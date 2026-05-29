El Salvador marca récord en depósitos de ahorro durante el primer trimestre del año

Los depósitos en la banca privada de El Salvador superaron los USD 20,768 millones al cierre del primer trimestre de 2026, según Abansa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banca privada de El Salvador registró un máximo histórico en depósitos de ahorro durante el primer trimestre de 2026, según datos de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa).

Los depósitos en bancos privados alcanzaron los USD 20,768 millones a marzo de este año, lo que representa un crecimiento interanual de 17.4% y un incremento absoluto de USD 3,090 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el citado informe, este resultado refuerza la confianza de los usuarios en el sistema financiero formal y fortalece la base de ahorro nacional.

El reporte de Abansa destaca la expansión del acceso bancario, con más de 7 millones de cuentas titulares en los bancos privados, cifra que creció 21%.

Hasta el primer trimestre del año, 1.28 millones de nuevas cuentas fueron abiertas, reflejando una tendencia hacia la inclusión financiera y la bancarización, donde las cuentas simplificadas registraron alzas destacadas tanto en mujeres como en hombres.

Al mismo tiempo, el primer trimestre de 2026 también estuvo marcado por la digitalización bancaria.

Según menciona Abansa, la banca móvil creció 42% y la banca por internet 49% respecto al año anterior, facilitando que los clientes gestionen sus finanzas personales desde cualquier lugar y a toda hora.

En el mismo periodo, se realizaron 66 millones de operaciones que movilizaron más de USD 11,000 millones, impulsando la actividad financiera en el país centroamericano.

El acceso bancario se expandió con más de 1.28 millones de nuevas cuentas en bancos privados en los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecen los medios de pago y el crédito impulsa a familias y empresas en El Salvador

El acceso a medios de pago formales mostró avances significativos. Más de 1.3 millones de salvadoreños cuentan con tarjeta de crédito activa, lo que representa un aumento interanual de 20.2% y respalda operaciones por USD 1,458 millones.

En tanto, más de 2.8 millones de personas utilizan tarjetas de débito activas, movilizando USD 1,227 millones en operaciones, con un crecimiento de 15.4% en el número de usuarios y 20.6% en el volumen de dinero movilizado.

El reporte de Abansa también subraya el impacto del crédito en familias y empresas. El crédito a familias sumó USD 8,841 millones (un aumento de 6.2%), con énfasis en el segmento de vivienda, que alcanzó USD 2,876 millones y registró el mayor crecimiento de la última década. En el sector empresarial, el crédito a empresas llegó a USD 9,143 millones (registrando un ascenso de 14.5%), con la construcción y el comercio como los rubros más dinámicos.

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El uso de la banca móvil y la banca por internet en El Salvador aumentó 42% y 49%, respectivamente, en comparación con 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de solidez financiera, el sistema bancario privado de El Salvador finalizó el trimestre con activos totales por USD 26,130 millones, un alza interanual de 12.7%.

El indicador de solvencia cerró en 14.36%, por encima del mínimo legal, mientras que la mora disminuyó a 1.43%. Estos datos, difundidos por ABANSA, confirman la capacidad del sistema para acompañar el desarrollo económico y atender las necesidades de ahorro y crédito de la población.

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La Asociación Bancaria Salvadoreña reafirmó el compromiso de sus bancos miembros de continuar ofreciendo productos de ahorro, crédito y servicios eficientes, sostenidos por la confianza de los usuarios y el fortalecimiento de la inclusión financiera en el territorio salvadoreño.