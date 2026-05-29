Caso Corinto: Honduras recibe a segundo sospechoso de la masacre de agentes de la DIPAMPCO capturado en Guatemala

Las autoridades hondureñas recibieron este jueves a Jefry Josseth Guardado Herrera, señalado como uno de los presuntos participantes en el ataque armado que dejó cinco agentes de la Dipampco muertos en Corinto. (FOTO:La Tribuna)

La investigación por la masacre de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) continúa avanzando.

Las autoridades hondureñas recibieron en la aduana de Corinto, Omoa, a Jefry Josseth Guardado Herrera, identificado como uno de los presuntos implicados en el ataque armado ocurrido el pasado 21 de mayo, un hecho que conmocionó al país y provocó una de las mayores movilizaciones de seguridad de los últimos meses.

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La entrega fue realizada por autoridades de Guatemala, país donde el sospechoso permanecía bajo vigilancia mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con el caso.

Tras cruzar la frontera, Guardado Herrera fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, donde deberá comparecer ante el Ministerio Público para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

La captura y posterior entrega representan un nuevo avance en las pesquisas que buscan esclarecer el ataque armado que cobró la vida de cinco miembros de la Dipampco, quienes participaban en una operación de seguridad en la zona fronteriza de Corinto, departamento de Cortés.

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Un segundo sospechoso fue entregado por Guatemala a las autoridades hondureñas para enfrentar el proceso judicial correspondiente. (FOTO:La Tribuna)

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el operativo tenía como objetivo ubicar a integrantes de una estructura criminal que opera en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

Sin embargo, los agentes fueron sorprendidos por individuos fuertemente armados, desatándose un enfrentamiento que terminó con la muerte de los cinco policías y dejó además varios heridos.

El caso provocó una intensa reacción por parte de las autoridades hondureñas, que desplegaron operativos especiales en diferentes sectores de Cortés, Omoa y puntos cercanos a la frontera con Guatemala para ubicar a los responsables.

Las investigaciones también contaron con la colaboración de autoridades guatemaltecas, luego de que varios sospechosos cruzaran la frontera tras el ataque.

Guardado Herrera se convierte en el segundo sospechoso entregado por Guatemala a Honduras en relación con este caso.

Días atrás fue trasladado Eli Nahúm Guerra, de 44 años, quien fue localizado en un hospital privado de Puerto Barrios, Izabal, donde buscó atención médica por heridas de bala que presuntamente sufrió durante el enfrentamiento con agentes de la Dipampco.

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Según información oficial, Guerra ingresó de forma irregular a territorio guatemalteco y permaneció bajo vigilancia de las autoridades hasta recibir el alta médica. Posteriormente fue entregado a equipos de investigación de la Policía Nacional de Honduras en el punto fronterizo de Corinto.

Sobre este primer detenido pesa además una notificación azul de Interpol, mecanismo internacional utilizado para localizar personas vinculadas a investigaciones criminales y facilitar el intercambio de información entre países.

Autoridades de Guatemala entregaron a Honduras a uno de los presuntos implicados en el asesinato de cinco agentes de la Dipampco ocurrido en Corinto, Cortés. (FOTO: X)

Jefry Josseth Guardado Herrera fue trasladado bajo custodia policial tras ser expulsado de Guatemala y entregado a las autoridades hondureñas en la frontera de Corinto. (FOTO: X)

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reveló recientemente que al menos seis personas han sido plenamente identificadas dentro de la investigación. Asimismo, confirmó que varios sospechosos ya se encuentran bajo detención preventiva y que continúan los operativos para localizar a otros involucrados.

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Las autoridades consideran este expediente como una prioridad nacional debido al impacto que tuvo el ataque contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Además de las capturas, equipos especializados continúan desarrollando análisis balísticos, peritajes forenses, revisión de comunicaciones y recopilación de testimonios para reconstruir completamente lo ocurrido durante el enfrentamiento.

La masacre registrada en Corinto volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de estructuras criminales que operan en corredores fronterizos estratégicos utilizados para actividades ilícitas.

Mientras tanto, el Ministerio Público, la Policía Nacional y organismos de inteligencia mantienen una coordinación permanente para fortalecer el expediente judicial y llevar ante los tribunales a todos los responsables.

Con la entrega de Guardado Herrera, las autoridades esperan avanzar en la identificación de otros participantes y esclarecer uno de los ataques más graves contra fuerzas policiales registrados en Honduras durante los últimos años.