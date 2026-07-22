Temporal en Chile: las autoridades decretaron alerta roja y suspendieron clases en Valparaíso

La ciudad costera chilena de La Serena quedó sumergida el martes (21 de julio) tras varios días de fuertes lluvias provocadas por un potente frente de tormenta, dejando calles, tierras de cultivo y un popular parque de atracciones bajo un metro de agua.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que las autoridades chilenas declararon alerta roja en cuatro comunas de la región de Valparaíso y extendieron la suspensión de clases el martes debido al riesgo de desborde del río Aconcagua.

El intenso temporal mantiene la intensidad de las precipitaciones y las alertas en las regiones de Coquimbo y Atacama, ambas bajo estado de catástrofe por los daños del evento climatológico que afecta a 10 de las 16 regiones del país. Además, se anunció el ingreso de un nuevo sistema frontal este miércoles, que impactará desde el Maule hacia el sur, con precipitaciones que, según la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, “se mantienen en rangos normales” aunque advirtió la variabilidad de las condiciones.

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El presidente chileno, José Antonio Kast, visitó la región de Coquimbo y luego se trasladó a Atacama para recorrer Vallenar y la Provincia de Huasco, zonas afectadas por la emergencia.

La alerta para Valparaíso se aplica a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, tras un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) que reportó un “incremento sostenido” en el caudal del río Aconcagua. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que entre la madrugada del martes en sectores de Valparaíso se registraron entre 23 y 61 milímetros de agua caída, mientras que en La Serena, capital de Coquimbo, alcanzó los 36 milímetros y en Freirina, Atacama, alrededor de 18,9 milímetros.

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Pavez señaló: “Es una gran cantidad de precipitación ahora en la madrugada. Está lloviendo con viento en la provincia de Huasco y también en la ciudad de La Serena, por lo tanto el monitoreo y las medidas de las autoridades están siendo redobladas”.

Las inundaciones destruyeron viviendas, vehículos y terrenos en El Islón, en la región chilena de Coquimbo, después de que el barranco de Santa Gracia se desbordara y provocara que el agua y los escombros arrasaran la zona.

El balance oficial mantiene en 10 la cifra de personas fallecidas, mientras que cuatro continúan desaparecidas, reportadas como “presuntas desgracias” en las regiones de Coquimbo y Atacama. El informe actualizado registra 16 personas lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 albergadas, además de 104.271 personas aisladas principalmente en la zona de catástrofe al norte del país. Se reportan 81 viviendas destruidas, 2.661 con daño mayor, 18.957 con daño menor y 1.771 en evaluación.

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En cuanto a los servicios públicos, la recuperación avanza en las zonas afectadas por cortes de agua, y la cantidad de clientes sin luz bajó de 128.745 a 118.905. Pavez añadió: “En nuestro país el 98,6 % de los clientes cuenta con suministro eléctrico. Se está redoblando la capacidad para reforzar la reposición fundamentalmente en la región de Valparaíso, que ha sido muy afectada en esta materia”.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

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La suspensión de clases para el martes y este miércoles en establecimientos públicos y privados de enseñanza se mantiene en toda la Región de Coquimbo, así como en algunas zonas de Atacama y la Región Metropolitana.

Fotografía que muestra una calle afectada por el desborde de la quebrada Los Loros este lunes, en Puente Zorrilla en La Serena (Chile) (EFE/ Hernán Contreras)

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el temporal se considera uno de los episodios meteorológicos más significativos de los últimos años por su extensión e intensidad.

El fenómeno, vinculado a El Niño, comenzó el jueves en la zona centro-sur y avanzó hacia el norte, dejando localidades aisladas, inundaciones, derrumbes, rutas socavadas, vientos de hasta 160 kilómetros por hora, cortes de luz y agua.

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(Con información de EFE)