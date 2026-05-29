Vuelos entre Haití y República Dominicana se reanudarán el 30 de mayo

República Dominicana y Haití reanudarán los vuelos comerciales el 30 de mayo tras dos años de suspensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haití y República Dominicana reanudarán los vuelos comerciales entre ambos países, un hecho que marca el restablecimiento de las operaciones aéreas suspendidas durante más de dos años a causa de la crisis de violencia en territorio haitiano.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos de Haití (MAEC) este jueves, retomado por EFE. Los vuelos despegarán y aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano, ubicado al norte del país. Esta terminal fue seleccionada debido a su mayor estabilidad en comparación con el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, que permanece abierto de manera formal pero cuya operatividad resulta intermitente por la situación de inseguridad que afecta a la capital.

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La suspensión de las rutas aéreas fue una medida adoptada por el Gobierno dominicano el 5 de marzo de 2024, en respuesta al agravamiento de la crisis de seguridad en territorio haitiano.

Según informó la agencia EFE, las conexiones se restablecerán a partir del sábado y contemplan tanto transporte de pasajeros como de carga, lo que representa una apertura significativa para la movilidad y el intercambio.

Fotografía de archivo de un avión en el aeropuerto de Puerto Príncipe (Haití). EFE/Bahare Khodabande

EFE detalló que Haití atraviesa desde 2018 una ola de violencia sin precedentes, caracterizada por ataques armados, masacres, robos y violaciones perpetradas por bandas organizadas. Este contexto derivó en el cierre de fronteras y la interrupción de diferentes servicios de transporte, entre ellos el tráfico aéreo entre ambas naciones.

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Diplomacia y cooperación entre naciones caribeñas

La reanudación de los vuelos fue anunciada públicamente el pasado 17 de abril, tras un encuentro entre el canciller dominicano Roberto Álvarez y su homóloga haitiana, Raina Forbin, realizado en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, situadas en la frontera común entre las naciones. En esa reunión, ambas partes enfatizaron la importancia de restablecer los canales de comunicación y transporte como parte de los esfuerzos para normalizar las relaciones y facilitar el flujo de personas y mercancías.

En el comunicado difundido este jueves, y recogido por EFE, el Ministerio de Exteriores de Haití reiteró “el compromiso del Gobierno haitiano con el mantenimiento de un diálogo permanente, franco y constructivo con las autoridades dominicanas, en un espíritu de buena vecindad, respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa”. Esta expresión apunta a la búsqueda de un marco estable para la convivencia y la colaboración binacional, fundamental en un contexto de fuertes desafíos sociales y económicos.

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El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, y su homóloga haitiana, Raina Forbin, durante la reunión en la que acordaron reanudar los vuelos comerciales entre ambos países a partir de mayo. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana )

La reapertura del tráfico aéreo entre Haití y Dominicana representa un paso relevante para la recuperación de la conectividad regional, especialmente para el norte haitiano, donde la situación de seguridad permite la reanudación de actividades de manera más estable que en otras zonas del país.

Según la información proporcionada por EFE, el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, aunque permanece formalmente abierto, continúa operando con restricciones debido a la persistencia de episodios violentos y la presencia de grupos armados en la capital.

El restablecimiento de los vuelos incluye operaciones tanto de pasajeros como de carga, hecho que podría favorecer el comercio transfronterizo y el abastecimiento de bienes esenciales para la población haitiana.