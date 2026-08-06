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Ucrania llevó a cabo el mayor ataque con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra y afectó una refinería de Yaroslavl

Las autoridades regionales y medios independientes rusos reportaron daños en edificios, una vivienda y automóviles, además de la suspensión del tránsito hacia Moscú, sin víctimas, tras una ofensiva aérea sin precedentes

Ucrania alcanzó una refinería a 250 kilómetros de Moscú en ataque récord de más de 600 drones

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Ucrania llevó a cabo el mayor ataque con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra, incendiando una refinería en Yaroslavl y provocando daños en infraestructuras clave, según autoridades y medios independientes rusos. El gobernador de la región, Mijaíl Yevráev, informó que la ofensiva incluyó 88 drones neutralizados por las defensas locales, mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia contabilizó 605 drones ucranianos derribados en 18 regiones, la península de Crimea y zonas de los mares Negro y Azov.

El ataque superó todos los registros anteriores, como los 556 drones derribados el 17 de mayo y los 555 el 18 de junio. Yevráev precisó que en Yaroslavl no se produjeron víctimas mortales ni heridos, aunque sí resultaron afectados varios edificios, una vivienda y automóviles, y aseguró que los damnificados recibirán compensaciones. A raíz de la ofensiva, el tránsito por la autopista a Moscú fue suspendido y se recomendó a la población evitar la zona o buscar rutas alternativas.

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La refinería Slavneft-YANOS, una de las cinco mayores de Rusia, procesa 15 millones de toneladas de crudo al año y sufrió al menos seis ataques desde marzo de 2026. (REUTERS/ARCHIVO)
La refinería Slavneft-YANOS, una de las cinco mayores de Rusia, procesa 15 millones de toneladas de crudo al año y sufrió al menos seis ataques desde marzo de 2026. (REUTERS/ARCHIVO)

El gobernador de Yaroslavl indicó que, pese a la magnitud del ataque, no se confirmó oficialmente el impacto de drones en infraestructuras críticas. No obstante, el canal independiente ruso Astra difundió imágenes de densas columnas de humo que, según el medio, procedían de la refinería Slavneft-YANOS, una de las cinco mayores del país, que procesa 15 millones de toneladas de crudo anuales. El canal ucraniano Exilenova+ también confirmó el incendio y publicó material visual de la zona afectada.

Desde el 28 de marzo de 2026 hasta la fecha, la refinería Slavneft-YANOS ha sufrido al menos seis ataques, según los registros. Las autoridades locales advirtieron que en las inmediaciones podrían hallarse restos de drones y solicitaron a la población no acercarse a ellos.

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La región de Yaroslavl se encuentra a unos 250 kilómetros de la capital rusa, Moscu.
La región de Yaroslavl se encuentra a unos 250 kilómetros de la capital rusa, Moscu.

En paralelo al ataque en Yaroslavl, Ucrania intentó por segunda vez en tres días atacar el centro logístico de Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, en la región de Tver, situada a menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú. El gobernador Vitali Koroliov comunicó que la defensa antiaérea derribó el dron antes de que alcanzara el objetivo, aunque los restos provocaron daños menores en la fachada del edificio y no se registraron víctimas.

Un almacén de Wildberries cerca de San Petersburgo se incendió tras un ataque con drones ucranianos

Durante las últimas semanas, Ucrania ha intensificado las acciones contra la red logística de Wildberries, con la destrucción de más de 20 centros, lo que representa cerca del 20 % de la capacidad operativa de la empresa.

El ataque de hoy representa la mayor ofensiva con drones lanzada por Ucrania contra Rusia desde el inicio del conflicto, afectando tanto a infraestructuras industriales como logísticas y aumentando la presión sobre las defensas aéreas rusas, según autoridades y medios independientes rusos.

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