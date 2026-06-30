República Dominicana pasa a participar en el 51% de las decisiones del BCIE

Fotografía de archivo de la fachada del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). EFE/ Gustavo Amador

La aprobación del aumento de capital del BCIE (BCIE) y la incorporación de República Dominicana como accionista de Serie A ha sido recibida por el gobierno dominicano como un avance para el desarrollo nacional y la integración regional. Según informó el organismo, la medida eleva el capital autorizado del BCIE de 7,000 a USD 10,000 millones y otorga a República Dominicana una participación directa en las decisiones del organismo, junto a los países fundadores y Panamá.

Durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores, celebrada en Oviedo, España, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, encabezó la delegación dominicana y expuso la importancia de la resolución para el país. Díaz afirmó: “El ingreso como accionista de Serie A nos permite participar en el 51% de la toma de decisiones del banco y amplía nuestras posibilidades de impulsar obras que generen impacto directo en el desarrollo económico y social del país”, afirmó Díaz.

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El gobierno dominicano subraya que este avance llega en un contexto de reformas institucionales y de crecimiento económico sostenido. Fuentes oficiales señalan que la nueva posición en el BCIE y el aumento de capital aprobado por la Asamblea de Gobernadores amplían el acceso a fondos para financiar políticas públicas y proyectos de infraestructura en áreas como agua, salud, educación y movilidad urbana.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, afirmó: la reforma de gobernanza sienta las bases para una institución “más transparente, rigurosa y eficiente”. En sintonía, el gobierno dominicano interpreta esta decisión como un respaldo internacional a la solidez financiera y la estabilidad macroeconómica del país, elementos valorados en la evaluación del organismo multilateral.

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La cartera activa del banco en la región incluye proyectos en sectores como infraestructura vial, agua potable y hospitales, en los que República Dominicana busca fortalecer su presencia y cooperación con otros países miembros.

Las reuniones para ampliar la cooperación financiera

Además de la representación formal en la Asamblea, el ministro dominicano sostuvo reuniones bilaterales con autoridades del banco y representantes de otras naciones, orientadas a identificar nuevas áreas de colaboración financiera. El ejecutivo dominicano considera que la presencia en el grupo accionario mayoritario permitirá negociar mejores condiciones y ampliar el alcance de los programas nacionales respaldados por el BCIE.

El gobierno de República Dominicana interpreta la decisión como una oportunidad para profundizar la integración regional, atraer inversiones, fortalecer la cooperación internacional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la competitividad y el crecimiento inclusivo.

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El banco ya sostiene operaciones por cientos de millones en Centroamérica

La ampliación de fondos fue aprobada mientras el organismo mantiene operaciones activas en varios países de la región. En El Salvador, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa avaló dos contratos de préstamo con el banco por USD 340 millones.

El primero, por USD 185 millones, financiará el mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, que abastece a zonas del Área Metropolitana de San Salvador. El proyecto, a cargo de la ANDA, incluye rehabilitación de pozos, construcción de una nueva planta potabilizadora, modernización de estaciones de rebombeo, renovación de redes de distribución e instalación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real.

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Representantes del BCIE, el Ministerio de Hacienda y funcionarios de El Salvador durante el acto oficial de la firma del convenio para financiar PRODEPORTE II, que permitirá modernizar y ampliar escenarios deportivos en todo el país (Cortesía BCIE).

El segundo préstamo, por USD 155 millones, está destinado a la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. Será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte e incluye la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W, desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán, además de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

En Guatemala, el BCIE participa en la financiación del Campus San Cristóbal en Mixco, un complejo que integra educación escolar, universitaria y deporte de alto rendimiento. Las autoridades indicaron que el proyecto registra un 60% de ejecución física y financiera y cuenta con un financiamiento total de USD 37,2 millones en un esquema sindicado junto con BID Invest y el Fondo Canadiense C2F.

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En Costa Rica, el organismo confirmó su disposición a mantener respaldo financiero y técnico tras la toma de posesión de Laura Fernández. La entidad indicó que en los últimos años ha aprobado más de USD 3,925 millones para proyectos en infraestructura, saneamiento, salud y seguridad.