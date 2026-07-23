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El petróleo subió 7% y cerró por encima de los USD 100 tras los ataques de los hutíes a dos buques saudíes

La cotización del crudo europeo cerró en Londres en USD 100,69, con un salto diario del 7,03%, luego de que la ofensiva en el mar Rojo elevara el temor a cortes de abastecimiento

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El precio del barril de Brent del mar del Norte superó este jueves los USD 100 por primera vez desde mayo, tras los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, que abrieron un segundo frente de tensión en las rutas energéticas globales y dispararon el temor a una nueva interrupción del suministro de crudo.

El contrato de futuros del Brent para entrega en septiembre cerró con una ganancia del 7,03% hasta los USD 100,69 en el mercado del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, después de tocar un máximo intradía de USD 101,95 a las 6.00 GMT. En lo que va de semana, el crudo de referencia europeo acumula una suba superior al 32%. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), avanzó un 6,17% hasta los USD 92,19 por barril.

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Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron el jueves los ataques contra las dos naves saudíes que transitaban por el mar Rojo, días después de anunciar el lunes un bloqueo contra los puertos de Arabia Saudita. La acción complica la estrategia que el reino había adoptado para sortear las restricciones iraníes en el estrecho de Ormuz: redirigir sus exportaciones de crudo a través de esa vía marítima, que conecta con el canal de Suez y concentra una parte del comercio energético del Golfo Pérsico.

Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido
Imagen de archivo de los barcos petroleros químicos Bow Panther (i) y Ionian Navigator en el puerto de Bilbao.EFE/Luis Tejido

“El mercado ha tomado conciencia de que el bloqueo de los hutíes podría resultar muy eficaz, sobre todo porque en los últimos días hemos visto varios petroleros dar media vuelta en lugar de aventurarse en el mar Rojo”, señaló Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates, a la Agence France-Presse.

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Si Arabia Saudita —el mayor exportador de crudo del mundo— no logra canalizar sus entregas por ninguna vía alternativa, “la perturbación del suministro se agravará aún más para el resto del mundo, en un momento en que seguimos recurriendo a nuestras reservas comerciales”, advirtió Lipow.

La nueva tensión en el mar Rojo se suma al deterioro previo en el estrecho de Ormuz, afectado por el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, el tráfico en esa vía se redujo a la mitad en la semana que terminó el 19 de julio respecto a la semana anterior.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar a Irán con lanzar “ataques a gran escala”, luego de que las fuerzas militares de ese país atacaran países árabes vecinos que albergan bases estadounidenses. El ejército de Estados Unidos respondió con una nueva ronda de bombardeos sobre territorio iraní.

Imagen de archivo de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono
Imagen de archivo de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono

La escalada del crudo llega en un momento de particular sensibilidad para los mercados financieros, a pocos días de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). “El alza del petróleo a este ritmo representa un riesgo macroeconómico y de mercado considerable”, afirmó Matt Miskin, coestratega jefe de inversiones de Manulife John Hancock Investments.

Miskin agregó que los datos de bajo desempleo presionarán a la Fed para priorizar la lucha contra la inflación, lo que limita el margen de maniobra de la autoridad monetaria ante un choque de oferta energética. Con el umbral psicológico de los USD 100 por barril superado de forma “significativa”, Lipow anticipó nuevas subidas de precios en los próximos días, a falta de señales que apunten a una distensión en cualquiera de los dos frentes marítimos.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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