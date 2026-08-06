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Google le hace la vida más fácil a estudiantes: hace resúmenes y entregas a profesores

Esta inteligencia artificial se incorporará en la plataforma para estudiantes de todas las edades, desde primaria hasta universidad

Adolescente estudiante en una mesa con cuadernos abiertos, bolígrafo y libros, mirando una computadora portátil que muestra un chat de inteligencia artificial.
Los estudiantes de secundaria pronto tendrán acceso a Gemini dentro de Google Classroom.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si eres un estudiante de educación secundaria, próximamente podrás encontrar a Gemini en Google Classroom. Esto te permitirá crear guías de estudio o resúmenes con inteligencia artificial sin tener que salir de dicha plataforma.

Esto se debe a que Google llevará su inteligencia artificial a su plataforma educativa para estudiantes de todas las edades a partir del 10 de agosto de 2026, siempre que su institución la habilite, según anunció la compañía.

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Hasta ahora, Gemini en Classroom estaba disponible únicamente para docentes y para estudiantes universitarios mayores de 18 años.

Gemini llega con una novedad: los prompts de inicio ahora incorporan contexto directo de las tareas y materiales del aula.

Interfaz de Google Classroom en una pantalla de computadora. Presenta un kit de herramientas Gemini con seis opciones, cuadernos de clase y recursos de IA
Hasta el momento, solo los docentes y los universitarios mayores de 18 años podían usar Gemini en Classroom. (Google)

Así, los estudiantes pueden convertir los materiales de sus clases en tarjetas de memoria, cuestionarios de práctica, guías de estudio interactivas, resúmenes de audio e infografías.

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Qué funciones de Gemini se pueden usar en Google Classroom

Algunas de las funciones de Gemini que se pueden usar en Google Classroom son:

  • Aprende con Gemini (Learn with Gemini, en inglés)

Al pasar el cursor sobre cualquier tarea en la sección ‘Próximas entregas’ de la página de inicio rediseñada de Classroom, los estudiantes verán la opción de ‘Aprende con Gemini’ (Learn with Gemini, en inglés).

Desde ahí pueden pedir ayuda guiada, generar guías de estudio, cuestionarios de práctica o tarjetas de memoria, todo basado en el currículo de su clase.

Interfaz de Google Classroom con menú lateral, lista de tareas y menú desplegable de herramientas de estudio guiadas por inteligencia artificial
Desde la sección "Próximas entregas" de Classroom, los alumnos podrán acceder a la opción "Aprende con Gemini" en cualquier tarea. (Google)
  • Sincronización con Gemini Notebook.

Los alumnos que tengan acceso a Gemini Notebook podrán además sincronizar directamente los materiales que el docente cargó en Classroom.

Eso les permite generar guías de estudio interactivas, resúmenes en audio e infografías sin salir del entorno educativo ni buscar los archivos por separado.

  • Prompts de inicio.

La actualización más relevante es la contextualización de los prompts sugeridos en la pantalla de inicio de Google Classroom. Cuando un estudiante selecciona uno, aparece un nuevo campo que le permite elegir una clase y una tarea específica.

Captura de pantalla de interfaz digital con título 'Help me learn'. Muestra opciones para agregar trabajo de clase, describir tema y cargar archivos
El cambio más importante es que los prompts sugeridos ahora incorporan el contexto del aula del estudiante. (Google)

Gemini incorpora entonces el título de la asignación, las instrucciones del docente y los materiales curriculares como contexto, sin que el alumno tenga que copiar y pegar esa información manualmente, y ofrece orientación directamente anclada en lo que está estudiando: cómo encarar el ensayo de la semana, qué repasar antes de un examen o cómo estructurar un trabajo práctico.

El resultado es una interacción orientada al trabajo académico concreto del estudiante, no a una conversación genérica con la IA.

Disponibilidad de Gemini en Google Classroom

El despliegue comenzará el 10 de agosto de 2026 en la web, con una ventana de uno a tres días para que la función sea visible y el 17 de agosto en dispositivos móviles.

La función llegará a todos los idiomas en los que Classroom y Gemini están disponibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La función llegará a todos los idiomas en los que Classroom y Gemini están disponibles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La herramienta estará disponible de forma global en todos los idiomas en los que Classroom y Gemini operan simultáneamente.

El acceso está activado por defecto para docentes y estudiantes de todas las edades, pero depende de que el administrador institucional haya encendido Gemini en Classroom.

Las instituciones que lo tengan desactivado para estudiantes no verán ningún cambio automático.

Los administradores también pueden restringir el acceso específicamente a los menores de 18 años creando una unidad organizativa separada y deshabilitando la función para ese grupo.

Google Classroom es la plataforma educativa gratuita de Google para gestionar el aula en un entorno digital único. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Google Classroom es la plataforma educativa gratuita de Google para gestionar el aula en un entorno digital único. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

La funcionalidad está disponible para las ediciones Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard y Education Plus.

Qué es Google Classroom

Google Classroom es una plataforma educativa gratuita desarrollada por Google que centraliza la gestión del aula en un solo entorno digital.

Los docentes pueden crear clases virtuales, asignar y calificar tareas, y comunicarse con sus alumnos sin salir de la herramienta.

Se integra de forma nativa con Google Drive, Documentos y Meet, y se conecta con el calendario para que los estudiantes reciban recordatorios automáticos de fechas de entrega.

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