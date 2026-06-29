República Dominicana

Equipo de científicos crea el primer banco genético de corales en República Dominicana

La iniciativa se instaló en Bayahíbe y busca resguardar material biológico de especies caribeñas vulnerables, con miras a la recuperación de arrecifes y a proyectos futuros de investigación y reproducción asistida

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República Dominicana consolidó en Bayahíbe el primer banco genético de corales del país para conservar especies amenazadas. (Foto cortesía Fundemar)
República Dominicana consolidó en Bayahíbe el primer banco genético de corales del país para conservar especies amenazadas. (Foto cortesía Fundemar)

En la localidad de Bayahíbe, República Dominicana, un grupo de científicos consolidó el primer banco genético de corales dirigido a la conservación de especies amenazadas en el país. El proyecto, impulsado por la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), representa una estrategia innovadora para salvaguardar la diversidad genética de los corales caribeños, un recurso cada vez más vulnerable ante el cambio climático y las enfermedades marinas.

La iniciativa se materializó tras la recolección y preservación de material genético durante el reciente desove del coral cerebro, Diploria labyrinthiformis, realizado en junio de 2026. Según detalla Diario Libre en su cobertura, los especialistas criopreservaron esperma de 17 colonias diferentes, procesando un total de 110 viales. Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de 16 expertos que monitorearon cinco sitios marinos en la región este del país, logrando también la producción de aproximadamente 2.5 millones de embriones de coral destinados a la restauración de arrecifes.

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Fundemar impulsó el banco genético de corales como una estrategia para proteger la diversidad genética de los corales caribeños frente al cambio climático y las enfermedades marinas. (Foto cortesía Fundemar)
Fundemar impulsó el banco genético de corales como una estrategia para proteger la diversidad genética de los corales caribeños frente al cambio climático y las enfermedades marinas. (Foto cortesía Fundemar)

El banco genético está situado en el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, donde el material se resguarda en tanques especiales de nitrógeno líquido a temperaturas de -196 grados Celsius (-320.8 grados Fahrenheit). Esta técnica, conocida como criopreservación, detiene la actividad biológica y garantiza que las células vivas permanezcan intactas durante largos periodos, facilitando su uso futuro en investigaciones científicas o en programas de reproducción asistida.

La importancia de este banco radica en su capacidad para conservar la diversidad genética de especies que han mostrado resistencia frente a enfermedades, olas de calor y otros factores que han reducido severamente las poblaciones coralinas en el Caribe. La fragmentación de las colonias y la disminución de la fertilización natural de los gametos son algunos de los desafíos que enfrentan estos organismos, lo que incrementa el valor estratégico de contar con una reserva genética a nivel nacional.

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El equipo de Fundemar recibió capacitación en criopreservación coralina en colaboración con especialistas del laboratorio CORALIUM de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, el proyecto contó con el acompañamiento de expertos internacionales y financiamiento de los Premios Brugal, lo que permitió adecuar la infraestructura del laboratorio y fortalecer el desarrollo técnico de la iniciativa. La Embajada de Australia, RIMS, CORDAP y CoralCarib también brindaron apoyo complementario para asegurar la viabilidad del banco genético.

El proyecto criopreservó esperma de 17 colonias de coral cerebro, Diploria labyrinthiformis, y procesó 110 viales durante el desove de junio de 2026. (Foto cortesía Fundemar)
El proyecto criopreservó esperma de 17 colonias de coral cerebro, Diploria labyrinthiformis, y procesó 110 viales durante el desove de junio de 2026. (Foto cortesía Fundemar)

El procedimiento realizado durante el desove del coral cerebro permitió, además de almacenar muestras individuales, crear mezclas genéticas o “pools” de esperma de diferentes colonias. Estas reservas podrán utilizarse en el futuro para fertilizaciones asistidas, incrementando las posibilidades de mantener poblaciones saludables y con suficiente variabilidad genética. Mientras tanto, las muestras individuales quedarán resguardadas como un patrimonio científico disponible para futuras generaciones de investigadores y proyectos de conservación.

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos presentó este avance como un paso esencial para proteger los arrecifes de coral, que cumplen funciones ecológicas y económicas clave en la región. Los arrecifes, además de ser hábitats de numerosas especies marinas, aportan servicios como la protección costera y el mantenimiento de playas turísticas. La creación del banco genético responde a una necesidad urgente de preservar estos ecosistemas frente a la disminución acelerada de colonias reproductoras y el aumento de eventos extremos asociados al cambio climático.

La criopreservación permite conservar células vivas de corales resistentes a enfermedades y olas de calor para futuras investigaciones y programas de reproducción asistida. (Foto cortesía Fundemar)
La criopreservación permite conservar células vivas de corales resistentes a enfermedades y olas de calor para futuras investigaciones y programas de reproducción asistida. (Foto cortesía Fundemar)

A partir de este primer ciclo de criopreservación, los científicos de Fundemar prevén continuar con la recolección de gametos de diferentes especies en los próximos eventos de desove, con el fin de ampliar y diversificar la colección genética. El laboratorio de Bayahíbe se perfila así como una bóveda de resguardo que podrá colaborar con otros esfuerzos de conservación en el Caribe y posicionar a República Dominicana como referente regional en la protección de corales.

El banco genético no solo servirá para apoyar la restauración activa de arrecifes dañados, sino que también funcionará como una herramienta para el desarrollo de nuevas técnicas de conservación y reproducción, abriendo oportunidades para investigaciones futuras sobre la adaptación y resiliencia de los corales ante los desafíos ambientales.

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