Más de la mitad de las adolescentes dominicanas enfrenta obstáculos para acceder a productos menstruales

Una mujer sujeta una compresa. (iStock)

Más de la mitad de las jóvenes dominicanas enfrenta dificultades para acceder a toallas sanitarias, situación que afecta su asistencia escolar y su bienestar, según un estudio realizado por la Universidad de Minnesota en colaboración con la organización Batey Relief Alliance. Los resultados, difundidos este jueves por las ONG Pro-Infancia, Days for Girls República Dominicana y el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación (Caesco), revelan la persistencia de obstáculos materiales e informativos para miles de adolescentes en la República Dominicana.

El 53,3 % de las adolescentes en República Dominicana carece de acceso regular a productos de gestión menstrual. Esta realidad tiene un impacto directo en la educación: el 20 % de las jóvenes pierde entre dos y tres días de clases cada mes por esta causa, mientras que un 4,6 % falta cuatro días o más durante cada período menstrual. EFE informó que, sumados a lo largo del año escolar, estos días representan semanas completas de aprendizaje perdidas.

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Las entidades responsables del estudio subrayan que este fenómeno sigue incidiendo en la asistencia escolar, la salud y el desarrollo de oportunidades para las jóvenes. El país cuenta con una población aproximada de 2 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años, lo que equivale al 19 % de la población total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Una joven se sienta sola y pensativa bajo la lluvia frente a su escuela, preocupada por su menstruación según muestra el calendario en su burbuja de pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe Viviendo a Ciegas: Salud Menstrual en las Jóvenes de 15 a 24 años de Centroamérica y República Dominicana profundiza en los desafíos que enfrentan las adolescentes más allá de la carencia de insumos. El 15 % de las jóvenes experimentó su primera menstruación sin información previa, el 61 % desconoce el órgano del que proviene la menstruación y el 30 % no se siente cómoda conversando sobre el tema. EFE detalló que la falta de información confiable y el silencio social alrededor de la salud menstrual agravan el aislamiento y dificultan la continuidad educativa.

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Las organizaciones advirtieron que la combinación de escasez de productos, desinformación y tabúes sociales puede derivar en ausentismo escolar y aislamiento social para miles de adolescentes, especialmente en contextos vulnerables. Según EFE, la falta de acceso a insumos básicos no solo compromete la salud física, sino también la integración social y el desarrollo formativo de las jóvenes.

En contraste con esta problemática, el estudio también revela una reducción de embarazos adolescentes en la República Dominicana. Entre 2020 y 2025, los casos de embarazo en adolescentes disminuyeron de 28.200 a 16.481, lo que representa una caída del 41,5 %, de acuerdo con cifras recogidas por las ONG. Esta disminución indica avances en materia de salud reproductiva, aunque persisten desafíos significativos para garantizar el derecho a la educación y la equidad de oportunidades.

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Las organizaciones firmantes del informe sostienen que fortalecer la educación en salud menstrual y ampliar el acceso a productos reutilizables son medidas para mejorar la permanencia escolar de las adolescentes. EFE indicó que, según estas entidades, la provisión de insumos y la información adecuada contribuyen a reducir factores asociados a la vulnerabilidad social y a promover la inclusión.