República Dominicana

Canciller de República Dominicana viajará a Panamá para exponer en la OEA la postura sobre crisis en Haití

La intervención del funcionario está prevista para el miércoles, en el 56.º período ordinario de sesiones que se celebrará del 22 al 24 en Ciudad de Panamá, según informó la Cancillería

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El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, fue captado este 13 de mayo, durante una rueda de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, fue captado este 13 de mayo, durante una rueda de prensa, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, tiene previsto realizar este domingo un viaje a Panamá para participar en la Asamblea General de la OEA, donde presentará la posición del Gobierno dominicano ante la crisis haitiana y otros asuntos internacionales. La intervención de Álvarez se produce tras la reciente visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a Haití, donde calificó el restablecimiento de la seguridad como una prioridad “absolutamente esencial” para la región, según informó EFE.

De acuerdo con lo comunicado por la Cancillería dominicana, Álvarez intervendrá el próximo miércoles durante el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, evento que se desarrollará entre el 22 y el 24 de este mes en la Ciudad de Panamá bajo el lema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Miembros”. La participación del canciller se centra en trasladar la postura oficial ante la comunidad internacional, especialmente en lo relativo a la situación de Haití, cuya crisis de seguridad afecta a la región.

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Según datos suministrados por la ONU y citados por EFE, la violencia en Haití provocó al menos 2,310 muertes y 1,106 heridos durante los primeros cinco meses del año. Además, se estima que bandas armadas controlan cerca del 75% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, lo que representa un desafío para la seguridad y la estabilidad tanto de Haití como de los países vecinos. La preocupación por la extensión de la violencia ha sido reiterada por organismos multilaterales, y el tema figura entre los puntos centrales que abordará la delegación dominicana.

Un agente de la policía retira unas barricadas de neumáticos en llamas colocadas por residentes para evitar que los miembros de pandillas ingresen a su vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Un agente de la policía retira unas barricadas de neumáticos en llamas colocadas por residentes para evitar que los miembros de pandillas ingresen a su vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

La agenda de Álvarez en Panamá incluye su intervención en la plenaria de la OEA, diversos eventos paralelos con representantes del sector privado y de la sociedad civil, y la representación del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Este congreso, impulsado por el líder independentista Simón Bolívar, fue convocado con el propósito de promover la unión de los nuevos Estados americanos y salvaguardar la independencia de la región ante posibles amenazas externas, recordó la Cancillería en su comunicado.

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Está prevista la realización de encuentros bilaterales con funcionarios de países considerados “amigos” y con representantes de organismos multilaterales, con el objetivo de afianzar las relaciones diplomáticas y dar seguimiento a asuntos de la política exterior dominicana, informó EFE.

El peso de la crisis haitiana en la región

El contexto regional aporta un marco complejo a la participación dominicana. La situación, caracterizada por el deterioro de la seguridad y el control territorial de grupos armados, ha generado preocupación en el Caribe y en toda América Latina.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Haití custodian con carros blindados la oficina del Primer Ministro en Puerto Príncipe (Haití), en una fotografía de archivo. EFE/ Mentor David Lorens
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Haití custodian con carros blindados la oficina del Primer Ministro en Puerto Príncipe (Haití), en una fotografía de archivo. EFE/ Mentor David Lorens

Las autoridades dominicanas han insistido en la necesidad de una respuesta coordinada, subrayando el impacto directo que la situación en Haití tiene sobre la región. La agenda de la Asamblea General de la OEA en Panamá abordará, además, otros temas hemisféricos, como la defensa de la democracia y la estabilidad regional, en un contexto de desafíos múltiples para el continente.

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