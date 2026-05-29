República Dominicana

Más de la mitad de las adolescentes dominicanas enfrenta obstáculos para acceder a productos menstruales

Un estudio impulsado por entidades internacionales alerta sobre la persistencia de barreras materiales y educativas, lo que repercute de manera directa en la asistencia a clases y el bienestar de quienes cursan la secundaria en el país

Guardar
Google icon
Una mujer sujeta una compresa. (iStock)
Una mujer sujeta una compresa. (iStock)

Más de la mitad de las jóvenes dominicanas enfrenta dificultades para acceder a toallas sanitarias, situación que afecta su asistencia escolar y su bienestar, según un estudio realizado por la Universidad de Minnesota en colaboración con la organización Batey Relief Alliance. Los resultados, difundidos este jueves por las ONG Pro-Infancia, Days for Girls República Dominicana y el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco), revelan la persistencia de obstáculos materiales e informativos para miles de adolescentes en la República Dominicana.

El 53,3 % de las adolescentes en República Dominicana carece de acceso regular a productos de gestión menstrual. Esta realidad tiene un impacto directo en la educación: el 20 % de las jóvenes pierde entre dos y tres días de clases cada mes por esta causa, mientras que un 4,6 % falta cuatro días o más durante cada período menstrual. EFE informó que, sumados a lo largo del año escolar, estos días representan semanas completas de aprendizaje perdidas.

PUBLICIDAD

Las entidades responsables del estudio subrayan que este fenómeno sigue incidiendo en la asistencia escolar, la salud y el desarrollo de oportunidades para las jóvenes. El país cuenta con una población aproximada de 2 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, lo que equivale al 19 % de la población total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Ilustración de una niña sentada en unos escalones bajo la lluvia, con una escuela de fondo. En una burbuja de pensamiento aparecen un calendario y una gota de sangre.
Una joven se sienta sola y pensativa bajo la lluvia frente a su escuela, preocupada por su menstruación según muestra el calendario en su burbuja de pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe Viviendo a Ciegas: Salud Menstrual en las Jóvenes de 15 a 24 años de Centroamérica y República Dominicana profundiza en los desafíos que enfrentan las adolescentes más allá de la carencia de insumos. El 15 % de las jóvenes experimentó su primera menstruación sin información previa, el 61 % desconoce el órgano del que proviene la menstruación y el 30 % no se siente cómoda conversando sobre el tema. EFE detalló que la falta de información confiable y el silencio social alrededor de la salud menstrual agravan el aislamiento y dificultan la continuidad educativa.

PUBLICIDAD

Las organizaciones advirtieron que la combinación de escasez de productos, desinformación y tabúes sociales puede derivar en ausentismo escolar y aislamiento social para miles de adolescentes, especialmente en contextos vulnerables. Según EFE, la falta de acceso a insumos básicos no solo compromete la salud física, sino también la integración social y el desarrollo formativo de las jóvenes.

En contraste con esta problemática, el estudio también revela una reducción de embarazos adolescentes en la República Dominicana. Entre 2020 y 2025, los casos de embarazo en adolescentes disminuyeron de 28.200 a 16.481, lo que representa una caída del 41,5 %, de acuerdo con cifras recogidas por las ONG. Esta disminución indica avances en materia de salud reproductiva, aunque persisten desafíos significativos para garantizar el derecho a la educación y la equidad de oportunidades.

Imagen 3RSYQP7YMNDQDD4XQOWOUIXPNU

Las organizaciones firmantes del informe sostienen que fortalecer la educación en salud menstrual y ampliar el acceso a productos reutilizables son medidas para mejorar la permanencia escolar de las adolescentes. EFE indicó que, según estas entidades, la provisión de insumos y la información adecuada contribuyen a reducir factores asociados a la vulnerabilidad social y a promover la inclusión.

Temas Relacionados

República DominicanaMenstruaciónAdolescenciaeducación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras descarta copiar modelo Bukele y apuesta por estrategia propia de seguridad

Honduras avanza en la construcción de una estrategia propia de seguridad adaptada a la realidad nacional, afirmó este jueves el ministro Gerzon Velásquez, quien descartó que el país pretenda replicar el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador y confirmó la creación de una nueva Agencia Nacional de Combate contra el Crimen.

Honduras descarta copiar modelo Bukele y apuesta por estrategia propia de seguridad

Caso Corinto: Honduras recibe a segundo sospechoso de la masacre de agentes de la DIPAMPCO capturado en Guatemala

La captura y entrega desde Guatemala de un nuevo sospechoso marca otro avance en la investigación por la masacre que cobró la vida de cinco agentes de la Dipampco en Corinto, Cortés, uno de los ataques más violentos contra fuerzas de seguridad registrados este año en Honduras.

Caso Corinto: Honduras recibe a segundo sospechoso de la masacre de agentes de la DIPAMPCO capturado en Guatemala

El Salvador: Capturan a siete personas y decomisan drogas valoradas en más de USD 61,000

Dos operativos permitieron a las autoridades capturar a siete personas e incautar marihuana y metanfetamina en San Salvador y Santa Ana, según información de la policía

El Salvador: Capturan a siete personas y decomisan drogas valoradas en más de USD 61,000

Guatemala debe duplicar su red eléctrica en 20 años para sostener una demanda que crece

Un aumento sostenido en el consumo de electricidad, impulsado por la electrificación rural y sectores tecnológicos, plantea desafíos a la hora de asegurar el suministro en los próximos veinte años

Guatemala debe duplicar su red eléctrica en 20 años para sostener una demanda que crece

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

En la nación canalera el consumo de tabaco provoca anualmente unas mil muertes

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

TECNO

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Cuántos hijos tiene Elon Musk y cómo se llaman

Qué son las cookies de internet y por qué pueden convertirse en un riesgo para tu privacidad

Cómo conseguir gratis doce juegos completos en Epic Games Store para tu PC

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 29 de mayo

La alarmante predicción de Elon Musk: por qué la IA y los carros eléctricos nos dejarán sin luz

ENTRETENIMIENTO

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Leo Woodall se luce como un pianista obsesivo junto a Dustin Hoffman en el thriller sonoro ‘“El Afinador"

Tom Cruise estuvo a punto de ser Spider-Man en una película, pero 3 minutos fueron clave para descartarlo

Cómo la disciplina acuática y la meditación transformaron el bienestar de Sharon Stone a los 68 años

Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer

Paul Anka reveló el lado más íntimo de Frank Sinatra: “Lo que aprendí de él va mucho más allá de la música”

MUNDO

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Rumania declaró persona non grata al cónsul general ruso tras el impacto de un dron atribuido a Moscú en su territorio

Un drone atribuido a Rusia impactó en Rumania y EEUU advierte: “Vamos a defender cada centímetro de la OTAN”

El impago de salarios en Rusia se duplica por la guerra y alcanza el máximo en una década

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra