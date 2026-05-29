Jennifer Lopez sobre su meme viral “Mi gente latino”: “Nunca me han dejado olvidarlo”

Jennifer Lopez recordó su error gramatical "Mi gente Latino" en los American Music Awards y lo describe como un momento icónico de su carrera (REUTERS/Captura de video)

Jennifer Lopez reconoció esta semana que el error gramatical que cometió en los American Music Awards de 2011, cuando exclamó “Mi gente latino” en lugar de “Mi gente latina”, se ha convertido en un momento “icónico” que sus seguidores no le han permitido olvidar.

La artista de 56 años abordó el tema el pasado 26 de mayo durante la premiere de su nueva película Office Romance en Los Ángeles, donde un reportero del medio Mitú le presentó una vela con una captura de pantalla del momento viral impresa en ella.

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“Nunca me han dejado olvidarlo”, dijo Lopez. “¿Me quieren o se están burlando de mí?”, preguntó a los presentes.

El reportero le aseguró que el episodio es considerado hoy un momento “icónico”. “Sé que los quiero. Eso es seguro”, respondió ella.

J.Lo recordó que en aquel momento estaba eufórica. “Estaba tan feliz de decirlo. Era como: ‘Aquí están los más importantes… Aquí están a quienes más tengo que agradecer’. Y luego pensé: ‘Oh, m----, lo dije mal. Está bien, no pasa nada’”, relató.

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La viralización del episodio en TikTok ha mantenido presente el error de la cantante en las redes sociales durante más de una década (Captura de video)

La intérprete admitió no saber que el episodio cumplía 15 años en 2026. “No sabía que lo estábamos contando”, dijo. “De acuerdo, y tiene aniversario… Es icónico".

No es la primera vez que alguien le recuerda el momento. En enero de 2025, el periodista Javi Ponzo le pidió que repitiera la frase.

Jennifer Lopez respondió: “¿Puedes explicarme por qué eso es gracioso?”.

Cuando Ponzo señaló que el uso de “latino” en lugar de “latina” era lo que generaba humor, la estrella ofreció su explicación: “Es tan gracioso, porque pensé: ‘¿Es mi gente latino? ¿Es mi gente latina?’ Porque, ya saben, crecí en Nueva York. Sabemos que es mi gente latina. En la emoción del momento, dije mi gente latino”. Y añadió entre risas: “Es un desastre”.

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El momento, originalmente registrado en los American Music Awards de 2011, cuando Lopez recibió el premio a Mejor Artista Latin Femenina, se ha viralizado en años recientes en TikTok.

En 2024, la cantante Kali Uchis lo referenció de forma humorística en su discurso de aceptación al ganar Álbum Latin Pop del Año por Orquídeas en los Billboard Latin Music Awards.

Durante la premiere de "Office Romance" en Los Ángeles, Lopez recibió una vela con la imagen de su momento viral de 2011 (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos

A pesar de sus décadas de trayectoria en Hollywood protagonizando comedias románticas, Jennifer Lopez confesó que las escenas de besos todavía logran sacarla de su zona de confort.

En conversación con la revista People durante la premiere de Office Romance, la actriz fue directa al respecto. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Quiero decir que está bien, pero siempre es algo. Es como: ‘Está bien, tengo que besar a esta persona que no conozco y apenas estoy conociendo’. Te pones un poco nerviosa, eso es todo”, señaló.

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Lopez protagoniza la película junto al actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel de Roy Kent en la serie Ted Lasso.

La artista reveló que desde su primer encuentro hubo una química natural entre ambos, aunque Goldstein no resultó ser lo que ella esperaba. “Esperaba a alguien más rudo, pero encontré a una persona amable, gentil, muy inteligente y encantadora. Eso fue una sorpresa”, declaró.

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Fue el propio Goldstein quien desarrolló el proyecto junto al guionista Joe Kelly pensando específicamente en Lopez.

Jennifer Lopez consideró a Brett Goldstein, su co-estrella en "Office Romance", como el mejor besador en pantalla (Netflix)

Según contó, la idea surgió durante un viaje en tren en la producción de la tercera temporada de Ted Lasso. “Queríamos hacer una comedia romántica clásica. Y pensamos: ‘¿Quién es la mejor estrella de comedias románticas?’. Y fue J.Lo. Eso fue todo. Queríamos hacer la mejor comedia romántica de J.Lo”, explicó el actor en declaraciones a E! News durante la premiere.

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La artista dijo sentirse halagada al saberlo. “Me sorprendió mucho porque pensé: ‘¡Oh! No suele pasar que escriban algo específicamente para ti’. Eso fue algo totalmente diferente”, afirmó al mismo medio.

En el programa Watch What Happens Live, Jennifer Lopez fue consultada sobre cuál había sido el mejor beso que grabó en pantalla, entre coprotagonistas como George Clooney, Matthew McConaughey, Richard Gere y Owen Wilson.

Su respuesta sorprendió: Brett Goldstein se llevó el título. “Acabo de hacer una película con él y diría que fue el mejor besador”, respondió.

Office Romance llega a Netflix el 5 de junio.