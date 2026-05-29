Entretenimiento

Jennifer Lopez sobre su meme viral “Mi gente latino”: “Nunca me han dejado olvidarlo”

La diva del Bronx reconoció que aquella frase en los American Music Awards de 2011 se ha vuelto parte de la cultura pop

Guardar
Google icon
Jennifer Lopez - Mi gente latino
Jennifer Lopez recordó su error gramatical "Mi gente Latino" en los American Music Awards y lo describe como un momento icónico de su carrera (REUTERS/Captura de video)

Jennifer Lopez reconoció esta semana que el error gramatical que cometió en los American Music Awards de 2011, cuando exclamó “Mi gente latino” en lugar de “Mi gente latina”, se ha convertido en un momento “icónico” que sus seguidores no le han permitido olvidar.

La artista de 56 años abordó el tema el pasado 26 de mayo durante la premiere de su nueva película Office Romance en Los Ángeles, donde un reportero del medio Mitú le presentó una vela con una captura de pantalla del momento viral impresa en ella.

PUBLICIDAD

“Nunca me han dejado olvidarlo”, dijo Lopez. “¿Me quieren o se están burlando de mí?”, preguntó a los presentes.

El reportero le aseguró que el episodio es considerado hoy un momento “icónico”. “Sé que los quiero. Eso es seguro”, respondió ella.

J.Lo recordó que en aquel momento estaba eufórica. “Estaba tan feliz de decirlo. Era como: ‘Aquí están los más importantes… Aquí están a quienes más tengo que agradecer’. Y luego pensé: ‘Oh, m----, lo dije mal. Está bien, no pasa nada’”, relató.

PUBLICIDAD

Jennifer Lopez - Mi gente latino
La viralización del episodio en TikTok ha mantenido presente el error de la cantante en las redes sociales durante más de una década (Captura de video)

La intérprete admitió no saber que el episodio cumplía 15 años en 2026. “No sabía que lo estábamos contando”, dijo. “De acuerdo, y tiene aniversario… Es icónico".

No es la primera vez que alguien le recuerda el momento. En enero de 2025, el periodista Javi Ponzo le pidió que repitiera la frase.

Jennifer Lopez respondió: “¿Puedes explicarme por qué eso es gracioso?”.

Cuando Ponzo señaló que el uso de “latino” en lugar de “latina” era lo que generaba humor, la estrella ofreció su explicación: “Es tan gracioso, porque pensé: ‘¿Es mi gente latino? ¿Es mi gente latina?’ Porque, ya saben, crecí en Nueva York. Sabemos que es mi gente latina. En la emoción del momento, dije mi gente latino”. Y añadió entre risas: “Es un desastre”.

El momento, originalmente registrado en los American Music Awards de 2011, cuando Lopez recibió el premio a Mejor Artista Latin Femenina, se ha viralizado en años recientes en TikTok.

En 2024, la cantante Kali Uchis lo referenció de forma humorística en su discurso de aceptación al ganar Álbum Latin Pop del Año por Orquídeas en los Billboard Latin Music Awards.

Jennifer Lopez en el estreno de la película Office Romance
Durante la premiere de "Office Romance" en Los Ángeles, Lopez recibió una vela con la imagen de su momento viral de 2011 (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos

A pesar de sus décadas de trayectoria en Hollywood protagonizando comedias románticas, Jennifer Lopez confesó que las escenas de besos todavía logran sacarla de su zona de confort.

En conversación con la revista People durante la premiere de Office Romance, la actriz fue directa al respecto. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Quiero decir que está bien, pero siempre es algo. Es como: ‘Está bien, tengo que besar a esta persona que no conozco y apenas estoy conociendo’. Te pones un poco nerviosa, eso es todo”, señaló.

Lopez protagoniza la película junto al actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel de Roy Kent en la serie Ted Lasso.

La artista reveló que desde su primer encuentro hubo una química natural entre ambos, aunque Goldstein no resultó ser lo que ella esperaba. “Esperaba a alguien más rudo, pero encontré a una persona amable, gentil, muy inteligente y encantadora. Eso fue una sorpresa”, declaró.

Fue el propio Goldstein quien desarrolló el proyecto junto al guionista Joe Kelly pensando específicamente en Lopez.

Office Romance - Jennifer Lopez
Jennifer Lopez consideró a Brett Goldstein, su co-estrella en "Office Romance", como el mejor besador en pantalla (Netflix)

Según contó, la idea surgió durante un viaje en tren en la producción de la tercera temporada de Ted Lasso. “Queríamos hacer una comedia romántica clásica. Y pensamos: ‘¿Quién es la mejor estrella de comedias románticas?’. Y fue J.Lo. Eso fue todo. Queríamos hacer la mejor comedia romántica de J.Lo”, explicó el actor en declaraciones a E! News durante la premiere.

La artista dijo sentirse halagada al saberlo. “Me sorprendió mucho porque pensé: ‘¡Oh! No suele pasar que escriban algo específicamente para ti’. Eso fue algo totalmente diferente”, afirmó al mismo medio.

En el programa Watch What Happens Live, Jennifer Lopez fue consultada sobre cuál había sido el mejor beso que grabó en pantalla, entre coprotagonistas como George Clooney, Matthew McConaughey, Richard Gere y Owen Wilson.

Su respuesta sorprendió: Brett Goldstein se llevó el título. “Acabo de hacer una película con él y diría que fue el mejor besador”, respondió.

Office Romance llega a Netflix el 5 de junio.

Temas Relacionados

Jennifer LopezMi gente LatinoOffice Romanceestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

El joven actor británico sorprende con meses de entrenamiento al piano y escenas intensas guiadas por el maestro Dustin Hoffman, explorando el peso de la hiperacusia y los dilemas morales en una trama cautivadora

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Las estrictas condiciones del actor sobre el control de su imagen y su negativa histórica a doblar personajes animados hundieron la propuesta que el equipo de Rodney Rothman había concebido para el filme que luego conquistó el Oscar

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

La actriz compartió su método de entrenamiento en piscina y su mirada sobre la belleza, el equilibrio mental y la autoaceptación, alejándose de los modelos impuestos por la industria del cine

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

El protagonista de Forrest Gump argumentó que ciertos filmes pertenecen a una época irrepetible y que adaptarlos implica perder aquello que los hace únicos

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

En su conversación con Bill Maher, el autor canadiense trazó el retrato de un artista dividido entre la euforia de sus canciones y una tristeza profunda, y describió el impacto que esa dualidad tuvo en su propia vida

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

DEPORTES

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino Mariano Puerta reveló todos los detalles de su explosiva pelea con Davidovich en pleno Roland Garros: “Llegué a un límite”

El enojo de Nicolás Figal con un ayudante de Claudio Úbeda durante la eliminación de Boca Juniors

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

“¡Salió la lista oficial!“: la reacción del Flaco López al enterarse en una nota post partido de su citación para el Mundial 2026 con Argentina

TELESHOW

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

Cande Molfese habló de su distancia con Tini Stoessel y de su vínculo actual con Cami Homs

Mirtha Legrand deslumbró en el desfile de Claudio Cosano: crónica de una noche con la moda como protagonista

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

El Salvador: colocan primera piedra de proyecto Montecarlo con inversión de 160 millones de dólares

“Eran niños buenos, llenos de sueños”: Tres pupitres vacíos, tres tumbas unidas y un pueblo roto en Yoro, Honduras

La prensa del régimen de Irán confirmó que el texto del acuerdo con Estados Unidos cambió, pero no está finalizado

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

El Salvador marca récord en depósitos de ahorro durante el primer trimestre del año