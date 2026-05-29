Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Sharon Stone redefine el bienestar femenino a los 68 años con una rutina de ejercicio acuático y meditación diaria en Beverly Hills (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A los 68 años, Sharon Stone desafía los estereotipos sobre el bienestar femenino y comparte en Vogue el método con el que reinventó su salud. Desde su hogar en Beverly Hills, la actriz detalló cómo el ejercicio es una disciplina física y mental, alejada de los estándares de belleza que dominan la industria de Hollywood.

Stone explicó que su rutina incluye ejercicio en la piscina y meditación: “No soy tan fantásticamente perfecta como la gente se imagina. Tengo ojeras, como todo el mundo. Simplemente tuve que ser muy disciplinada todos estos años y sigo siéndolo, es como un TOC”, declaró Sharon Stone en su entrevista con Vogue.

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Su método surgió después de un invierno especialmente duro en Los Ángeles. “Entreno una hora y media, cinco días a la semana, en mi piscina. Hago rutinas de aeróbic acuático bajo el agua con pesas de dos kilos y medio en cada tobillo y luego en cada brazo. Es importante hacer estos ejercicios por debajo del nivel de la superficie para estar completamente dentro del agua”, detalló.

La actriz desafía los estereotipos de belleza en Hollywood, priorizando el equilibrio entre salud mental y física por encima de la perfección (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Después de terminar su rutina acuática, la actriz se sienta en los escalones de la piscina y realiza ejercicios de pedaleo con las piernas.

Sharon Stone contra los estereotipos de belleza en Hollywood

Stone rechaza la presión por alcanzar un cuerpo perfecto y critica los cánones que la industria impone a las mujeres. La actriz denuncia la obsesión con la delgadez y los mensajes contradictorios que enfrentan las mujeres respecto a su imagen.

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“Lo siento, tener bajo peso no es bello, no es saludable”, afirmó. “Escuché innumerables veces que estaba gorda, en las nalgas, en los hombros... Cuando creces y vives de cara al público, en la industria del cine, nunca oyes que eres físicamente ‘correcta’. Mientras las mujeres delgadas son aclamadas como ‘fantásticas’, a las que atraviesan la menopausia las critican por estar ‘demasiado gordas’, aunque parezcan felices y sanas”, señaló Stone a Vogue.

Stone entrena una hora y media en piscina, cinco días a la semana, utilizando lastres de 2,5 kilos para potenciar su resistencia física (Instagram/@sharonstone)

Para la actriz, la autenticidad y la felicidad pesan más que la perfección física. “Una mujer que tiene un poco de más aquí y allá, pero que lo vive bien, que parece feliz, eso es mucho más bonito a mis ojos”, sostuvo.

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El equilibrio entre cuerpo y mente según Sharon Stone

Stone defiende un enfoque del bienestar donde la salud física y mental son inseparables. “No separo el cuerpo de la mente. Por ejemplo, me gusta leer textos budistas. Hago una mezcla de posturas budistas, yoga, respiración y coreografía, y todo esto junto me permite meditar, respirar y moverme al mismo tiempo”, explicó en la entrevista.

Aparte de los ejercicios acuáticos, la actriz desarrolla prácticas de meditación combinadas con música y danza. “Hago lo que yo llamo meditaciones físicas durante mis ejercicios de gimnasia, pero también cuando bailo. Pongo música, todo tipo de música, cambia según mi estado de ánimo”, afirmó.

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De la recuperación personal al renacimiento profesional

La estrella critica los cánones de la industria del cine y reivindica la autenticidad y la felicidad como bases del bienestar real (REUTERS/Mario Anzuoni)

La trayectoria de Sharon Stone está marcada por la resiliencia, especialmente tras el accidente cerebrovascular que sufrió en 2001, episodio al que dedica una reflexión honesta en Vogue. “Tardé mucho en recuperarme. Una vez que pierdes tu carrera, a menos que seas un hombre y un Travolta, no es fácil volver. Los regresos no parecen ser para las mujeres”, aseguró.

Stone describe cómo ese momento transformó su perspectiva sobre el trabajo y el éxito. “Siempre pinté, simplemente decidí vivir mi vida al máximo como artista, hacer películas, pintar, escribir... En mi generación, siempre nos dijeron que nos mantuviéramos en línea. Era como si nos prohibieran tener cerebro y vagina, y eso era muy doloroso”, recordó la actriz.

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Redefinir la felicidad y la autoaceptación a los 68 años

Stone invita a cuestionar los estándares impuestos y priorizar la felicidad personal. “No creo que el mejor cumplido que se pueda buscar sea que alguien te diga a cierta edad: ‘¡Pareces de 30!’. ¿Dónde parar?… Al final, lo importante es perseguir nuestra propia felicidad, todos tenemos derecho a ello”, argumentó en Vogue.

A los 68 años, Sharon Stone promueve una visión de la felicidad basada en la autoaceptación y en desafiar los estándares impuestos por la sociedad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta forma de pensar queda reflejada en su rutina diaria y en la búsqueda de la autoaceptación. Stone sostuvo que la autenticidad y la felicidad, más allá de los estándares sociales, son el verdadero camino hacia el bienestar real.

Regresar a festivales como Cannes hizo visible para Stone su renacimiento, al tiempo que compartió su historia con el público y agradecía la oportunidad de seguir adelante.