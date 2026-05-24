República Dominicana

El presidente Abinader destaca impacto económico de nueva planta de EcoAcero

La instalación fue presentada como un proyecto que favorecerá la competitividad, la expansión industrial y la generación de nuevos empleos en beneficio del crecimiento nacional y el desarrollo de las comunidades

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La planta de EcoAcero en San Pedro de Macorís sumará 400.000 toneladas anuales de varillas a la producción industrial de República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La planta de EcoAcero en San Pedro de Macorís sumará 400.000 toneladas anuales de varillas a la producción industrial de República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Con la presencia del presidente LuisAbinader, la empresa EcoAcero inauguró en San Pedro de Macorís una nueva planta industrial que, según sus directivos y funcionarios presentes, refuerza la apuesta por la inversión en la República Dominicana y amplía la capacidad exportadora del país en un contexto que el empresariado atribuye a la estabilidad macroeconómica, la paz social, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenido.

La nueva instalación tendrá capacidad para producir 400.000 toneladas anuales de varillas, dijo Pedro Estrella Tavares, CEO de EcoAcero. Según el ejecutivo, esa escala convierte al país en el único del Caribe con una infraestructura de ese nivel para este tipo de producción.

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Estrella Tavares añadió que el proyecto se desarrolló junto con empresas internacionales de Alemania, Italia y España, y que comenzó a operar después de 20 meses de construcción. También sostuvo que esa capacidad permitirá abastecer el mercado regional y fortalecer el posicionamiento del país como “la ferretería del Caribe”.

Manuel Estrella afirmó durante el acto que la República Dominicana atraviesa uno de sus mejores momentos para invertir. El empresario dijo que el país “ofrece todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose” y atribuyó ese escenario a la estabilidad económica, la paz social, la seguridad jurídica y la continuidad del crecimiento.

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Empresarios atribuyen el auge de inversiones industriales en República Dominicana a la estabilidad macroeconómica, la paz social y la seguridad jurídica. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Empresarios atribuyen el auge de inversiones industriales en República Dominicana a la estabilidad macroeconómica, la paz social y la seguridad jurídica. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Según Manuel Estrella, la República Dominicana dejó de ser vista solo como un destino turístico y pasó a ser un país atractivo para grandes inversiones y proyectos industriales de alcance regional. También aseguró que el empresariado dominicano mantiene sus apuestas en el país mediante reinversión y expansión de operaciones en sectores como industria, turismo, exportaciones y zonas francas.

La planta fue presentada como un impulso a la competitividad y a las exportaciones

Abinader dijo que la inauguración de la planta representa un impulso al desarrollo económico y a la competitividad de la República Dominicana. El presidente, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, sostuvo que este tipo de inversiones genera empleos, fortalece la industria nacional y contribuye al crecimiento de las comunidades y del país.

El mandatario agregó que el Gobierno seguirá facilitando iniciativas orientadas al progreso nacional y a la llegada de nuevas inversiones. También afirmó que la nueva industria aportará mayor competencia y desarrollo dentro del sector, con efecto positivo en áreas que considera fundamentales para el crecimiento económico nacional.

Para el Gobierno, la consecuencia central de la nueva planta es doble: más capacidad industrial y más oportunidades de inversión. Abinader sostuvo que la expansión industrial es una pieza clave para consolidar a la República Dominicana como referente de producción y desarrollo en la región.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que el país vive un momento histórico impulsado por el optimismo, la inversión y la alianza público-privada promovida por Abinader. Durante su intervención, señaló que proyectos industriales como el encabezado por la familia Estrella fortalecen el crecimiento económico y consolidan al país como potencia exportadora.

Sanz Lovatón mencionó la proyección de exportar 400.000 varillas, equivalentes a más de 65.000 millones de pesos. También elogió la visión empresarial de Manuel Estrella y su familia, y sostuvo que la República Dominicana se consolida no solo en turismo, deporte y cultura, sino además como centro industrial con capacidad exportadora.

La nueva planta implementa tecnología de eficiencia energética que reducirá en más de 1.700 toneladas anuales las emisiones de CO2 en la industria. (Cortesía: Gobierno de república Dominicana)
La nueva planta implementa tecnología de eficiencia energética que reducirá en más de 1.700 toneladas anuales las emisiones de CO2 en la industria. (Cortesía: Gobierno de república Dominicana)

Filipo Darlesa, CEO regional de SMS Group América, calificó la instalación como una de las plantas más modernas de Latinoamérica en su categoría. Según Darlesa, el proyecto es resultado de la colaboración entre SMS Group, Grupo Estrella y EcoAcero.

Darlesa afirmó que las tecnologías implementadas permitirán reducir más de 1.700 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono. Explicó que esa reducción se logrará mediante sistemas de eficiencia energética y de reconducción de agua.

El alcalde Rafael Anglón aseguró que la llegada de Cemento Panam, del mismo grupo empresarial, ya produjo cambios en Villa Gautier. Mencionó calles asfaltadas, programas sociales y la creación de más de 200 empleos directos para jóvenes de la comunidad.

Al cierre de la actividad, Abinader y ejecutivos de la empresa realizaron el encendido simbólico de la planta, con lo que quedó formalmente inaugurada la instalación industrial. La ceremonia fue bendecida por el obispo de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, quien oró por paz, prosperidad y sabiduría para directivos, empleados y colaboradores.

Asistieron al acto el presidente del Senado Ricardo de los Santos; el expresidente Hipólito Mejía; el gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu; los ministros Víctor Bisonó, Eduardo Estrella, Rafael Santos Badía, Eddy Olivares, Joel Santos y Luis Miguel De Camps; los directores Wellington Arnaud, Felipe Suberví, Ángel Rafael Salazar, Nelson Arroyo y Rafael Burgos Gómez; el superintendente de la Sisalril Miguel Ceara Hatton; la embajadora de los Estados Unidos Leah Francis Campos; y el senador Omar Fernández.

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