Suecia lanzó un plan para fortalecer su minería y reducir la dependencia de China

Las autoridades suecas priorizaron la agilización de permisos y la planificación de nuevos proyectos mineros (Europa Press)

Suecia presentó una estrategia nacional para impulsar su industria minera y reducir la dependencia europea de China en el acceso a metales críticos y tierras raras, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad del suministro en sectores estratégicos como la energía, la defensa y la tecnología.

El Gobierno declaró la extracción de minerales clave como un asunto de interés para la seguridad nacional y fijó como prioridad agilizar los permisos y la planificación de nuevos proyectos, con el objetivo de convertir al país en un referente minero dentro de Europa y fortalecer su autonomía frente a riesgos sistémicos asociados a la hegemonía china en el mercado global.

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El Ejecutivo sueco sostuvo que el acceso a metales y minerales dejó de ser solo una cuestión económica y pasó a incidir en la seguridad nacional y en la capacidad de defensa tanto de Suecia como de la Unión Europea y la OTAN.

Entre las principales medidas, la estrategia prevé facilitar la asignación de terrenos para actividades extractivas y simplificar los procesos administrativos, con la intención de acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, planteó la creación de una sociedad estatal de inversión dedicada a dinamizar el sector y atraer capital hacia iniciativas consideradas estratégicas.

Suecia, reconocida históricamente por su riqueza mineral y su tradición minera que se remonta al siglo X, concentra en la actualidad el 60% de las reservas de hierro conocidas en Europa y produce aproximadamente el 90% del hierro extraído en el continente.

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El yacimiento de Per Geijer, situado en la región ártica cerca de la mina de Kiruna de la empresa LKAB, se perfila como uno de los proyectos emblemáticos para reducir la dependencia del mercado chino, con recursos estimados en 1.200 millones de toneladas de minerales totales y 2,2 millones de toneladas de óxidos de tierras raras.

La ministra advirtió que la dependencia europea de China representa un riesgo sistémico para la industria y la defensa (Reuters)

El Gobierno destacó que Suecia ofrece condiciones para la extracción responsable de minerales necesarios para la electrificación, la digitalización y la modernización de la defensa, y destacó el compromiso de combinar el crecimiento del sector con exigencias elevadas en materia ambiental y de reciclaje. La ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson, remarcó que el país puede proporcionar materias primas esenciales de manera sostenible, en línea con los objetivos de transición climática y resiliencia industrial.

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Por su parte, la ministra de Energía e Industria, Ebba Busch, recalcó que solo el 1% de la inversión minera global llega actualmente a Suecia, a pesar de su potencial, y señaló que la estrategia nacional busca revertir esa tendencia mediante la simplificación de trámites y la promoción de la competitividad.

Busch advirtió que la dependencia de Europa respecto a China representa un riesgo sistémico y afirmó que facilitar la explotación de recursos propios contribuirá a las capacidades de defensa y al suministro seguro de materiales estratégicos para la industria europea.

En la práctica, la declaración de la minería como interés nacional permitirá al Estado intervenir con mayor agilidad en la asignación de terrenos para proyectos extractivos, aunque esta medida generó tensiones con la comunidad sami, dedicada al pastoreo de renos en la región de Norrland, donde se concentran la mayoría de las minas del país. El pueblo sami advirtió que la expansión de la minería podría poner en peligro su forma de vida tradicional, y señaló que los permisos para explotar nuevas reservas en territorios indígenas podrían demorar hasta una década.

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El sector minero representa el 3,5% del PIB sueco y el 8% de sus exportaciones, y el Gobierno espera que, de cara a 2030, el país avance en la extracción de al menos 13 metales y minerales estratégicos adicionales a los ya explotados. Cuatro de los 47 proyectos estratégicos de la Unión Europea para reducir la dependencia de China en minerales críticos se ubican en Suecia, lo que consolidó al país como un pilar en la estrategia continental de autonomía en materias primas para la transición energética y tecnológica.

(Con información de Europa Press)