Suspensión de clases causa pérdidas de USD 4,471 millones en la educación pública de República Dominicana, según Educa

Las horas de clases perdidas en el año escolar 2025-2026 ya superan los USD 4,471 millones en valor educativo no impartido, según Educa. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Las horas de clases perdidas durante el año escolar 2025-2026 han provocado un impacto económico que ya supera los USD 4,471 millones en valor educativo no impartido, según el nuevo Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, presentado por la organización Educa. El sistema, que cubre 7,921 centros educativos públicos y semioficiales en las 18 regionales del país, ha registrado 1,384 horas de docencia interrumpida y un total de 61 días lectivos afectados a lo largo del ciclo.

El informe atribuye el costo diario de cada suspensión a una cifra cercana a los USD 883 millones, cálculo fundamentado en el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación en 2025 y el calendario oficial de 191 días lectivos. Esta estimación, explicó Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa, surge de una actualización metodológica sobre el Informe de Veeduría del Pacto Educativo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos publicados por Diario Libre, la Regional 05 de San Pedro de Macorís encabeza la lista de zonas más afectadas, con 18 días de clases perdidas. Esto representa el 9.4 % del ciclo escolar en ese territorio.

Motivos detrás de la interrupción de clases

El análisis del Monitor resalta dos causas principales para las suspensiones: protestas sindicales y fenómenos atmosféricos. Los paros sindicales representan el 25 % de los casos, mientras que las condiciones meteorológicas suman el 24.5 %. La herramienta de Educa permite visualizar la distribución geográfica de las interrupciones y detallar las razones reportadas en cada comunidad.

El Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases registró 1,384 horas de docencia interrumpida y 61 días lectivos afectados en 7,921 centros educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema también incorpora un mecanismo de reporte ciudadano, dirigido a directores, docentes y familias, para actualizar en tiempo real las suspensiones no registradas oficialmente. Según Sosa Machado, la continuidad de la docencia es un asunto de derechos y desarrollo nacional: “Cada día de aprendizaje perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse”, sostuvo durante la presentación.

PUBLICIDAD

La herramienta, disponible en la web de Educa, busca aportar información verificable y presionar para revertir la tendencia de ausencias en el sistema educativo. Varias instituciones se han sumado ya a la iniciativa.

Debate sobre el control de ausencias y los descuentos salariales

La publicación del monitor ha reavivado el debate sobre la propuesta de descontar salarios a los maestros por ausencias injustificadas, incluidas las huelgas. El proyecto, bajo análisis en la Cámara de Diputados, plantea que un sistema electrónico controle la asistencia y habilite descuentos en los casos que corresponda.

El objetivo es evitar que los estudiantes pierdan días de aprendizaje por causas no justificadas. Según el proyecto, las ausencias no autorizadas de docentes perjudican el derecho educativo y retrasan el calendario escolar, por lo que la medida apunta a garantizar la regularidad de la jornada.

PUBLICIDAD

La Cámara de Diputados analiza un proyecto para controlar la asistencia docente con un sistema electrónico y aplicar descuentos salariales por ausencias injustificadas. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

Durante el acto de lanzamiento del monitor, que coincidió con la presentación de la nueva junta directiva de Educa en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, antiguos presidentes de la organización participaron en un conversatorio sobre las luchas históricas por la calidad educativa. Todos respaldaron la nueva plataforma, considerándola un avance para el país.

De esta manera, el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases pone en evidencia la magnitud del problema y la urgencia de medidas para asegurar que no se pierda ni un solo día más de docencia. La discusión ahora se centra en cómo garantizar la presencia de los maestros y el derecho efectivo de los alumnos a la educación.

PUBLICIDAD