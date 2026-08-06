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Crea videos cortos con fragmentos de películas de Disney: Star Wars, Marvel, Pixar y más

Los videos estarán disponibles en la sección Verts de la app de Disney+, con el objetivo de darle mayor visibilidad a los creadores de contenido

The Mandalorian and Grogu
Disney y TikTok anunciaron un acuerdo para dar a creadores acceso a escenas de Pixar, Marvel, Star Wars y FX. (Nicola Goode/Lucasfilm Ltd/Disney)
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Disney y TikTok anunciaron un acuerdo para que creadores de contenido puedan acceder a escenas y momentos de títulos de Pixar, Marvel, Star Wars, FX, entre otros y usarlos para producir videos cortos.

Esos clips se publicarán en dicha red social y también estarán disponibles en Verts, la sección de videos verticales dentro de la aplicación de Disney+.

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Los creadores, por ejemplo, podrán hacer un video con un fragmento de la película Star Wars: El ataque de los clones o Intensamente y sumarle algún comentario, reacción, explicación o edición.

Esos videos se publicarán en TikTok y también se verán en Verts, dentro de Disney+. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Esos videos se publicarán en TikTok y también se verán en Verts, dentro de Disney+. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según el anuncio, los videos serán de creadores que opten por participar en el programa piloto que se desplegará en Estados Unidos en los próximos meses. Disney señaló que su intención es extender este programa a otros mercados más adelante.

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“A través del Programa de Embajadores Creadores de Disney, gestionado conjuntamente, Disney y TikTok permitirán a los creadores más destacados acceder a recompensas especiales, mayor visibilidad, acceso a eventos exclusivos y oportunidades de desarrollo profesional”, explicó la compañía de entretenimiento.

Disney no ha especificado el proceso mediante el cual los creadores pueden acceder a este contenido licenciado.

Disney aún no detalló cómo los creadores accederán al material licenciado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney aún no detalló cómo los creadores accederán al material licenciado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según un estudio citado por Disney, casi la mitad de los espectadores afirmaron haber visto una película o serie en un servicio de streaming o en televisión después de descubrir contenido de entretenimiento en la red social mencionada.

Además, los fans compartieron un promedio de 6,5 millones de publicaciones relacionadas con el cine y la televisión cada día el año pasado.

“Esta colaboración crea un nuevo vínculo entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran, brindando a los creadores un mayor espacio para compartir sus obras y al público más contenido por descubrir en Disney+ cada día”, firmó Asad Ayaz, director de marketing y marca de The Walt Disney Company.

Los creadores podrán usar contenido de títulos de Pixar. 2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
Los creadores podrán usar contenido de títulos de Pixar. 2024 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Dónde se verán los videos

El contenido de formato vertical estará disponible en TikTok y, en paralelo, en Verts dentro de Disney+, como una colección curada de videos centrados en el universo Disney.

La idea es que ese espacio se actualice de manera regular para acompañar conversaciones de fans y fomentar el descubrimiento de historias dentro de la plataforma.

Cómo funciona Verts de Disney+

Verts es una función de Disney+ pensada para el consumo en celular: un feed de video vertical que permite descubrir escenas y momentos de películas y series disponibles en la plataforma.

Múltiples smartphones muestran la aplicación Disney+ con contenido de video vertical; al centro, un logotipo de Verts y el texto 'Start swiping with Verts'
Verts es una función móvil de Disney+ para ver videos verticales. (Disney)

Para entrar, el usuario toca el ícono de Verts en la barra de navegación de la app móvil y accede a una secuencia de clips que se recorren con el gesto de deslizar.

La mecánica busca que el descubrimiento sea rápido y directo. Mientras mira un clip, el suscriptor puede sumar ese título a su Watchlist o saltar de inmediato a la reproducción completa dentro de Disney+.

Disney plantea a Verts como una primera etapa para incorporar video vertical a la experiencia de streaming y como una herramienta para ayudar a elegir “qué ver” desde el inicio de la navegación.

HBO Max también anunció una sección de videos verticales en su app para ayudar a elegir qué ver. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
HBO Max también anunció una sección de videos verticales en su app para ayudar a elegir qué ver. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, el lanzamiento mencionado es para suscriptores en Estados Unidos y dentro de la aplicación móvil.

HBO Max agrega videos verticales

HBO Max también había anunciado recientemente que sumaría a su app móvil una sección de videos verticales pensada para facilitar la elección de un título. El ingreso se hace desde un ícono llamado “Shorts”, ubicado en el menú de navegación inferior.

En ese espacio, los suscriptores pueden desplazarse por tráilers, fragmentos y contenidos extra. Si algo les llama la atención, tienen la opción de empezar a verlo en el momento o agregarlo a “My List” sin abandonar el feed.

Además, la selección de videos se adapta a cada perfil en función de sus preferencias y su historial de reproducción.

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