Un pueblo engullido por un terremoto, una cueva con ofrendas y un acantilado blanco sobre el mar: así es la ruta de La Odisea

La isla de Ítaca volvió a ganar atención por el próximo estreno de La Odisea y por su vínculo con Odiseo en Homero (Wikimedia Commons)

La isla griega de Ítaca, asociada al viaje de Odiseo en Homero, vuelve a ganar atención por el próximo estreno de La Odisea. Mientras la superproducción de USD 250 millones dirigida por Christopher Nolan arrasa en los cines, un recorrido en velero por el mar Jónico reconstruye ese mito desde el paisaje, la arqueología y la experiencia de navegar hasta el territorio que la tradición vincula con el héroe.

Según The Guardian, el viaje partió desde la Grecia continental hacia Ítaca y otras islas del Jónico con escala en enclaves marcados por el aislamiento, las ruinas y el turismo náutico. La travesía duró una semana y terminó en Palairos, en la costa occidental griega, después de pasar por Kalamos, Atokos, Cefalonia, Sivota y Meganisi.

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Una de las escenas centrales es un fondeadero solitario frente a Meganisi, donde el acceso a tierra exigió nadar hasta una playa estrecha de guijarros cubierta de maderas arrastradas por el mar y restos de un antiguo naufragio. Desde allí, el ascenso entre espinos, olivos abandonados y afloramientos de caliza llevó hasta un edificio de piedra en ruinas y un acantilado blanco que caía sobre el agua.

Navegación, pueblos abandonados y hallazgos ligados a Odiseo

La travesía se realizó a través de la contratación de un barco de la compañía Neilson Holidays, con base en tierra firme cerca de Palairos, en el mar Jónico. Se utilizó una embarcación llamada Cafard y se contó con el apoyo de un equipo local conocedor de las calas y cuevas de la región.

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Posible ruta de Odiseo hasta Ítaca tras la guerra de Troya (Wikipedia)

La ruta continuó hacia Porto Leone, un pueblo de Kalamos abandonado tras el terremoto de 1953. El plan de avanzar hasta Atokos, donde se afirma que los cerdos salvajes nadan desde la playa, dependió de un aumento del viento que endureció la navegación.

La llegada a Kioni, en Ítaca, mostró otro aspecto del Jónico: un puerto pequeño rodeado de casas antiguas, comercios básicos, panadería, tabernas y boutiques. Durante el mes de agosto, los amarres suelen completarse antes del mediodía. El costo en el pueblo reflejaba contrastes: una escultura de pez espada en un estudio artístico se ofrecía por 17.000 USD, mientras que una cena con vino costaba menos de 30 USD por persona.

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Piezas arqueológicas que la tradición local vincula con la Odisea

Uno de los puntos de mayor interés se encuentra en Stavros, donde un museo conserva objetos hallados en una cueva cercana y vinculados al mundo homérico. Entre las piezas destacadas figura un fragmento de cerámica del siglo II antes de Cristo con la inscripción “reza a Odiseo”, además de varios calderos trípode de bronce fechados en el siglo IX antes de Cristo.

En la tradición local, cita The Guardian, estos objetos se interpretan como parte de los regalos de los feacios mencionados en La Odisea. A poca distancia se ubica un sitio conocido como la Escuela de Homero, donde existen ruinas que podrían haber pertenecido a un palacio.

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Meganisi aparece como un refugio del mar Jónico frente al auge inmobiliario, con cuevas marinas, esnórquel y sensación de aislamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta identificación tiene tal arraigo en la zona que en la plaza de Stavros se construyó una maqueta del lugar y se señala incluso el supuesto dormitorio de Odiseo. El relato caracteriza esta apropiación del mito como una prolongación moderna del arte de exagerar historias atribuido al propio héroe.

Meganisi como refugio frente al auge inmobiliario del Jónico

Una de las etapas destacadas del recorrido se desarrolló en un fondeadero aislado cerca de Meganisi, recomendado por integrantes del equipo de apoyo. En ese punto se registró tranquilidad, presencia de bancos de peces aptos para esnórquel y grandes cuevas marinas para explorar.

El relato contrapone ese paisaje a la expansión de la construcción en sectores de la costa jónica, donde proliferan residencias de vidrio y hormigón en las laderas. En este contexto, el valor del lugar reside en mantener una sensación de aislamiento y continuidad con el imaginario marino que durante casi tres milenios ha inspirado la lectura de Homero.

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Según The Guardian, el viaje se inserta en un nuevo ciclo de atención cultural sobre Odiseo a raíz de la película de Nolan protagonizada por Matt Damon.