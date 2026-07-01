Guatemala

Guatemala reportó 925 embarazos en niñas de 10 a 14 años hasta mayo de 2026

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva situó el mayor volumen en Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché

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Una mujer joven embarazada con un suéter estampado toca su vientre. Viste una bata de hospital y está sentada en una clínica. Al fondo, carteles médicos.
Guatemala registró 925 embarazos en niñas de 10 a 14 años hasta el 31 de mayo de 2026, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reportó que hasta el 31 de mayo de 2026 se registraron un total de 925 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años en Guatemala. Esta cifra, documentada por el monitoreo oficial del OSAR, evidencia la continuidad de un fenómeno que afecta a la infancia y la adolescencia en el país, y que requiere atención y respuestas interinstitucionales.

Según los datos recopilados por el OSAR, la distribución de los embarazos infantiles muestra una concentración en determinados departamentos. Huehuetenango reportó 138 casos, seguido de Alta Verapaz con 130 y Quiché con 97. Otros departamentos con cifras elevadas incluyen El Petén (82 casos), San Marcos (69), Guatemala (62), Quetzaltenango (49), Suchitepéquez (38), Jalapa (32), Chiquimula (30), Escuintla (29), Sololá (27) y Jutiapa (25).

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El registro también abarca casos en otros departamentos, tales como: Totonicapán (24), Izabal (19), Chimaltenango (15), Zacapa (14), Retalhuleu (13), El Progreso (13), Santa Rosa (11), Baja Verapaz (9) y Sacatepéquez (6).

Mujer de espaldas con pelo oscuro sostiene a un bebé con gorro azul. Están sentados en un sofá con una manta tejida, estantería y ventana al fondo.
La mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años en Guatemala correspondió a niñas de 14 años, con 677 casos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil de las niñas afectadas por embarazo infantil

De igual manera, el análisis del OSAR sobre la edad de las niñas afectadas revela que 677 tenían 14 años al momento del embarazo, 200 tenían 13 años, 42 tenían 12 años, 5 tenían 11 años y 2 tenían 10 años. Estos registros evidencian la magnitud de la problemática y el impacto en un grupo especialmente vulnerable.

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Por otro lado, en relación con la situación escolar, el monitoreo del OSAR precisa que 1 niña estaba en preprimaria, 41 en primaria, 17 en básico y 1 en diversificado. Además, 2 niñas no estudiaban y 2 no indicaron su situación educativa. Mientras que en 861 casos la categoría “no aplican” fue registrada.

Alta incidencia de embarazos infantiles en niñas indígenas

OSAR además desglosó los datos por pertenencia a pueblo, identificando que 452 de los embarazos corresponden a niñas indígenas y 445 a niñas no indígenas. Además, 27 casos no especificaron etnia y 1 caso fue clasificado como “otro”.

Una mujer embarazada de perfil con camiseta azul clara y pulseras, sujeta su vientre con las manos en una calle. Se ven casas y vallas al fondo.
OSAR reportó que 452 embarazos fueron de niñas indígenas y 445 de niñas no indígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) destaca que el 48.8% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años corresponde a población indígena. Los departamentos con mayor incidencia están ubicados en el occidente y norte del país, donde persisten condiciones estructurales que inciden en la vulnerabilidad de la niñez, como el acceso limitado a servicios de salud y educación.

La sistematización de estos datos por parte del OSAR busca visibilizar el alcance del embarazo infantil y fortalecer la vigilancia social sobre este fenómeno. El informe sostiene que la información proviene de la colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección de Tecnologías de la Información y la Mesa de Violencia Sexual.

Al mismo tiempo, OSAR reitera la necesidad de respuestas integrales y políticas públicas que protejan los derechos de la niñez y la adolescencia, y que orienten acciones de prevención y atención en las comunidades más afectadas. El monitoreo de mayo de 2026 constituye una herramienta fundamental para el diseño de estrategias institucionales y multisectoriales en Guatemala.

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