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China realizó maniobras navales y aéreas en torno al atolón de Scarborough, disputado con Filipinas

El incremento de la actividad ocurre en un contexto de tensiones constantes entre ambos países en el mar de China Meridional

Un helicóptero militar chino vuela cerca de una aeronave filipina en el banco de arena Scarborough (AP foto/Joeal Calupitan/Archivo)
Un helicóptero militar chino vuela cerca de una aeronave filipina en el banco de arena Scarborough (AP foto/Joeal Calupitan/Archivo)
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China realizó nuevas maniobras conjuntas navales y aéreas en las proximidades del atolón de Scarborough, área en disputa con Filipinas, luego de haber reforzado las patrullas militares y policiales en la región.

El incremento de la actividad ocurre en un contexto de tensiones constantes entre ambos países en el mar de China Meridional.

El Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) comunicó que los ejercicios se desarrollaron en aguas territoriales, espacio aéreo y zonas adyacentes al arrecife, denominado por China como Huangyan y por Filipinas como Bajo de Masinloc.

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De acuerdo con el mando militar, estas maniobras representan una “acción necesaria” frente a la situación actual en el mar de China Meridional y ante las acciones de “determinados países” que, según su postura, ponen en riesgo la paz y la estabilidad regional.

El propósito de los ejercicios fue evaluar y fortalecer la capacidad de combate de las fuerzas para defender la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China.

El jueves, el Ejército y la Guardia Costera china informaron sobre el aumento de patrullas militares y de “aplicación de la ley” cerca del atolón. Pekín sostiene que incrementó su presencia en la zona desde julio y adoptó medidas para expulsar embarcaciones consideradas incursiones ilegales.

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En los días recientes, tanto China como Filipinas se han acusado de provocar incidentes en las cercanías de Scarborough y del arrecife Second Thomas, otro punto central de conflicto entre ambos países en el mar de China Meridional.

China mantiene el control efectivo de Scarborough desde 2012 y reclama soberanía sobre la mayor parte del mar de China Meridional, abarcando áreas que también son reclamadas por Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Vista aérea de un buque de la Guardia Costera china navegando cerca del disputado arrecife de Scarborough (REUTERS/Adrian Portugal/Archivo)
Vista aérea de un buque de la Guardia Costera china navegando cerca del disputado arrecife de Scarborough (REUTERS/Adrian Portugal/Archivo)

China reforzó sus “patrullas” al este de Taiwán

En otro orden, la Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo este viernes una nueva ronda de “patrullas rutinarias de aplicación de la ley” en aguas situadas al este de Taiwán, justo un día después de que Taipéi reportase un incremento de la actividad militar china en los alrededores de este territorio.

En un comunicado, Jiang Lue, portavoz de la CCG, declaró que el grupo de tareas liderado por el buque Xiushan realizó “patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán”, que se gobierna de forma autónoma, pero que Pekín considera parte de su territorio.

Desde principios de julio, la formación encabezada por el Xiushan ha reforzado el “control” sobre estas aguas “con el fin de garantizar de manera efectiva la navegación y las actividades ordenadas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos y conformes a la ley, así como las vidas y los bienes de los pescadores de ambos lados del Estrecho”.

“La Guardia Costera de China continuará reforzando las patrullas de aplicación de la ley en las aguas bajo jurisdicción china y salvaguardará con firmeza la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China”, señaló el comunicado.

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, un área que se extiende frente a la costa oriental de la isla.

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