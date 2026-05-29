Honduras descarta copiar modelo Bukele y apuesta por estrategia propia de seguridad

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que Honduras construye un modelo propio de combate a la criminalidad. (FOTO:Infobae)

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que Honduras desarrolla un “modelo catracho” en materia de seguridad pública, descartando que el país pretenda copiar el esquema implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

Las declaraciones del funcionario surgieron luego de que desde el Congreso Nacional se sugiriera que las autoridades hondureñas analizaran la experiencia salvadoreña como referencia para combatir la criminalidad y las estructuras delictivas.

Sin embargo, Velásquez dejó claro que, aunque Honduras está abierta a conocer experiencias internacionales, la estrategia nacional debe responder a las condiciones propias del país.

“No estamos negándonos a cualquier aporte o recomendación, pero estamos considerando un modelo Catracho que implique nuestras condiciones y circunstancias”, manifestó el titular de Seguridad.

El funcionario señaló que Honduras enfrenta desafíos distintos en comparación con otras naciones de la región, tanto en el ámbito social como institucional, por lo que insistió en que cualquier política de seguridad debe construirse con base en la realidad hondureña.

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Velásquez también subrayó que el respeto a los derechos humanos seguirá siendo parte esencial de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, señalando que la normativa nacional obliga a mantener garantías constitucionales durante los operativos y procesos de combate al crimen.

“Como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos ser coherentes con la normativa nacional que implica la garantía y el respeto a los derechos humanos. No es una decisión personal, es un mandato legal”, expresó.

Velásquez descartó que Honduras replique el modelo de seguridad implementado en El Salvador. (FOTO:Proceso Digital)

En medio de este proceso de reestructuración, el ministro confirmó la creación de la Agencia Nacional de Combate contra el Crimen (ANC), una nueva instancia interinstitucional que buscará fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en el país.

Según explicó, esta nueva entidad integrará capacidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Policía Militar y organismos de inteligencia, además del acompañamiento de fiscales y jueces especializados.

Velásquez detalló que uno de los pilares fundamentales será la focalización territorial, priorizando las zonas con mayores índices de violencia y actividad criminal.

“La focalización territorial será clave. En las zonas priorizadas se desplegará esta fuerza de intervención interinstitucional”, afirmó.

El ministro indicó que actualmente se trabaja en la planificación operativa y en la elaboración de protocolos de actuación de la nueva agencia, cuyo informe inicial será presentado próximamente ante las autoridades correspondientes.

La nueva Agencia Nacional de Combate contra el Crimen integrará cuerpos policiales, fiscales y organismos de inteligencia. (FOTO:La Prensa)

En relación con investigaciones recientes, Velásquez reveló que al menos seis personas ya fueron plenamente identificadas y permanecen bajo detención preventiva en el caso relacionado con la matanza de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

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Asimismo, confirmó que uno de los sospechosos fue capturado en Guatemala luego de resultar herido durante un enfrentamiento y posteriormente trasladado a Honduras para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El funcionario añadió que otros implicados han sido requeridos en calidad de testigos mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque contra los agentes policiales.

Sobre la depuración interna dentro de la Policía Nacional, Velásquez sostuvo que se trata de un proceso permanente y aseguró que continúan registrándose bajas diarias por actos de corrupción, faltas administrativas y deficiencias operativas.

“Se están dando bajas diariamente por faltas administrativas, operativas y actos de corrupción, aunque muchos casos no trascienden públicamente”, señaló.

El “modelo Bukele” ganó notoriedad internacional por las masivas capturas de pandilleros y el endurecimiento de medidas de seguridad implementadas en El Salvador. (FOTO:Foreign Affairs Latinoamérica)

De igual forma, indicó que las investigaciones internas no se limitarán únicamente a casos aislados, sino que abarcarán distintas regionales del país, incluyendo ciudades como San Pedro Sula y La Ceiba.

Velásquez agregó que la designación del director o comandante de la nueva Agencia Nacional de Combate contra el Crimen será definida por el presidente de la República en el marco del Consejo de Defensa y Seguridad.

Finalmente, el titular de Seguridad reiteró que el proceso de reforma y fortalecimiento institucional requiere tiempo y una estrategia estructural, insistiendo en que Honduras busca consolidar un modelo propio basado en su marco legal, sus necesidades y su realidad nacional.

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