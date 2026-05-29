RD avanza hacia la modernización estatal con el lanzamiento del permiso de salida de menores totalmente digital

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la presentación del sistema digital para el permiso de salida de menores (Cortesía).

El gobierno de la República Dominicana presentó un sistema digital innovador para la emisión del permiso de salida de menores, que transforma uno de los trámites más sensibles para las familias dominicanas y marca un avance en la estrategia nacional de modernización del Estado.

El acto oficial se realizó en el Palacio Nacional y contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, el director general de Migración Luis Rafael Li Ballester y representantes de organismos internacionales, como Bloomberg Philanthropies y Public Digital.

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La digitalización de este proceso responde a una demanda ciudadana histórica ante la complejidad y los retrasos que caracterizaban el trámite tradicional. Según explicó Paliza, una madre debía recorrer varias instituciones, reunir documentos y afrontar largas esperas.

No obstante, el nuevo sistema elimina la presencialidad, reduce los tiempos y unifica todos los requisitos en una única plataforma en línea. “Hoy presentamos mucho más que un trámite digital, presentamos una nueva forma de construir servicios públicos en República Dominicana”, afirmó el ministro durante la ceremonia.

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Autoridades, equipo técnico y representantes de organismos internacionales durante el lanzamiento del sistema digital para el permiso de salida de menores en República Dominicana (Cortesía).

La plataforma digital para la emisión del permiso de salida de menores se apoya en la interoperabilidad entre entidades como:

Junta Central Electoral

La Procuraduría General de la República

Tesorería Nacional.

Estos organismos validan automáticamente las informaciones requeridas, agilizando el proceso y reduciendo el margen de error. El solicitante ingresa al portal de Migración, inicia sesión, completa los datos y adjunta una foto reciente del menor. El sistema realiza validaciones biométricas y notifica por correo electrónico a los padres en cada etapa del trámite.

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El director general de Migración, Li Ballester, detalló que en los primeros meses de 2026, la institución emitió más de 83,000 permisos de salida de menores. Este volumen revela la importancia de la medida para las familias. Previo a la digitalización, el trámite podía demorar hasta dos semanas en temporada alta, como Semana Santa o vacaciones escolares.

Descubre el nuevo proceso para solicitar el Permiso de Salida del Menor en la República Dominicana.

Cambios en el costo y alcance de la transformación digital

El costo del trámite también presenta cambios relevantes. Tradicionalmente, las familias podían llegar a pagar hasta 20,000 pesos dominicanos (aproximadamente 339 dólares estadounidenses) en zonas turísticas, incluyendo servicios de abogados y desplazamientos. Con el nuevo sistema, el monto queda fijado en 6,300 pesos dominicanos (107 dólares), tras un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios. Además, durante los primeros treinta días el trámite será gratuito en su fase beta, permitiendo la adaptación de los usuarios al nuevo formato.

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La iniciativa forma parte del programa Burocracia Cero, una estrategia gubernamental orientada a simplificar trámites y consolidar la eficiencia institucional. El presidente Abinader subrayó que “gobernar también es hacer que una madre pierda menos tiempo en un trámite, que una familia tenga menos preocupaciones, que un padre pueda resolver una gestión sin dejar el trabajo o recorrer varias oficinas”. El mandatario remarcó el valor del tiempo de los ciudadanos y el deber del Estado de respetarlo.

El presidente Luis Abinader presenta los avances en la modernización del Estado, destacando cómo la simplificación de trámites y la digitalización de servicios buscan crear una relación más cercana y respetuosa entre el gobierno y los ciudadanos.

El presidente Abinader concluyó el acto reafirmando el compromiso de su gobierno con la eficiencia, la transparencia y la innovación en la gestión pública. “

Un Estado moderno no puede pedirle a la gente que invierta su tiempo en vencer obstáculos creados por el propio Estado. Debe ayudarla a avanzar”, sostuvo. La fase beta del nuevo sistema está abierta al público y representa un hito en el esfuerzo nacional por acercar el Estado a la ciudadanía y devolverle tiempo, confianza y dignidad.

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La transformación digital de este trámite se logró gracias a la colaboración con Bloomberg Philanthropies y Public Digital, entidades que han acompañado el rediseño institucional y la capacitación de los equipos técnicos.