal en su contra, acusado de estafa agravada por un monto total de USD 62.000, en perjuicio de cuatro víctimas.

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De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado convenció a las víctimas de entregar dinero con la promesa de inversiones en criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, además de supuestas operaciones de trading en la bolsa de valores.

La acusación sostiene que ofrecía rendimientos de entre 10% y 15% por cada inversión. Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2024, periodo en el que las víctimas lo conocieron y, según el expediente, él aseguró que contaba con autorización del Banco Central de Reserva para realizar esas operaciones.

Según la imputación, cuando las víctimas reclamaban las ganancias tras realizar transferencias, Escrich Torres respondía que había perdido el dinero por problemas en el mercado de criptomonedas.

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