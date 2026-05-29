Panamá

Inauguran una sala inmersiva en el aeropuerto Tocumen para transformar la experiencia de quienes transitan por Panamá

Un innovador espacio busca que más visitantes exploren atractivos culturales, naturales y gastronómicos del país durante escalas prolongadas diseñadas según preferencias individuales

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Gracias a tecnología de última generación y contenidos personalizados, la instalación guía a los pasajeros en la creación de itinerarios adaptados y revela en tiempo real las maravillas de Panamá durante su visita por el hub (Foto cortesía Presidencia de la República)
Gracias a tecnología de última generación y contenidos personalizados, la instalación guía a los pasajeros en la creación de itinerarios adaptados y revela en tiempo real las maravillas de Panamá durante su visita por el hub (Foto cortesía Presidencia de la República)

Copa Airlines, el Gobierno de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen inauguraron este jueves una sala inmersiva en la terminal para promocionar el programa Panamá Stopover. El espacio apunta a que pasajeros en conexión extiendan su escala hasta 15 días y recorran el país, con la meta de llegar a 250.000 visitantes en 2026.

La instalación, llamada “Sala Panamá”, funciona en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde opera el Hub de las Américas. Según la información de Copa Airlines, el diseño busca que el viajero vea a Panamá como destino y no solo como punto de paso.

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La aerolínea enmarcó el lanzamiento en el volumen de conexiones del principal aeropuerto panameño. Entre enero y abril de 2026, Tocumen movilizó 7.614.103 pasajeros, un 15% más que en el mismo período del año anterior, según cifras de las autoridades panameñas.

Atravesar el aeropuerto ya no será lo mismo. Iniciativas estatales y empresariales confluyen para que los viajeros prolonguen su estadía. Escalar en Panamá podría convertirse en mucho más que un simple trámite de viaje (Foto cortesía Presidencia de la República)
Atravesar el aeropuerto ya no será lo mismo. Iniciativas estatales y empresariales confluyen para que los viajeros prolonguen su estadía. Escalar en Panamá podría convertirse en mucho más que un simple trámite de viaje (Foto cortesía Presidencia de la República)

“Vamos a aprovechar los millones de pasajeros que transitan por Panamá, sin tener idea muchos de lo que ofrece este país. A partir de hoy verán las maravillas de Panamá”, afirmó el presidente ejecutivo de Copa Airlines Pedro Heilbron durante la inauguración.

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La sala permite diseñar escalas turísticas con 13 destinos del país

Según EFE, la sala incorpora un mapa interactivo con 13 destinos del país, entre ellos la Ciudad de Panamá, lugares históricos y opciones ligadas a naturaleza, playa, cultura y gastronomía. El espacio suma contenido audiovisual y experiencias inmersivas inspiradas en paisajes locales.

La instalación está ubicada entre las dos terminales del aeropuerto. Allí, los pasajeros pueden armar itinerarios de acuerdo con los días disponibles y sus intereses, con apoyo del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que permite ampliar la escala en Panamá por hasta 15 días sin costo adicional.

La estrategia busca convertir el tránsito por Tocumen en visitas al país. De acuerdo con Copa Airlines y la Presidencia de la República de Panamá, la sala integra una política para elevar el turismo y su impacto en la economía local a partir del flujo de conexiones.

Expectativas de crecimiento en el sector turístico motivan esta iniciativa conjunta entre organismos públicos y empresas, con ambición de aumentar los ingresos provenientes de visitantes temporales (Foto cortesía Presidencia de la República)
Expectativas de crecimiento en el sector turístico motivan esta iniciativa conjunta entre organismos públicos y empresas, con ambición de aumentar los ingresos provenientes de visitantes temporales (Foto cortesía Presidencia de la República)

Durante el acto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó la coordinación entre el sector público y el privado. “Felicitar a todo el equipo, el componente público y privado que trabajó en esta idea a lo largo de estos dos años, en relanzar este aeropuerto”, dijo Mulino.

Tocumen y el Hub de las Américas sostienen la apuesta turística

La ministra de Turismo, Gloria de León, presentó la sala como un recurso para acercar la oferta turística a quienes conectan en el Hub de las Américas. “Es un espacio diseñado para que los pasajeros que conectan a través del Hub de las Américas vivan una experiencia de lo que el país tiene que ofrecer”, señaló la funcionaria.

De León sostuvo que el objetivo es cambiar la percepción de los viajeros en tránsito. “Quienes todavía no conocen nuestro país descubrirán que Panamá es mucho más que un punto de conexión”, afirmó.

El espacio presentado por Copa Airlines integra tecnologías interactivas y audiovisuales para inspirar a los viajeros en tránsito a descubrir trece destinos atractivos de Panamá, potenciando así el turismo local mediante innovación digital aplicada (Foto cortesía Presidencia de la República)
El espacio presentado por Copa Airlines integra tecnologías interactivas y audiovisuales para inspirar a los viajeros en tránsito a descubrir trece destinos atractivos de Panamá, potenciando así el turismo local mediante innovación digital aplicada (Foto cortesía Presidencia de la República)

En un comunicado institucional, el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que la Sala Panamá se inauguró en el Puente Conector del aeropuerto y la definió como un espacio orientado a que los pasajeros en tránsito conozcan la cultura y la biodiversidad del país. La Presidencia de la República de Panamá sintetizó el mensaje con la consigna “Panamá es más que una escala”.

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