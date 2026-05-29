Militares de Israel y El Líbano se reúnen en el Pentágono en medio de una escalada entre Hezbollah y las Fuerzas de Defensa

El jefe del Ejército de Israel, general Eyal Zamir (Europa Press/Contacto/IDF/Archivo)

La tensión en la frontera norte entre Israel y el Líbano se mantiene este viernes en medio de la reunión de delegaciones militares libanesas e israelíes en Washington. Ambas partes defienden posiciones difíciles de conciliar: mientras Líbano demandó el cese inmediato de los ataques israelíes y mayor protección para la población civil, Israel buscó respaldo internacional para intensificar sus operaciones contra Hezbollah ante el incremento de enfrentamientos en la región.

En el intercambio, Líbano busca el fin de las ofensivas israelíes y la protección de los civiles, en particular familias desplazadas del sur. Israel, por su parte, solicitó libertad de acción para combatir a Hezbollah y justificó la posible ampliación de incursiones en territorio libanés alegando amenazas persistentes en su frontera norte.

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La reunión es encabezada por Georges Rizkallah como director de operaciones del ejército libanés y el general Amichai Levin, responsable de la división estratégica israelí. El equipo libanés subraya la “necesidad de un alto el fuego” y plantea un plan para que el monopolio legítimo de las armas quede exclusivamente bajo control estatal junto con la extensión de la autoridad del Gobierno en todo el país. Israel mantiene la exigencia de capacidad para responder militarmente a los ataques procedentes del sur de Líbano, que atribuye al grupo respaldado por Irán.

Soldados libaneses en Sidón (REUTERS/Ali Hankir/Archivo)

Funcionarios estadounidenses se posicionan como facilitadores. Mientras tanto, negociaciones paralelas entre Estados Unidos e Irán agregan complejidad, con Teherán presionando para que el tema de Líbano figure en cualquier acuerdo para el fin del conflicto regional.

Ofensiva del FDI

Israel reiteró su intención de lograr el desarme del grupo chií Hezbollah a través de las negociaciones en Washington, pese a haber escalado sus ataques contra el país vecino en las últimas 24 horas.

“Continuamos las negociaciones con el Líbano en Washington con la mediación de Estados Unidos. El objetivo de estas conversaciones es desarmar a la organización terrorista y alcanzar un acuerdo de paz que fortalezca la seguridad y la estabilidad en nuestra región y promueva la prosperidad y la paz”, aseveró Mencer en una rueda de prensa.

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El portavoz del Gobierno también incidió en que los “logros” israelíes contra el grupo chií brindan una “oportunidad única para promover un acuerdo histórico” con el país vecino

Niños desplazados en El Líbano (REUTERS/Aziz Taher/Archivo)

El Ejército israelí ya urgió a todos los residentes del sur del Líbano, donde antes de la guerra había más de 800.000 personas, a desplazarse forzosamente más allá del río Zahrani y demarcó el 18 % de territorio libanés que se encuentra entre la frontera y esta nueva línea divisoria como una “zona de combate”.

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Pese a las brechas constantes en las últimas semanas y a la intensificación del combate por parte de Israel esta semana, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

Impacto humanitario de los ataques en el sur de Líbano

Los recientes ataques han desencadenado una crisis humanitaria en el sur de Líbano, con miles de desplazados. Este viernes, el ejército israelí ordenó evacuar siete localidades, dos de ellas a unos 40 kilómetros de la frontera.

Según la Agencia Nacional de Noticias, la oleada de desplazamientos siguió a varios ataques, incluido uno cerca de Beirut, ocurrido solo un día antes. El devastador saldo de la ofensiva israelí, que comenzó el 2 de marzo, supera las 3.300 muertes reportadas por las autoridades libanesas.

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Un bombardeo en Marjayoun, al sur del Líbano (REUTERS/Stringer)

La infancia figura entre los sectores más afectados: según UNICEF, en la última semana al menos 15 niños murieron y 62 resultaron heridos. Desde el intento fallido de alto el fuego del 17 de abril, el recuento infantil sube a 55 niños muertos y 212 heridos.

En localidad como Marjayoun, de mayoría cristiana, algunas familias permanecen pese al peligro. Testimonios recogidos reportan que el ejército israelí envió mensajes advirtiendo que no abandonaran el pueblo, pero aconsejando evitar las zonas próximas a Debbin, donde la presencia militar israelí se incrementó en la noche previa.

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Un grupo de simpatizantes de Hezbollah en los suburbios de Beirut (REUTERS/Raghed Waked)

Posiciones políticas y negociaciones involucrando a otros actores

En el plano político, el bloque parlamentario de Hezbollah pidió al gobierno libanés retirarse de las negociaciones directas con Israel. Acusó a ese país de intentar acuerdos para respaldar su “agresión”.

Paralelamente, mandos militares libaneses reiteraron su compromiso adoptado en 2023: que solo las fuerzas armadas posean el control exclusivo del uso legítimo de la fuerza, un objetivo reclamado insistentemente por Israel y Estados Unidos, pero difícil de ejecutar frente al peso militar y político de Hezbollah, apoyado por Irán.

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Estados Unidos mantiene conversaciones simuláneas con Teherán, que presiona para que la cuestión libanesa forme parte de cualquier pacto regional. El escenario internacional suma presión para evitar que la escalada en la frontera derive en un conflicto regional de mayor alcance.

Desde que se declaró un alto el fuego el 17 de abril, ningún bando respetó el pacto, y ambos justifican sus ataques con supuestas infracciones del adversario. El sur de Líbano continúa atrapado en la inseguridad y el desgaste, mientras la población civil sigue siendo la más golpeada por el conflicto.

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