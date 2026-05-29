El Salvador: Capturan a siete personas y decomisan drogas valoradas en más de USD 61,000

La Policía Nacional Civil de El Salvador desarticuló dos grupos de tráfico de drogas en San Salvador y Santa Ana durante un operativo conjunto. (Cortesía: PNC de El Salvador)

En una operación coordinada en distintos puntos de El Salvador, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que desarticuló dos grupos dedicados al tráfico de drogas, logrando la captura de siete personas y la incautación de sustancias ilícitas valoradas en más de USD 61,000. Al mismo tiempo, la PNC confirmó que los detenidos enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas.

La primera intervención tuvo lugar en la colonia Altamira, en San Salvador, donde agentes de la División Antinarcóticos arrestaron a Jaime Salvador M., de 49 años, Moisés Stefan C., de 37, y Noelia Guadalupe T., de 22. Según el reporte oficial de la PNC, a los detenidos se les decomisó metanfetamina cuyo valor ronda los USD 34,790. La institución policial precisó que la aprehensión se dio tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en una zona residencial de la capital salvadoreña.

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La PNC arrestó a tres sospechosos y decomisó metanfetamina con un valor de USD 34,790. (Cortesía: PNC de El Salvador)

PNC identifica y desarticula un segundo grupo

Durante el desarrollo de la investigación, la PNC estableció la conexión entre este primer grupo y una segunda célula delictiva localizada en la residencial Valladolid, en Santa Ana, en el occidente del país centroamericano. En ese operativo, las autoridades identificaron y capturaron a Cristhofer Alexander A. de 21 años, José Jonathan A., de 27, Dylan Ari H., de 18, y Katherine Paola M., de 30.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Nacional Civil, en la vivienda intervenida de Santa Ana se hallaron varios paquetes de marihuana valorados en USD 24,004 y metanfetamina con un valor en USD 2,821 dólares. Los paquetes, según detalló la institución, estaban ocultos bajo tierra en el patio de la residencia, una modalidad que busca evadir la detección de las autoridades durante los registros.

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De igual manera, la PNC subrayó que todos los implicados serán remitidos a los tribunales correspondientes bajo la acusación de tráfico ilícito de drogas, en cumplimiento de la legislación vigente del país. El despliegue policial forma parte de una estrategia nacional de combate al narcotráfico que ha permitido reducir la circulación de estupefacientes.

La segunda célula desarticulada estaba en posesión de paquetes de marihuana y metanfetamina enterrados en el patio.(Cortesía: PNC de El Salvador)

Las investigaciones se desarrollaron en paralelo en ambas localidades, permitiendo a la División Antinarcóticos establecer los nexos entre los detenidos y la estructura de distribución de drogas. La marihuana y la metanfetamina incautadas representaban un riesgo considerable para la salud pública, considerando la magnitud de los decomisos realizados en ambos operativos.

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La incautación de más de USD 34,000 en metanfetamina en San Salvador y paquetes de marihuana valorados en 24, 000 dólares en Santa Ana evidencia la capacidad logística y el alcance territorial que habían alcanzado los grupos desarticulados. Las autoridades indicaron que el hallazgo de la droga enterrada confirma la sofisticación de las tácticas empleadas por estas organizaciones para el almacenamiento y resguardo de los estupefacientes.

La División Antinarcóticos mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existen más personas vinculadas a la red. La PNC reiteró su compromiso con el combate al tráfico ilícito de drogas y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información relevante que permita prevenir la expansión de estos delitos en el país.

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