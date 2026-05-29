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Dos drones atribuidos a Rusia impactaron en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”

El embajador norteamericano ante la Alianza Atlántica, Matthew Whitaker, condenó el hecho como una “imprudente incursión” en el territorio de un país integrante de la organización militar

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Cuerpos forenses quieren determinar qué tipo de armas explotaron en su territorio

Estados Unidos expresó este viernes su solidaridad con Rumania tras la “imprudente incursión” sufrida por parte de un dron que ha impactado contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, dejando dos heridos, si bien ha evitado condenar y señalar a Rusia por el ataque.

Nos solidarizamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumania, y condenamos esta imprudente incursión en su territorio”, ha asegurado el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien en todo caso ha evitado cargar las tintas contra Rusia, pese a que tanto Rumania como la OTAN han atribuido el ataque a Moscú.

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El embajador norteamericano ha subrayado el compromiso con defender “cada centímetro del territorio de la OTAN” tras señalar su cercanía con los heridos en Galati.

Agentes de la ley rumanos trabajan en el lugar de una explosión en un bloque residencial de apartamentos tras el impacto de un dron cerca de la frontera con Ucrania, en Galati, Rumania (Inquam Photos/George Calin vía REUTERS)
Agentes de la ley rumanos trabajan en el lugar de una explosión en un bloque residencial de apartamentos tras el impacto de un dron cerca de la frontera con Ucrania, en Galati, Rumania (Inquam Photos/George Calin vía REUTERS)
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker (REUTERS/Ints Kalnins)
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker (REUTERS/Ints Kalnins)

Distintos países europeos han expresado este viernes su condena al “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto en la madrugada de este viernes de un dron contra un edificio de viviendas en la ciudad en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, acusando a Moscú de dar un paso más en su escalada militar en la guerra contra el país vecino.

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Los países bálticos han sido especialmente firmes en su condena, tras señalar la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, que este ataque se trata de una nueva incursión en el flanco oriental de la OTAN como resultado de la guerra rusa contra Ucrania.

“Esta vez en Rumania, con personas heridas. Esto no debe convertirse en una nueva realidad a la que simplemente nos acostumbremos”, denunció.

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

Por su parte, la OTAN condenó la “imprudencia de Rusia” tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, el cual dejó un saldo de dos heridos. La incursión ocurrió durante la madrugada, en el contexto de una nueva serie de ataques rusos dirigidos a infraestructuras ucranianas próximas al territorio rumano.

Según informó la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, “un edificio de departamentos fue alcanzado por un dron mientras Rusia atacaba infraestructura ucraniana cerca de la frontera”. Por este motivo, la vocera afirmó en redes sociales: “Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (TT News Agency/Johan Nilsson vía REUTERS)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (TT News Agency/Johan Nilsson vía REUTERS)

Luego, el secretario general de la organización, Mark Rutte, sumó vía X: “El comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros. Continúan atacando a civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania. Y la noche pasada demostró una vez más que las implicaciones de su guerra ilegal de agresión no se detienen en la frontera”.

Rutte confirmó que mantuvo contacto con las autoridades rumanas, quienes citaron al embajador ruso en el país para que brinde explicaciones del caso. “La guerra de Rusia necesita terminar, al igual que el desprecio de Rusia por la seguridad de los civiles. Por nuestra parte, continuaremos fortaleciendo nuestra disuasión y defensa en casa y seguiremos apoyando a Ucrania mientras se defienden contra la agresión de Rusia”, sentenció.

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