Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

El Departamento de Seguridad Nacional pidió a Texas que no libere al salvadoreño Jefferson Adonay V., acusado de dos homicidios en Houston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha informado este viernes que solicitó que las autoridades de Texas no liberen al salvadoreño Jefferson Adonay V., un inmigrante ilegal con antecedentes penales acusado de dos homicidios en Houston.

La petición fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que presentó una orden de detención ante la cárcel del condado de Harris.

Según lo comunicado oficialmente, el objetivo es garantizar que el sospechoso permanezca bajo custodia y sea notificado al ICE antes de cualquier posible liberación.

De acuerdo con información difundida por el DHS, Jefferson Adonay V., de origen salvadoreño, enfrenta dos cargos de asesinato, además de acusaciones por portar un arma ilegalmente y robo agravado.

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El primer incidente se remonta al 30 de agosto de 2025, cuando, según documentos judiciales citados por medios locales, habría participado en un tiroteo durante una fiesta en una vivienda de Houston que terminó con la muerte de Ángel García, de 17 años.

Posteriormente, el 27 de abril de 2026, las autoridades lo detuvieron tras otro tiroteo ocurrido a las afueras de una discoteca de la misma ciudad, en el que falleció Noah Ramírez, de 27 años.

Jefferson Adonay V. enfrenta dos cargos de asesinato, además de acusaciones por portar un arma ilegalmente y por robo agravado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salvadoreño acusado de dos homicidios y otros delitos en Houston

Según el comunicado oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE enfatizó que Jefferson no debería quedar en libertad sin que la agencia sea notificada, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Lauren Bis, subrayó en su declaración que “este inmigrante ilegal y delincuente ha sido acusado de dos cargos de asesinato tras dos tiroteos mortales en Houston”.

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La historia migratoria del ahora capturado también ha sido motivo de debate entre autoridades estatales y federales. El DHS confirmó que el salvadoreño ingresó de forma ilegal a los Estados Unidos cruzando la frontera por Texas en 2014, cuando era menor de edad. Posteriormente, fue liberado en territorio estadounidense, según consta en registros oficiales citados por el propio DHS.

El ICE recalcó que la orden de detención busca asegurar que las autoridades estatales notifiquen a la agencia antes de disponer cualquier medida que implique la liberación del sospechoso. “El ICE solicitó a las autoridades de Texas que no liberaran a este atroz asesino sin notificar al ICE.

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Afortunadamente, Texas coopera con nosotros y juntos garantizaremos que esta amenaza para la seguridad pública nunca ande suelta por nuestras calles”, expresó Lauren Bis en la declaración oficial.

La agencia federal confirmó que mantendrá la detención mientras se resuelven los procedimientos legales en curso y reiteró la importancia de notificar a migración antes de cualquier liberación, para evaluar los pasos a seguir desde el punto de vista migratorio y penal.

El ICE señaló que la orden de detención en el condado de Harris es un mecanismo habitual cuando una persona extranjera enfrenta cargos criminales graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional también recordó que la orden de detención presentada ante la cárcel del condado de Harris representa un mecanismo habitual en estos casos, ya que permite a las agencias federales intervenir cuando una persona extranjera enfrenta cargos criminales graves.

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Las autoridades de Texas no han emitido hasta ahora declaraciones públicas sobre el caso o sobre la respuesta formal a la petición del ICE.