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Un sistema marino no tripulado documentó buques de guerra chinos en la zona económica exclusiva de Taiwán

La travesía autónoma del Lightfish proporcionó pruebas visuales de la incursión de buques chinos y refuerza la postura empresaria sobre el papel de las tecnologías autónomas en el monitoreo y disuasión naval

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Un vehículo de superficie no tripulado (USV) Lightfish gris navega en aguas oscuras, bajo un cielo azul parcialmente nublado, con otro USV más pequeño al fondo
El USV Lightfish de 3 metros de largo navega en aguas abiertas, utilizando células solares y un generador de metanol para una autonomía de vigilancia persistente. (Seasats)

La empresa de defensa estadounidense Seasats informó que su embarcación no tripulada Lightfish completó el primer tránsito autónomo del estrecho de Taiwán, una operación que durante cinco días permitió vigilar tráfico marítimo y detectar buques de guerra chinos dentro de la zona económica exclusiva taiwanesa, un resultado que la compañía presentó como una prueba de que este tipo de plataformas puede reforzar la vigilancia y la defensa naval de la isla.

Durante esa travesía, el vehículo de superficie no tripulado recorrió toda la extensión del estrecho y mantuvo una supervisión constante de las embarcaciones en superficie, según el comunicado de Seasats citado por Taipei Times. La empresa añadió que el sistema se topó con varios buques de guerra chinos y que uno de ellos era una corbeta Tipo 056 de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

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La compañía sostuvo que esas naves operaban “muy dentro de la zona económica exclusiva de Taiwán sin transmitir su identidad a través del sistema de identificación automática”, según el comunicado. También afirmó que el Lightfish siguió a esos buques y obtuvo imágenes que confirmaron su tipo y su origen.

Mike Flanigan, director ejecutivo de Seasats, dijo en el parte de prensa que no era la primera vez que el vehículo se encontraba con un buque de guerra chino, pero que “la ubicación y el momento” hacían que este episodio fuera singular.

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Flanigan añadió: “Se entiende en términos generales que la Armada del Ejército Popular de Liberación proyecta de forma agresiva sus buques hacia las aguas soberanas de vecinos más pequeños, pero la posibilidad de capturar y compartir prueba fotográfica geolocalizada de ello es única”.

Capacidad para vigilar las aguas de Taiwán

La respuesta central que ofrece la empresa es que un vehículo de superficie no tripulado de larga autonomía puede ayudar a Taiwán a monitorear sus aguas y a defenderlas. Según Seasats, esa capacidad también reduciría la libertad de movimiento de la armada china al dificultar que sus unidades naveguen sin ser detectadas.

Tres hombres en el agua, uno con camiseta verde y otros con ropa de agua, recuperan un pequeño barco gris no tripulado con una antena blanca, en un día soleado
ARCHIVO: Personal del NIWC Atlantic recupera el vehículo de superficie no tripulado Lightfish en Troia, Portugal, tras completar con éxito el cruce transatlántico más rápido conocido para un USV el 9 de septiembre de 2025. (US Department of War)

La compañía afirmó además que mantiene contactos con Taiwán y con fuerzas aliadas en la región del Indo-Pacífico para desplegar y ampliar sistemas de vigilancia marítima persistente en las áreas que considera prioritarias. En la misma declaración, sostuvo que la doctrina militar cambió por la rápida expansión de los sistemas no tripulados.

Para sustentar esa lectura, Seasats citó dos ejemplos: Ucrania ha contenido en parte a Rusia gracias a la rápida adopción de la guerra con drones. La empresa agregó que Taiwán estudia esas lecciones “muy de cerca” y que cada vez da más prioridad a los sistemas no tripulados como pilar de su estrategia de defensa.

Energía solar, baterías y un generador para extender su autonomía

La descripción técnica del Lightfish muestra una cubierta superior ocupada en gran parte por paneles solares cuadrados. Esos paneles están dispuestos en plano en la parte central y en ángulo hacia babor y estribor para captar mejor la luz solar; además, la nave incorpora un mástil en la parte frontal media y otro en la sección trasera para montar instrumentos como antenas, luces y cámaras de video.

Bajo la escotilla de cubierta, Seasats instala una batería de ion de litio de hasta 4 kWh en el centro de flotación. Delante se ubica un generador de combustión en frío que amplía el alcance de la embarcación y detrás se encuentran los sistemas electrónicos de carga útil.

En la popa, el aparato lleva una combinación de hélice con motor eléctrico único y timón que le permite alcanzar hasta 4,5 nudos, mientras que en la proa aloja la electrónica de control, incluido un rastreador GNSS de respaldo independiente. Debajo del casco integra además una quilla retráctil para mejorar la estabilidad.

La nave puede transportar hasta 50 kg de carga útil y asignar hasta 200 W en un rango de 5 a 28 V para alimentar esos equipos. Entre los sistemas posibles figuran cámaras electroópticas e infrarrojas, equipos de inteligencia de señales, dispositivos de guerra electrónica y sonares activos y pasivos instalados bajo cubierta.

El peso total habitual del Lightfish oscila entre 132 y 192 kg, según la cantidad de carga útil y de baterías adicionales que lleve instalada.

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