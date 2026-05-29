Perros detectores de República Dominicana y Centroamérica asisten a México para blindar sus fronteras ante la ola mundialista

Equipos especialistas de Centroamérica y el Caribe colaboran en fronteras y aeropuertos para impedir el ingreso de plagas y enfermedades durante el torneo. (Foto cortesía OIRSA)

México implementó un operativo especial de inspección de productos agroalimentarios con binomios caninos, coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), ante el aumento de viajeros previsto por la Copa Mundial. La medida busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades a través de equipaje y mercancías en puntos fronterizos y turísticos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió 15 binomios caninos procedentes de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Según informó el organismo, los equipos fueron asignados a oficinas de inspección en Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Cancún, en Quintana Roo, y Colombia, en Nuevo León.

PUBLICIDAD

La autoridad sanitaria explicó que el despliegue se enmarca en una estrategia preventiva por la llegada estimada de 5,5 millones de turistas internacionales durante el torneo, un flujo que incrementa el riesgo de introducción de productos de origen animal y vegetal sin control sanitario.

¿Dónde operarán los binomios caninos y qué controlarán?

Los binomios realizarán tareas de revisión en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en cruces terrestres y un aeropuerto de alta afluencia. Senasica detalló que la distribución incluye dos puntos en Tamaulipas, uno en Quintana Roo y uno en Nuevo León, con presencia en áreas donde se concentra el tránsito de pasajeros y mercancías.

PUBLICIDAD

Senasica y OIRSA fortalecieron controles sanitarios con apoyo internacional para prevenir el ingreso de productos agropecuarios riesgosos durante el evento futbolístico. (Foto cortesía OIRSA)

Los equipos llegaron desde República Dominicana (seis), Guatemala (cuatro), Honduras (cuatro) y Costa Rica (uno). De acuerdo con Senasica, todos están capacitados y certificados en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), ubicado en Tecámac, Estado de México, donde se entrenan para detectar productos agroalimentarios de riesgo.

¿Qué dijeron Senasica y OIRSA sobre la cooperación regional?

El director en jefe de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, sostuvo que la medida apunta a reforzar acciones preventivas porque “las plagas y enfermedades” no se detienen en límites territoriales. El funcionario remarcó que la prevención es el mecanismo más efectivo para reducir riesgos sanitarios en la región.

PUBLICIDAD

Calderón Elizalde agregó que “los binomios caninos” apoyarán durante el evento deportivo por el aumento del turismo internacional, y atribuyó al trabajo de los oficiales de inspección un rol central para proteger la sanidad agropecuaria.

El director ejecutivo de OIRSA, Raúl Rodas Suazo, señaló que la colaboración con México se apoya en la coordinación técnica entre países de Centroamérica y el Caribe. “Los oficiales del OIRSA” se solidarizarán con México, dijo, y recordó que el organismo fortaleció sus capacidades con apoyo de Senasica.

PUBLICIDAD

La estrategia conjunta se aplica en puntos turísticos clave como Nuevo Laredo, Reynosa, Cancún y Colombia, en preparación para el flujo internacional del Mundial. (Foto cortesía OIRSA)

Capacitación, uniformes y duración de la misión en México

En la ceremonia en la sede de Senasica, los equipos recibieron el uniforme que usarán en territorio mexicano durante las próximas semanas, periodo establecido para el operativo, según informó el organismo. La intervención se concentrará en controles no intrusivos en puntos de ingreso, con el objetivo de detectar alimentos y productos agropecuarios que puedan introducir plagas.

En representación de los manejadores de OIRSA, el oficial guatemalteco Adonías Orozco afirmó que para el grupo es un honor integrarse temporalmente a las tareas de Senasica y asumió el compromiso de responder a la misión asignada. Orozco sostuvo que pondrán “todo su esfuerzo” para cumplir con los objetivos sanitarios del despliegue.

PUBLICIDAD