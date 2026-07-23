Casi 4 décadas después: Robocop regresa a la pantalla con una serie de 8 episodios

La nueva serie de Robocop estuvo tres años en desarrollo y avanzó tras la compra de MGM por parte de Amazon en 2022

Amazon MGM Studios dio luz verde oficial a una serie de televisión de Robocop para Prime Video, con un encargo de ocho episodios que busca recuperar la carga anticapitalista del clásico de Paul Verhoeven de 1987. El proyecto, producido por Blumhouse Atomic Monster, estuvo tres años en desarrollo antes de recibir la aprobación definitiva.

La trama oficial sitúa a un gigantesco conglomerado tecnológico que convence a una ciudad de incorporar un poderoso robot a su cuerpo policial, un robot al que se le ha implantado la conciencia de un querido oficial caído en el cumplimiento del deber.

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Más allá de ese punto de partida, Amazon no ha revelado si la serie retomará la historia del agente Alex Murphy —el policía asesinado y reconstruido por la megacorporación Omni Consumer Products en el filme original— o si optará por una reimaginación completa del universo.

Al frente de la producción estará Peter Ocko —conocido por Lodge 49— como showrunner, escritor y productor ejecutivo. Los productores ejecutivos James Wan, Michael Clear y Rob Hackett representan a Blumhouse Atomic Monster, mientras que Danielle Bozzone, también de esa compañía, ejercerá como coproductora ejecutiva. Los cocreadores y coguionistas del filme original, Ed Neumeier y Michael Miner, también integran el equipo en calidad de productores ejecutivos, según detalló Variety.

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Amazon MGM Studios dio luz verde a una serie de Robocop para Prime Video con una primera temporada de ocho episodios - (Captura de video: YouTube/Columbia Pictures)

El proyecto nació tras la compra de MGM por parte de Amazon en 2022, cuando el gigante tecnológico buscó capitalizar el extenso catálogo de propiedad intelectual del estudio. The Hollywood Reporter señaló que la serie permaneció en un prolongado proceso de desarrollo hasta que Ocko, incorporado al proyecto en 2024, terminó de convencer a la plataforma para pasar del desarrollo al pedido formal de temporada.

La película de 1987 narraba la historia de un policía gravemente herido en un Detroit asolado por el crimen que era reconstruido como un híbrido de carne y acero.

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La cinta se convirtió en una sátira del mundo empresarial estadounidense, y esa línea crítica es precisamente la que la nueva adaptación se propone retomar. Según la descripción oficial, sus temas sobre la humanidad frente a la tecnología y las consecuencias del poder corporativo sin control “resultan más relevantes hoy que nunca”.

La trama de Robocop presenta a un conglomerado tecnológico que incorpora a un robot con la conciencia de un oficial caído al cuerpo policial de una ciudad

Wan fue explícito sobre sus motivaciones. “Lo que Paul Verhoeven creó en 1987 se adelantó décadas a su tiempo, y sus preguntas sobre tecnología, identidad y a quién sirven realmente las corporaciones se han vuelto aún más urgentes”, declaró el director en declaraciones recogidas por Variety.

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Añadió que el equipo trabaja para honrar lo que hizo perdurable al filme original mientras construye algo nuevo para una audiencia global.

Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, subrayó que la franquicia ha significado algo para el público durante casi cuatro décadas, “no solo como un espectáculo de acción, sino como un reflejo agudo y provocador de nuestra relación con la tecnología y el poder”.

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Peter Ocko liderará la serie de Robocop como showrunner, guionista y productor ejecutivo junto a Blumhouse Atomic Monster

Friedlander destacó que la visión de Ocko honra la esencia de la obra original y la adapta a la actualidad con el respaldo de Wan y Blumhouse Atomic Monster.

La saga acumuló varios intentos de expansión desde el estreno original. Marvel Productions lanzó una serie animada de 12 episodios en 1988, y le siguieron dos secuelas cinematográficas —RoboCop 2 (1990) y RoboCop 3 (1993)— de recaudación modesta. Peter Weller encarnó al cyborg en las dos primeras entregas, mientras que Robert Burke tomó el relevo en la tercera. Nancy Allen acompañó a ambos actores en los tres filmes como la oficial Anne Lewis.

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En 1994 llegó una serie de televisión de corta duración, y en 2001 la miniserie de acción real RoboCop: Prime Directives. El reinicio más reciente fue la película de 2014 protagonizada por Joel Kinnaman, que recaudó 242,6 millones de dólares con un presupuesto de 130 millones y obtuvo críticas divididas —un 50% en Rotten Tomatoes—, tras lo cual la franquicia quedó en pausa hasta el videojuego RoboCop: Rogue City (2023), bien recibido por la crítica.

La nueva producción no funcionará como secuela de ninguna de esas entregas, sino como una relectura autónoma del universo, con margen para seleccionar y descartar elementos de la mitología previa. Por ahora, Amazon no ha confirmado ningún detalle de casting ni fecha de estreno.

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