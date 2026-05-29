República Dominicana

RD avanza hacia la modernización estatal con el lanzamiento del permiso de salida de menores totalmente digital

La digitalización del permiso de salida de menores en República Dominicana reduce trámites, elimina filas y fija una tarifa única para facilitar la gestión a las familias

Guardar
Google icon
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la presentación del sistema digital para el permiso de salida de menores (Cortesía).
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la presentación del sistema digital para el permiso de salida de menores (Cortesía).

El gobierno de la República Dominicana presentó un sistema digital innovador para la emisión del permiso de salida de menores, que transforma uno de los trámites más sensibles para las familias dominicanas y marca un avance en la estrategia nacional de modernización del Estado.

El acto oficial se realizó en el Palacio Nacional y contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, el director general de Migración Luis Rafael Li Ballester y representantes de organismos internacionales, como Bloomberg Philanthropies y Public Digital.

PUBLICIDAD

La digitalización de este proceso responde a una demanda ciudadana histórica ante la complejidad y los retrasos que caracterizaban el trámite tradicional. Según explicó Paliza, una madre debía recorrer varias instituciones, reunir documentos y afrontar largas esperas.

No obstante, el nuevo sistema elimina la presencialidad, reduce los tiempos y unifica todos los requisitos en una única plataforma en línea. “Hoy presentamos mucho más que un trámite digital, presentamos una nueva forma de construir servicios públicos en República Dominicana”, afirmó el ministro durante la ceremonia.

PUBLICIDAD

Autoridades, equipo técnico y representantes de organismos internacionales durante el lanzamiento del sistema digital para el permiso de salida de menores en República Dominicana (Cortesía).
Autoridades, equipo técnico y representantes de organismos internacionales durante el lanzamiento del sistema digital para el permiso de salida de menores en República Dominicana (Cortesía).

La plataforma digital para la emisión del permiso de salida de menores se apoya en la interoperabilidad entre entidades como:

  • Junta Central Electoral
  • La Procuraduría General de la República 
  • Tesorería Nacional.

Estos organismos validan automáticamente las informaciones requeridas, agilizando el proceso y reduciendo el margen de error. El solicitante ingresa al portal de Migración, inicia sesión, completa los datos y adjunta una foto reciente del menor. El sistema realiza validaciones biométricas y notifica por correo electrónico a los padres en cada etapa del trámite.

El director general de Migración, Li Ballester, detalló que en los primeros meses de 2026, la institución emitió más de 83,000 permisos de salida de menores. Este volumen revela la importancia de la medida para las familias. Previo a la digitalización, el trámite podía demorar hasta dos semanas en temporada alta, como Semana Santa o vacaciones escolares.

Descubre el nuevo proceso para solicitar el Permiso de Salida del Menor en la República Dominicana.

Cambios en el costo y alcance de la transformación digital

El costo del trámite también presenta cambios relevantes. Tradicionalmente, las familias podían llegar a pagar hasta 20,000 pesos dominicanos (aproximadamente 339 dólares estadounidenses) en zonas turísticas, incluyendo servicios de abogados y desplazamientos. Con el nuevo sistema, el monto queda fijado en 6,300 pesos dominicanos (107 dólares), tras un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios. Además, durante los primeros treinta días el trámite será gratuito en su fase beta, permitiendo la adaptación de los usuarios al nuevo formato.

La iniciativa forma parte del programa Burocracia Cero, una estrategia gubernamental orientada a simplificar trámites y consolidar la eficiencia institucional. El presidente Abinader subrayó que “gobernar también es hacer que una madre pierda menos tiempo en un trámite, que una familia tenga menos preocupaciones, que un padre pueda resolver una gestión sin dejar el trabajo o recorrer varias oficinas”. El mandatario remarcó el valor del tiempo de los ciudadanos y el deber del Estado de respetarlo.

El presidente Luis Abinader presenta los avances en la modernización del Estado, destacando cómo la simplificación de trámites y la digitalización de servicios buscan crear una relación más cercana y respetuosa entre el gobierno y los ciudadanos.

El presidente Abinader concluyó el acto reafirmando el compromiso de su gobierno con la eficiencia, la transparencia y la innovación en la gestión pública. “

Un Estado moderno no puede pedirle a la gente que invierta su tiempo en vencer obstáculos creados por el propio Estado. Debe ayudarla a avanzar”, sostuvo. La fase beta del nuevo sistema está abierta al público y representa un hito en el esfuerzo nacional por acercar el Estado a la ciudadanía y devolverle tiempo, confianza y dignidad.

La transformación digital de este trámite se logró gracias a la colaboración con Bloomberg Philanthropies y Public Digital, entidades que han acompañado el rediseño institucional y la capacitación de los equipos técnicos.

Temas Relacionados

República DominicanaLuis AbinaderPlataforma digitalSalida de menoresBurocracia Cero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

En la nación canalera el consumo de tabaco provoca anualmente unas mil muertes

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

Gobierno de Laura Fernández nombra nuevos embajadores ante la OEA y la ONU

Las autoridades informaron la designación de dos exministros y un empresario para representaciones multilaterales, asegurando que los elegidos cumplen los estándares establecidos por la Ley Fundamental y los requisitos diplomáticos requeridos

Gobierno de Laura Fernández nombra nuevos embajadores ante la OEA y la ONU

La misión del FMI inicia revisión económica anual en Guatemala enfocada en estabilidad financiera y nuevas medidas antilavado

La misión del Fondo Monetario Internacional evalúa el desempeño macroeconómico de Guatemala y el avance de reformas clave, incluyendo la nueva ley antilavado, en el marco de la consulta del Artículo IV iniciada el 27 de mayo

La misión del FMI inicia revisión económica anual en Guatemala enfocada en estabilidad financiera y nuevas medidas antilavado

Taxista informal condenado a 30 años de prisión por exhibir material pornográfico a dos hermanas menores de edad en Costa Rica

Un tribunal en Heredia condenó a un vecino de Santa Bárbara, quien trasladaba a las víctimas a la escuela, tras comprobarse cinco delitos de difusión de pornografía infantil

Taxista informal condenado a 30 años de prisión por exhibir material pornográfico a dos hermanas menores de edad en Costa Rica

¿Quiénes son las “Muchachas del 18″?, las nicaragüenses que resisten al régimen de Ortega

Una reciente publicación analiza la trayectoria de un grupo de mujeres jóvenes que, tras el estallido social de 2018, se reorganizó para continuar la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y desde el exilio

¿Quiénes son las “Muchachas del 18″?, las nicaragüenses que resisten al régimen de Ortega

TECNO

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Experimento social logra que 32.000 escolares dejen el celular durante 21 días

Activision anuncia el fin del soporte de Warzone para PS4 y Xbox One: todo lo que necesitas saber

Más de 33.000 objetos de alta velocidad amenazan nuestra tecnología en la órbita terrestre

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

ENTRETENIMIENTO

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

MUNDO

Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas